"Muy injusto y penoso": la furia de Cristina contra los funcionarios albertistas "en off"

Tras el reencuentro público con el presidente Alberto Fernández durante un acto por el centenario de YPF, la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a encender la interna del Frente de Todos y arremetió contra los "ataques" de funcionarios que hablan "sin dar la cara, en off". Su fuerte mensaje motivó que el Presidente decidiera pedir la renuncia a Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo.

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", escribió la titular del Senado en su cuenta de Twitter.

El duro tuit de Cristina Kirchner que motivó el despido de Matías Kulfas.

Su publicación incluyó un tuit de la empresa Energía Argentina (ENARSA) en el que se escrachó una información difundida por WhatsApp desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. En ese mensaje se indicaba que "es IEASA (ENARSA), con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA". Además, acusaba a la firma de haber hecho una licitación "a la medida de Techint" para la provisión de materiales para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Según el comunicado difundido por la compañía pública, "a la categoría de `funcionarios que no funcionan´, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta".

Junto a la captura de pantalla del mensaje en off difundido a periodistas por la cartera que conduce Matías Kulfas, el comunicado de ENARSA rebatió las críticas hechas en ese off y afirmó: "No sólo es grave, sino muy penoso y sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio Gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones".