Se recalienta la feroz interna en el Gobierno: Guzmán sufre una nueva embestida tras dato crítico de inflación

El ministro de Economía Martín Guzmán enfrentará una de las peores semanas tras los datos negativos de la inflación, que en marzo alcanzó un nivel del 6,7%, la mayor cifra de los últimos 20 años. Hay dudas sobre cuánto tiempo podrá sostenerse en el cargo, mientras el kirchnerismo presiona para su salida del Ministerio de Economía. Es que los datos de inflación de marzo volvieron a hacer temblar los cimientos endebles del Gobierno en medio de la crisis que afronta el Frente de Todos.

Las diferencias internas por la política económica que impulsa Alberto Fernández presionan nuevamente para que se concreten nuevos cambios en el gabinete.

¿Cambios en el Gabinete?: la posible salida de Guzmán

El fin de semana crecieron los rumores de una salida anticipada de Guzmán, quien ahora enfrenta las cifras del Indice de Precios al Consumidor (IPC).

Su puesto en economía está volviéndose a ver cuestionado tras conocerse la inflación por arriba de los 6 puntos, tal como había adelantado el propio ministro en una entrevista televisiva.

Guzmán desde hace varias semanas venía abocado a la integración energética de la región. El domingo anterior pasó por la Quinta de Olivos a darle los detalles al Presidente de lo que fueron sus gestiones y además a ratificar el apoyo que necesitaba para seguir al frente de la cartera. Ese encuentro, sin embargo, puso en duda una salida inminente del gabinete.

Pero el jefe de Estado volvió a confirmarlo en el cargo pese a la resistencia que imponen del kirchnerismo, que hasta lo descalifica públicamente como lo hizo el secretario de Comercio Interior, Roberto Felleti, un funcionario que está una categoría por debajo del ministro.

La respuesta a los embates del frente interno no tardaron en llegar. El ministro reapareció en público para garantizar el respaldo presidencial y alinear con un mensaje a los propios y ajenos, o sea, los leales a Alberto Fernández o a Cristina Kirchner.

"Lo que el Presidente ha marcado es que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido. No es un problema de nombres sino de rumbo", aclaró el funcionario en respuesta a los que critican su gestión.

En paralelo, el ministro Guzmán afirmó el último lunes que gestionará con los funcionarios "alineados con la política económica" y, horas después, su par de Seguridad, Aníbal Fernández, fue más enfático al señalar que quienes no estén de acuerdo "no deberían estorbar".

Sin embargo, el pasado viernes, Cristina Kirchner marcó públicamente y de manera directa sus diferencias con el presidente Alberto Fernández y con el rumbo de la política económica en su discurso de apertura de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT) que se reunió en Buenos Aires.

Mientras defendía el rol del Estado, principalmente ante la pandemia de Covid-19, Cristina Kirchner lanzó: "No es posible que en una tragedia de la magnitud que vivió la humanidad, cuando haya que tomar decisiones en materia económica, de controles, regulaciones, sea estorbo".

Las diferencias internas por la política económica que impulsa Alberto Fernández presiona a nuevos cambios en el gabinete

Entre la paternidad y los cambios en el gabinete: tensión en el Gobierno

Mientras tanto el Presidente alterna las actividades de trabajo y de paternidad tras el nacimiento de su hijo Francisco, en uno de los momentos más críticos de su administración.

"Más que en el gabinete, estoy pensando en cambiar pañales", respondió para evitar meterse en un tema que tensiona a la coalición gobernante.

Pese a que los números de inflación no son alentadores, el Gobierno no modificará el organigrama de los ministerios en los próximos días. Desde la Casa Rosada no descartan que esté en análisis la medida, pero que podría implementarse después de Semana Santa.

En las idas y vueltas de quien entra o sale del gabinete, se mencionó al ex ministro de Defensa, Agustín Rossi

Wado y Rossi, en la lista

Otros cambios podrían darle aire a la gestión de Alberto Fernández. El nombre que se menciona desde hace días es el del ministro del Interior, Wado de Pedro, a quien consideran el díscolo del gabinete después de la carta de renuncia que presentó tras las PASO.

No es nada nuevo el rumor que busca instalarse desde hace meses. "Nos echan una vez a la semana", afirmaron cerca del funcionario. En el mismo entorno del referente de La Cámpora descartan que "haya cambios en el gabinete".

Lo mismo buscaron descartar sobre la permanencia de Wado en Balcarce 50. La cuenta de Twitter "La Remisería de la Casa Rosada"- que maneja el equipo de comunicación de De Pedro- lanzó un curioso spot de un clásico del músico El Negro Rada, donde dice "tocá y bailá tranquilo, que acá no pasa nada".

Fue un mensaje dirigido a aquellos que lo quieren fuera del ministerio, aseguran desde el despacho del ministro.

En las idas y vueltas de quien entra o sale del gabinete, se mencionó al ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, uno de los hombres cercanos al Presidente que milita por la unidad del Frente de Todos.

En su entorno, rechazaron que le hayan hecho un ofrecimiento para ocupar un lugar en un ministerio, pero no descartaron que si lo convocan diga que sí. "Si te lo pide el Presidente de un gobierno donde son parte de ese espacio es difícil decir que no", resaltaron cerca del referente santafesino que hace una semana se reunió con Alberto.

"Hablaron de generalidades de la cuestión nacional y del evento que se iba a realizar el sábado con la militancia en Rosario", contaron sobre los detalles del encuentro al que el Presidente evitó concurrir. Ambos no se veían cara a cara desde hacía dos meses.

En el kirchnerismo creen que si se instrumentan los cambios en el gabinete que impulsan desde el albertismo "podría romperse la unidad".

Te puede interesar Dos cambios funcionales que prepara el Gobierno: fantasma de aumento de tarifas y funcionarios que podrían irse

Avalan la teoría de que a Alberto "no le da poder de gobernabilidad si se pelea todo el tiempo con Cristina", y que el "un camino intermedio es lo correcto" para mantenerse de cara al 2023.