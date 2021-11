Dura respuesta de Milei al Presidente: "Solo sirven para cagar a la gente"

"Vos y Máximo estarán más cómodos pactando con Larreta, Vidal y los radicales. Ya lo han hecho", dijo el diputado electo tras el discurso del Presidente

El recientemente electo diputado por la Ciudad de Buenos Aires Javier Milei respondió al discurso que dio el presidente Alberto Fernández en Plaza de Mayo, al festejar en el Día de la Militancia, en donde hizo referencia a que no le importaría si el expresidente Mauricio Macri o el economista liberal "no quieren hablar".

"Te cuento que no participo de diálogos entre miembros de la casta, que solo sirven para cagar a la gente", le respondió duramente Milei en su cuenta de Twitter.

"Vos y Máximo estarán más cómodos pactando con Larreta, Vidal y los radicales. Ya lo han hecho antes", agregó el economista.

.@alferdez además de que hacés gala de ignorar que es ser liberal, te cuento que no participo de diálogos entre miembros de la casta, que solo sirven para cagar a la gente. Vos y Máximo estarán más cómodos pactando con Larreta, Vidal y los radicales. Ya lo han hecho antes.VLLC pic.twitter.com/rienCk6Gj1 — Javier Milei (@JMilei) November 17, 2021

Fernández dijo en su discurso: "Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios. Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado. Nada tenemos que hablar allí".

"Creo que dentro de la oposición muchos anidan la vocación de construir este país que se ponga de pie definitivamente. tenemos dos años y en esos dos años voy a cumplir con las palabras que dije aquí mismo hace dos años", agregó.

En el entorno del líder de "La Libertad Avanza", celebraron las declaraciones del Presidente, ya que entendieron que "lanzó la campaña nacional de Milei". El futuro legislador compartió en Twitter distintos mensajes de militantes y dirigentes que reflexionaban en ese sentido.

Tetaz cruzó a Milei por la propuesta de eliminar el Banco Central

El diputado electo por Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, cruzó al también electo diputado Javier Milei en uno de los temas más sentidos del dirigente libertario: el Banco Central, en particular la necesidad de eliminarlo.

"La propuesta de Milei de eliminar el BCRA es mala desde el punto de vista teórico y no funciona en ningún lugar del mundo. Estoy convencido de que si tengo la oportunidad de explicárselo con detalle lo va a entender", afirmó Tetaz, en diálogo con Dominique Metzger y Diego Schurman en Buen Día Continental.

Tetaz, sin embargo, no defendió en términos abstractos la existencia de la autoridad monetaria, sino que reclamó que se trate de una institución independiente: "Cuando vos asegurás un BCRA independiente y le sacás la maquinita al Presidente, se controla la inflación".

Martín Tetaz considera que el BCRA debe ser independiente para controlar la inflación

Un ex amigo y socio de Milei lo comparó con Hitler y Stalin

El economista liberal Diego Giacomini y su colega Javier Milei, diputado electo el último domingo, eran socios. Juntos escribieron los libros "Libertad, Libertad, Libertad" y "Otra vez sopa: Maquinita; infleta y devaluta".

Pero hace un tiempo la relación se rompió. Un día después de que el candidato a diputado por La Libertad Avanza se consolidara como tercera fuerza en la Ciudad con el 17% de los votos, Giacomini salió a cruzar a Milei.

En una entrevista radial, Giacomini comparó a su ex amigo con Hitler, Perón, Mussolini y Stalin por su actitud "mesiánica" y le advirtió sobre su aventura política: "Cuando vengas a pedirnos que te rescatemos, te vamos a rescatar".

Un ex amigo y socio de Milei lo compara con Hitler y Stalin

"Nunca me peleé con él, simplemente durante dos años intenté que no terminara en esta locura delirante. Cuando vi que era inexorable me abrí, lo dejé solo y listo. Nunca discutí. Todo lo que comenté nunca fue de su persona, por más que sé un montón de cosas, siempre fue de su accionar en la política institucional", señaló el economista.

