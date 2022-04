¿Puede prosperar la Boleta Única en las elecciones de 2023?: la estrategia opositora en el Congreso

La convocatoria de la oposición a una sesión especial de la Cámara de Diputados para debatir sobre la implementación de la Boleta Única en Papel en las próximas elecciones persigue el doble propósito de mostrar fortaleza frente a un oficialismo enredado en su pelea interna y forzar a su vez la aprobación de este cambio en las reglas electorales, que es difícil pero no imposible.

El pedido de sesión especial para el 5 de mayo lleva las firmas de diputados que pertenecen a casi todos los bloques y líneas políticas de la oposición. Florencio Randazzo (Interbloque Federal), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), José Luis Espert (Avanza Libertad), Emilio Monzó (Encuentro Federal), Facundo Manes (UCR), Gerardo Milman (PRO) son solo algunos.

En el pedido no hay un proyecto, sino todos los proyectos presentados en el último tiempo para adoptar el sistema de Boleta Única en Papel (que ya funciona en varias provincias, con Santa Fe como pionera) y abandonar la famosa "lista sábana" por partido o frente electoral. La idea es que "nadie se cuelgue como propia" la iniciativa.

Así lo indicaron a iProfesional fuentes que participaron de la movida, al tiempo que aseguraron que son varios los diputados que están juntando votos para poder avanzar. Randazzo, Monzó y Manes están entre los más interesados en el tema.

La oposición unificada reúne el quórum para sesionar y tiene altas chances de juntar mayoría para aprobar un proyecto

Entre todos los bloques opositores garantizan las 129 presencias necesarias para tener quórum en la sesión, pero como ninguno de los proyectos tiene dictamen de comisión se requiere una mayoría de dos tercios para poner a votación cualquiera de ellos, y el Frente de Todos puede bloquear ese número. El objetivo es exponer al oficialismo y a la vez forzarlo a debatir el tema.

La estrategia para buscar la aprobación de la Boleta Única

La oposición quiere bajar al recinto el 5 de mayo, iniciar la sesión y "mostrar que hay un amplio apoyo" para debatir el nuevo sistema. "Ahí van a emplazar al oficialismo para que constituya la Comisión de Asuntos Constitucionales a los fines de tratarlo y en 15 días tener un proyecto en el recinto", indicaron las fuentes consultadas.

En la oposición confían en que, por ese camino, pueden lograr un dictamen de comisión y la aprobación del proyecto. Si bien hasta el momento el Frente de Izquierda y el bloque La Libertad Avanza de Javier Milei no sumaron su firma, tanto Juntos por el Cambio como el resto de los espacios opositores creen que contarán con los votos para aprobar un proyecto.

Por otro lado, se proponen forzar al Frente de Todos a constituir una de las pocas comisiones que todavía (a dos meses del inicio del año parlamentario) no se conformó y, si opone resistencia a la iniciativa, exponerlo como uno de los pocos espacios en contra de un cambio reclamado desde hace mucho tiempo por múltiples sectores políticos y civiles.

La Boleta Única en Papel ya se usa en Córdoba, Santa Fe y Mendoza

La explicación sobre por qué tratar este tema, que no figura entre las prioridades de la población como la inflación o la inseguridad, es que cualquier modificación de las reglas debe tratarse en años no electorales, para no quedar teñida de sospecha ni cruzada por los intereses partidarios del momento.

Si bien el proyecto puede prosperar en la Cámara de Diputados, corre el riesgo de trabarse en el Senado, donde el Frente de Todos tiene más votos que la oposición y la vicepresidenta Cristina Kirchner detenta la última palabra. Ante ese escenario, el plan de exponer al oficialismo cobra mayor relevancia: si logran instalar el debate podrían dejarlo poco margen al kirchnerismo para rechazar o trabar el tema.

De qué se trata la Boleta Única

A diferencia de la lista sábana, la Boleta Única en Papel lleva los nombres y fotos de todos los candidatos, divididos por partido y por categorías (presidente, diputados, senadores, intendente, etc). El votante marca al que quiere votar y puede dejar en blanco el casillero que quiera.

Quienes defienden este sistema apuntan en dos sentidos: la transparencia y el ahorro de dinero para el Estado. Garantiza que no falten boletas en el cuarto oscuro, agiliza el proceso de votación y, a su vez, permite que se impriman menos boletas.

El pedido de la oposición le marca la cancha al Frente de Todos, que deberá definir una postura

Esto implica un ahorro millonario para el Estado nacional (se calcula en alrededor de $3.000 millones) y una operatoria más amigable con el medio ambiente al reducir significativamente el uso de papel.

La provincia de Mendoza aprobó este año el uso de la Boleta Única en Papel para las elecciones a nivel local en 2023. Se sumó así a la provincia de Santa Fe, que fue pionera en implementar este sistema en 2011, y a Córdoba y Salta, que también empezaron a aplicarlo. La Ciudad de Buenos Aires, en tanto, usa la Boleta Única Electrónica.