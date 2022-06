Monotributo: el proyecto de alivio se vota en Diputados y hay expectativa por su aprobación

El proyecto de "alivio fiscal" para monotributistas y autónomos se vota este miércoles en la Cámara de Diputados y en el oficialismo confían en que no tendrán inconvenientes para aprobarlo y girarlo al Senado. El objetivo es tener la ley sancionada antes del 1 de julio para que los pequeños contribuyentes no tengan que saltar a una categoría superior.

La iniciativa, que propone adelantar al 1 de julio el ajuste de los montos máximos de facturación las distintas categorías del Monotributo, fue presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como una medida complementaria de la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que tensionó su relación con el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Además de los diputados oficialistas Leandro Santoro y Mónica Litza, el proyecto de Massa también tuvo el acompañamiento de Margarita Stolbizer, que integra Juntos por el Cambio, y de Alejandro "Topo" Rodríguez, del Interbloque Federal. Según indicaron a iProfesional en el entorno del presidente de la Cámara baja, es por ese apoyo transversal que confían en que el proyecto tendrá el consenso suficiente para ser aprobado y enviarlo al Senado con un margen de tiempo considerable para darle sanción definitiva a la ley antes del 1 de julio.

Dado que en esa fecha los monotributistas deben hacer la segunda recategorización del año, el fin es que el proyecto sea convertido en ley antes de ese día para que el cambio tenga el efecto buscado en los bolsillos de los pequeños contribuyentes.

Hay expectativa por la aprobación del alivio fiscal para monotributistas en la sesión de la Cámara de Diputados

Si bien la sesión de la Cámara baja tiene un temario amplio, se tratan en su mayoría de proyectos de consenso y la agenda tiene como punto principal el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto con las reformas a la ley del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y el aumento de las deducciones para los Autónomos alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

Cambio clave para el Monotributo: de qué trata el proyecto

La iniciativa busca aliviar la carga fiscal para 4,5 millones de monotributistas al adelantar para el 1 de julio la actualización anual del Monotributo que se hace siempre desde el 1 de enero de cada año, cada seis meses, por la fórmula de movilidad jubilatoria.

El proyecto propone una suba del 29,1% (en línea con la suba acumulada de jubilaciones y otras prestaciones de Anses) en las escalas de facturación de las distintas categorías, sin aumentar las cuotas mensuales.

Con esto se busca que los pequeños contribuyentes no tengan que saltar hacia una categoría mayor o corran el riesgo de quedar afuera del Régimen Simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.

El proyecto forma parte de la agenda económica que impulsó Massa desde el Congreso

Es por esa razón que el objetivo de Massa y del bloque Frente de Todos, además de los legisladores opositores que acompañaron con su firma el proyecto, es que la ley salga antes de la fecha establecida en el proyecto para la actualización.

¿Cómo quedarán las escalas y qué beneficios se plantea para autónomos?

El valor de la cuota del Monotributo depende siempre de la categoría de cada contribuyente, en función del monto de facturación anual.

Actualmente, la Categoría A alcanza a los que facturaron en los últimos 12 meses hasta $466.201,59 y que pagan una cuota mensual de $3.334,24. En caso de aprobarse el proyecto que adelanta la actualización, el tope pasaría a ser de hasta $601.959,49.

De la misma manera, en la Categoría B que facturan hasta $ 693.002,36 anuales con una cuota mensual de $3.728,29, el máximo pasaría a $894.804,65. En la Categoría H (una de las más altas) pasaría de $3.276.011,15 (cuota de $16.114,67) a $4.229.985,60.

Las nuevas escalas del Monotributo subirán 29,1% según el proyecto

Respecto de los Autónomos que están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias (unos 140 mil contribuyentes), el proyecto propone incrementar las deducciones especiales con el fin de que el mínimo no imponible quede "más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia", según precisaron fuentes oficiales.

De acuerdo a la iniciativa, la deducción especial sería de hasta 2 veces la ganancia no imponible (en la actualidad es hasta una vez), con lo que estaría pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.

Monotributo: diferencias en la oposición

Durante el debate del proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda afloró una diferencia de criterio en el interbloque de Juntos por el Cambio respecto de las deducciones especiales para los Autónomos.

Y es que mientras Stolbizer acompañó con su firma la iniciativa de Massa con el beneficio planteado, la bancada de Evolución Radical -que también integra Juntos por el Cambio- pidió aumentar esas deducciones especiales y que "sea de 3,8 veces en lugar de 2". El argumento es que el proyecto como está "no logra la igualdad de trato" para trabajadores en relación de dependencia, autónomos y monotributistas frente al Impuesto a las Ganancias. Al no haberse contemplado ese cambio, no apoyaron el dictamen.

Te puede interesar Nueva moratoria previsional: kirchnerismo activa debate en el Senado y suma un proyecto sorpresa para empresas

En ese debate, la diputada massista Mónica Litza reconoció que "hay una brecha entre los trabajadores en relación de dependencia y autónomos" y que el proyecto busca "achicarla". Al respecto, señaló que "los autónomos también tienen derechos que los trabajadores en relación de dependencia no tienen: pueden hacer deducciones, gastos de representación, vestimentas y pueden optar por una carga fiscal baja en algunos casos".