Giacomini aseguró que Milei tiene "inconsistencias, contradicciones, falta de ética e inmoralidad". "Es muy increíble como habla de ética, de inmoralidad, cuando su accionar desde que se metió en la política institucional es todo lo contrario", puntualizó.

"Tenés una persona que, sin cargo, sin poder, sin manejo de partida presupuestaria, transó con todo lo inimaginable para poder acceder a una candidatura. Imaginatelo con poder, con cargo y partida presupuestaria. Ya para empezar, vamos a tener que mantener seguramente a varios asesores que ponga", precisó.

Además, Giacomini indicó que todo el mundo que rodea a Milei "es gente que conoce hace muy poquito tiempo" y que "solamente quieren acceder al Estado para obtener un salario y un cargo".

"Como cualquier miembro rancio de la casta política en el cual se ha convertido Javier Milei", indicó y aseguró que la gente que era capaz y lo quería "lo dejó solo en esta locura".

Giacomini aseguró que Milei tiene "inconsistencias, contradicciones, falta de ética e inmoralidad"

Giacomini cuestionó la forma de Javier Milei de manifestarse en público, construir un discurso del odio y con violencia. "Javier lo ha dicho, él públicamente lo manifiesta: 'Ayudemne para salvarlos'. Esto es muy interesante porque es lo opuesto a las ideas y la ética de la libertad. En esta la gente se salva sola porque entiende su problema y acciona. No necesita nadie que los venga a salvar", puntualizó.

"¿Quiénes vienen a salvar a las personas? Los Hitler, los Perón, los Mussolini, los Stalin, y cualquier ejemplar de Latinoamérica que hay por montones", lo comparó Giacomini. Dijo que estos son "aquellos conservadores rancios que usan la política y el estado para lo que ellos piensan que está bien".

"Fijate que siempre eligen enemigos porque construyen su accionar al partir del odio hacia el enemigo. Y acá vienen las inconsistencias, cuando dijo 'zurdos de mierda, resentidos, los voy a pasar por arriba'... eso va contra la ética de la libertad", esgrimió.

"Los zurdos, si están a favor de redistribuir el ingreso, que están equivocados, no lo hacen porque sean resentidos, sino porque piensan que es lo correcto y porque lo adoctrinaron así en la educación pública desde chiquitos. Ahí te enseñan la vara de lo que está bien, que es el igualitarismo y si no lo hay está mal y es injusto", agregó.

Giacomini también opinó que toda la construcción de Milei "es violenta". "Yo todo lo que he hablado de Javier se lo dije en la cara a él. Y le dije que lo iba a seguir haciendo mientras se siga comportando así. Al ser violenta está en las antítesis de la ética de la libertad. Porque nosotros, los que defendemos las ideas de la libertad, pensamos que la gente en sí es buena, por eso se asocia, coopera, comercia y produce entre sí", detalló.

En cambio, los que son malos "son solamente los casos marginales". "Entonces, si la mayoría de la gente es zurda, y son todos resentidos, está entrando en una inconsistencia porque la gente es resentida y mala. Y eso atenta contra todos el basamento y las ideas de la libertad. Construye, paradójicamente, algo violento", agregó.

Por último, dijo que cuando discutía con Milei hace años le decía: "Javier, dejaste de enseñar y pasaste a tirar slogans berretas que te sirven simplemente para construir una masa de gente que sigue al Führer, al líder, sin querer formarse ni querer pensar. Eso alimenta cada vez más agresión".

"El mesianismo lo hace ni pensar", definió, e insistió que lo que hace es "la antítesis del liberalismo: no produce, no labura, es miembro de la casta política". "Va a poner a parientes y amigos inoperantes que vamos a pagar entre todos", siguió y dijo que respecto de su situación económica, Milei "está mucho mejor con los medios políticos".

"Ninguna persona que está contenta con su vida privada, personal y que le va bien en lo económico en el sector privado y está en su juicio, se mete en la política. Porque la calidad de vida se te desploma", definió, al tiempo que dijo que lo que está armando Milei "en términos de formación de estos chicos, que te van a una marcha con el Falcon Verde, es un avance más en decadencia". "¿Son Nazis?", le preguntó Baby y concluyó: "Exactamente".