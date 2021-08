Los talibanes afirman haber tomado control de todo el territorio de Afganistán

Los talibanes (organización prohibida en Rusia) anunciaron que controlan todo el territorio de Afganistán, según la cadena de televisión Al Arabiya.

Además, el movimiento radical se apoderó de Bagram, una importante base aérea previamente entregada por los estadounidenses a los militares afganos.

Los militantes también liberaron a prisioneros de una cárcel local.

Confirmed: Taliban broke Bagram prison and released inmates. I'm guessing these don't include ISKP prisoners since Taliban won't be giving them amnesty. Pro-TB sources earlier claimed that Bagram prison break took more time because ISKP inmates were being separated from others. pic.twitter.com/8HWqltA8F1 — FJ (@Natsecjeff) August 15, 2021