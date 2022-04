Cristina Kirchner chicaneó a la portavoz Cerruti en un acto por Malvinas en el Congreso

Mientras siguen las polémicas en la coalición gobernante, la vicepresidenta Cristina Kirchner reveló este sábado qué le regaló al presidente Alberto Fernández en el día de su cumpleaños, y le envió un mensaje irónico a la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Al encabezar un acto por el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la ex mandataria contó que le recomendó un libro al tigrense y aprovechó la oportunidad para enviarle una chicana al entorno del presidente Alberto Fernández.

"Les voy a recomendar un libro que le recomendé al Presidente y que todavía no lo leyó, al presidente de la Cámara de Diputados. Es un libro que se llama 'Diario de una temporada en el quinto piso', que relata las experiencias del primer gobierno democrático entre el presidente Alfonsín y los distintos equipos económicos que lo sucedieron", comenzó su relato.

Cristina Kirchner encabezó el acto por el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas junto Sergio Massa

Y minutos después disparó: "Hoy se lo mandé de regalo al Presidente, para que después la vocera no diga que no le regalo nada para el cumpleaños".

Tras despertar la euforia de los presentes, quienes sonrieron y aplaudieron el comentario, Cristina Kirchner continuó: "Ya veo el lunes...'Miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito de cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante".

El libro recomendado por Cristina Fernández de Kirchner fue escrito por el sociólogo e historiador argentino Juan Carlos Torre, quien fue funcionario del equipo económico de Juan Vital Sourrouille durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

El quinto piso hace referencia al lugar donde tiene su despacho el titular de la cartera de Hacienda en el Ministerio de Economía.La obra es una suerte de diario o bitácora de la trastienda de la gestión económica de esos años, tras el retorno a la democracia: las negociaciones con el FMI, la CGT, empresarios y la oposición peronista en un contexto económico signado por la hiperinflación.

El reclamo por la soberanía

El comentario de la ex presidenta respecto de Cerruti no fue al pasar, sino que responde a las declaraciones que la portavoz realizó durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde afirmó que la vicepresidenta no le respondía los mensajes al jefe de Estado.

En el inicio del acto, luego de que se entonaran las estrofas del Himno Nacional Argentino y de que se realizara un minuto de silencio en memoria de los caídos en Malvinas, hizo uso de la palabra el diputado nacional y ex combatiente Aldo Leiva.

Leiva pidió que el reclamo por la soberanía de Malvinas sea "una política de Estado"

"Yo le voy a decir Presidenta y no del Senado. Para mí es mi Presidenta", enfatizó Leiva mirando a Cristina Kirchner, dejando al descubierto un contexto político marcado por la interna dentro del Frente de Todos.

En ese marco, Leiva pidió que el reclamo por la soberanía de Malvinas sea "una política de Estado", y ponderó: "No todos los gobiernos han sido capaces de reivindicar la gesta permanente y la lucha por la soberanía".

"Es importante que todos los gobiernos sepan que Malvinas debe ser una política de Estado, que nuestro reclamo no debe cesar nunca para que el Reino Unido se siente a cumplir con las decisiones de los organismos internacionales que dicen que tiene que dialogar con Argentina sobre la soberanía", concluyó el diputado al pronunciar su discurso en el salón Azul del Senado de la Nación.