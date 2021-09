Pablo Echarri se expresó tras el resultado del oficialismo en las PASO: "La sociedad debe darle un voto de confianza"

El actor publicó una reflexión en Twitter donde sostuvo que "el Gobierno debe ratificar e intensificar el rumbo de crecimiento y recuperación del salario"

El actor Pablo Echarri, reconocido militante del Frente de Todos, expresó en su cuenta de Twitter sus primeras reflexiones acerca del acto eleccionario celebrado el domingo pasado.

"Más serenos y con la claridad del mensaje expresado en las urnas, el Gobierno debe ratificar e intensificar el rumbo de crecimiento y recuperación del salario. La sociedad debe darle un voto de confianza. La salida de esta crisis es con el Frente de Todos", opinó el actor e hizo una mención al espacio político que él acompaña.

En las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se sucedieron el domingo pasado, el kirchnerismo perdió 17 distritos. Cayó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Fe y, a esta hora, va abajo en la provincia de Buenos Aires. Perdió también en las cuatro provincias patagónicas, incluida Santa Cruz.

El Frente de Todos (FDT) ganó en Catamarca, Formosa, La Rioja, San Juan y Tucumán. En Santiago del Estero y en San Luis ganaron fuerzas provinciales. En el caso de Santiago del Estero se impuso el Frente Cívico por Santiago, aliado del kirchnerismo.

Pablo Echarri junto con Cristina Fernández.

Echarri es un gran aliado al kirchnerismo, uno de los primeros actores que demostró su posición política. Entre una de sus últimas declaraciones, dejó un tendal de definiciones sobre las principales figuras del oficialismo y de la oposición. A la vicepresidenta Cristina Kirchner, con quien tiene una especial afinidad ideológica, la definió como "la sucesora de Juan Domingo Perón" y al ex presidente Mauricio Macri como "el autor de la última gran debacle de la Argentina".

Su militancia comenzó, según él mismo contó, con Néstor Kirchner en 2003. Desde entonces, sus declaraciones políticas en favor del kirchnerismo y sus críticas acérrimas al macrismo generaron polémica en más de una ocasión.

Al hablar del presidente Alberto Fernández fue un poco más escueto y dijo: "Nuestro conductor". Al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, lo catalogó como "un compañero potente".

La peor parte se la llevó la oposición. María Eugenia Vidal, desde los ojos de Echarri, es "un fracaso". ¿Y Mauricio Macri? "Es el autor de la última gran debacle de la Argentina. Fue el que encabezó un modelo político devastador que empobrece y está diseñado para la mitad de la población, que extingue y le da más al que más tiene y le quita al que no le queda nada", señaló con dureza Echarri.

En cambio, sorprendió al definir a Horacio Rodríguez Larreta como "un político de raza". Aunque, por cierto, dejó en claro que no comulga con su ideología.

¿Entra en la política?

Pablo Echarri junto a su esposa, Nancy Duplá.

Consultado por las declaraciones de su pareja, Nancy Duplaá quien dijo no tener dudas que "se va a dedicar a la política", expresó: "Es algo que me interesa de manera natural. Mi foco está puesto en mi oficio que es lo que me sostiene y también lo que me da alegría. La política la vivo a través de SAGAI".

El actor, que protagoniza la obra de teatro ART junto a Fernán Miras y Mike Amigorena, contó un poco de la intimidad de su hogar y las discusiones políticas que se dan con Duplaá y su hija adolescente Morena: "En casa se discute y se habla mucho de política, mi hija está muy involucrada también. Discutimos aunque pensamos muy parecido".

Recordó, además, que en su juventud "no era un tipo muy apasionado en la discusión política". Y relató: "Mi viejo era radical y discutía muy fuerte, entonces yo trataba todo el tiempo de bajarlo".

Consultado por la militancia feminista de Nancy y Morena, Echarri reveló: "Me cuesta la deconstrucción porque nací y crecí en una sociedad machista. Cuando tenés una esposa y una hija feministas y tenés intención de seguir quedándote en tu casa empezás ese proceso de revisión de qué cosas corresponden y qué cosas no".