Macri reaparece en escena y busca recuperar el liderazgo opositor: ¿piensa ser candidato en 2023?

Macri se muestra más activo. Destaca el "fortalecimiento de Juntos por el Cambio" pero cerca suyo afirman que "no va a bendecir a nadie" en la interna.

Luego de varios meses de mantener un perfil más bajo, el expresidente Mauricio Macri volvió al ruedo con distintas reuniones de alto vuelopolítico y empezó a dar señales de querer recuperar el liderazgo que habíapedido tras la derrota electoral de 2019, sin descartar del todo una eventual candidatura.

La discusión sobre el acuerdo con el FMI que cerró el Gobierno para refinanciar la deuda de u$s 44.000 millones -por la cual el oficialismo señala permanentemente la responsabilidad de Macri-, volvió a ponerlo en el centro de la escena y el ex mandatario supo aprovecharlo

El pasado martes en su residencia de Acasusso el ex presidente reunió a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y a diputados y senadores de ese espacio político para empezar a delinear la posición del partido frente al acuerdo del Gobierno con el FMI.

El hecho de que la plana mayor del PRO haya ido a verlo a sucasa es un gesto de liderazgo en sí mismo, al que se le suma una reunión que mantuvo el jueves último con el presidente de la UCR, Gerardo Morales, en un bar de la localidad bonaerense de Martínez, y la visita que recibió horas después del nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley.

"Macri tiene centralidad, es innegable. Se fue del gobierno con el 41% de los votos. Pero no es una centralidad buscada, es adquirida", explicaron a iProfesional fuentes cercanas al ex mandatario, quienes aclararon que actualmente "su única preocupación es el fortalecimiento de Juntos por el Cambio y hoy no tiene otra intención".

Macri mantuvo varias reuniones políticas y empieza a reubicarse en el centro de la escena

¿Macri candidato en 2023?

Cerca de Macri relativizan una eventual candidatura para 2023. Afirman que "falta mucho" y que "no está pensando en eso" pero, al mismo tiempo, dejan una puerta abierta al señalar que, llegado elmomento, "no va a bendecir a nadie".

Se trata de una definición significativa si se tiene en cuenta que el PRO tiene actualmente a Rodríguez Larreta y a Bullrich como los dos dirigentes que pican en punta como candidatos presidenciales para 2023, aquienes se suman figuras como Gerardo Morales desde la UCR.

"Él es el principal promotor de la competencia, porque dehecho él surgió de una primaria con Ernesto Sanz (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica)", indicó a este medio un allegado a Macri que confía en que si se presentara hoy a una interna tendría altas chances de ganarla.

En el PRO hay quienes evalúan que el caudal de apoyo conpotencial electoral que cosechó Bullrich en los últimos dos años se inclinaría casi demanera automática por el ex jefe de Estado, debido aque en ese sector social hay algún nivel de reivindicación de su figura como presidente.

Más allá de si su propia candidatura, apoyará la competencia interna en Juntos por el Cambio

"De alguna manera sigue teniendo un papel de liderazgo",opinó una fuente cercana al ex mandatario que, por el momento, mira encuestas yespera a ver con mayor claridad el escenario electoral del año próximo.

La posición ante el acuerdo con el FMI

En medio de las diferencias que existen dentro de Juntos por el Cambio por el acuerdo con el FMI que el Congreso tiene previsto votar la semana próxima, Macri reunió a la dirigencia del PRO con el objetivo de cerrar filas.

Y es que durante el debate parlamentario el oficialismo desplegará una batería de críticas al préstamo que contrajo con el organismo internacional en 2018 y, en ese sentido, los diputados del PRO tienen la misión de defender la gestión de su principal referente.

El ex mandatario bajó el mensaje a la tropa legislativa de explicar en esa discusión la herencia que recibió su gobierno de la gestión anterior de Cristina Kirchner como motivo principal del acuerdo que había hecho con el FMI, algo que según su criterio no hizo adecuadamente durante su mandato.

En aquella reunión con la dirigencia nacional del PRO, Macri sentó una posición más dura que la de sus socios de Juntos por el Cambio y la idea de impulsar un voto en contra sobrevoló la reunión. No obstante, el abstencionismo es por el momento la opción más probable.

Macri bajó línea al bloque para salir a defender la gestión ante las críticas del oficialismo

Uno de los argumentos de la mesa dirigencial del PRO, con el ex presidente a la cabeza, es que si el Frente de Todos no logra unificar su voto frente al acuerdo con el FMI -debido al rechazo del ala kirchnerista- la oposición no tendría por qué votar a favor.

Así empezó a fortalecerse la postura de los llamados "halcones" del PRO, que empezó a prevalecer entre los diputados del bloque amarillo en la Cámara de Diputados de cara a la votación prevista para la semana próxima.

Reunión con el embajador de EE.UU. y un gesto

Macri recibió en su casa de Acasusso a Stanley. En su cuentade Twitter, publicó una foto del encuentro y señaló: "Conversamos sobre la preocupante situación mundial a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania. También, sobre el futuro de la Argentina y de los países de la región".

El ex presidente estuvo acompañado por su colaborador más estrecho y ex secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, y por Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales del PRO.

Cerca de Macri señalaron que Stanley está manteniendo encuentros con dirigentes tanto de la oposición como del oficialismo para empezar a tender puentes, debido a que es un recién llegado a la Embajada que asumió el cargo en enero pasado.

No obstante, no dudaron en destacar que, a diferencia de los encuentros que mantuvo con otras figuras políticas, Stanley fue a verlo a Macri a su casa. "No es la gran cosa, pero es un pequeño gesto", destacaron.