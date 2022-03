Bullrich habló sobre su distanciamiento con Larreta: "La relación ha dejado de fluir"

En el marco de la competencia interna por la candidatura presidencial del PRO en 2023, la titular del partido, Patricia Bullrich, reconoció este domindo el distanciamiento con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al señalar que "la relación ha dejado de fluir".

"La relación ha dejado de fluir, fluye menos. Tampoco me quiero detener mucho en pensar qué le pasó a Horacio y por qué tiene una relación más cortada conmigo", señaló.

Bullrich puso como ejemplo que antes tenían "una reunión semanal o quincenal" y ahora el vínculo se reduce a las reuniones de la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

No obstante, le bajó el tono a la discusión al sostener que es necesario "hacer fluir la relación" nuevamente "en este momento tan difícil para el país y la gente".

"Es un momento de muchas frustraciones y es importante que lo trabajemos y volvamos a hacer fluir la relación", agregó. En este sentido, opinó que la relación con Rodríguez Larreta "se puede arreglar en la medida que uno tenga voluntad, tampoco es que no se pueda arreglar".

Sobre las elecciones 2023

En diálogo con "Si pasa, pasa", el programa que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, la ex ministra de Seguridad explicó las definiciones sobre candidaturas en Juntos por el Cambio todavía se encuentran en un "momento de espera y de construcción" porque resta un largo trecho para las primarias del año que viene, aunque admitió su interés por "trabajar por el país".

"Yo sinceramente no soy de la provincia. No me siento de la provincia, no me gustan esos cambios. Si algo haría es trabajar por el país, y no por la Provincia ni por la Ciudad. Siento que el cambio que necesita la Argentina es un cambio nacional, profundo y valiente. Si estuviese en algún lado, ahí estaría", subrayó.

Sobre las diferencias que mantiene con el jefe de Gobierno porteño sobre la forma de concebir la política, Bullrich manifestó que "Horacio tiene una idea más de negociar que de enfrentar".

"Si llega a hacer eso se le van a ir los cuatro años. Ese camino es el de mantener las cosas como están", advirtió la titular del PRO, quien consideró que "el cambio tiene que ser más disruptivo y de shock".

Según dijo, "todas las empresas públicas tienen que ser reestructuradas" y admitió que si no son viables deberán "entrar en un camino de privatización", en línea con lo expresado recientemente por el ex presidente Mauricio Macri.

"No se pueden gastar 3 mil millones de dólares en una empresa a costa de todos los argentinos. Eso no puede pasar. Es una estrategia que estamos trabajando respecto a un modelo de reestructuración general por el déficit que tienen", indicó al referirse concretamente al caso de Aerolíneas Argentinas.