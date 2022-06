El kirchnerismo y el Movimiento Evita retoman el contacto tras los cruces: ¿diálogo por los planes sociales?

La disputa interna desatada por las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner al manejo de los planes sociales y al Movimiento Evita continúa, pero hay intentos por calmar los ánimos y bajar el tono de los cruces de los últimos días con contactos sugestivos entre referentes de los dos sectores.

El secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno y referente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, dirigente de La Cámpora muy cercano la vicepresidenta, mantuvieron una charla con el fin de bajar la tensión de los últimos días.

"Iban a juntarse pero terminaron hablando por teléfono", contó una fuente del oficialismo a iProfesional. Si bien en el Frente de Todos aseguran que el diálogo entre ambos sectores nunca se cortó, el contacto se dio en medio de la pelea que ambos espacios protagonizaron en los últimos días con duras declaraciones públicas.

Pero el dato más saliente en este contexto es que además Navarro mantuvo una reunión el pasado lunes con el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, de acuerdo a las fuentes consultadas.

El "Chino" Navarro dialogó con referentes del kirchnerismo para descomprimir el clima de los últimos días

Se trata de un encuentro muy sugestivo porque Insaurralde no solo es allegado a la ex mandataria y al diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, sino que es uno de los que se puso al frente de la idea esbozada por Cristina Kirchner de quitarle la administración de los planes de las agrupaciones sociales como el Evita y entregarla a los intendentes.

El kirchnerismo y el Movimiento Evita: contactos con los planes sociales en la mesa

Luego de que la vicepresidenta expresara su deseo de terminar con la "tercerización" de los planes sociales con críticas alusiones al Movimiento Evita -alineado con el presidente Alberto Fernández en la interna oficialista- Insaurralde empezó a conversar con intendentes del conurbano bonaerense y fue uno de los primeros en mostrar apoyo al plan de la vice.

"Hice una ronda de consultas con intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición y es unánime la aceptación de la descentralización del control de los planes sociales en los municipios. Hay que construir un Estado fuerte, eficiente, transparente", afirmó el jefe de Gabinete de Axel Kicillof e intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.

Si bien el contenido de la reunión que mantuvo con el "Chino" Navarro se mantiene bajo reserva, el contacto entre ambos luego de aquel movimiento de Insaurralde agitó especulaciones. De hecho, hay versiones sobre un posible próximo encuentro entre el referente del Movimiento Evita, De Pedro y Máximo Kirchner.

Además de hablar con De Pedro, Navarro se reunión con Insaurralde, que impulsa el cambio en los planes sociales

El diputado nacional no es para nada ajeno a la discusión sobre el manejo de los planes sociales y no solo por ser el hijo de Cristina Kirchner, sino porque ya le dio su respaldo al proyecto de "Salario Básico Universal" presentado por los diputados del Frente Grande, ligados al dirigente social Juan Grabois. Esa iniciativa es una de las opciones que maneja el kirchnerismo para modificar el sistema de asistencia.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sin perspectivas de reconciliación

A pesar de los contactos, en los distintos campamentos del Frente de Todos descartan por el momento que se llegue un acuerdo interno sobre los planes sociales y mucho más que la disputa entre los miembros de la alianza oficialista pueda terminar. Ya nadie espera eso.

La señal más clara al respecto la darán nuevamente Alberto Fernández y Cristina Kirchner quienes se mostrarían nuevamente separados en el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. El Presidente programó un acto para el viernes con la CGT, mientras que la vicepresidenta se mostrará el sábado con el PJ bonaerense que lidera su hijo.

No hay por el momento reconciliación prevista y la discusión por el manejo de los planes sociales incluso volvió a distanciarlos tras los gestos para apaciguar la disputa que había ofrecido Alberto Fernández.

La reconciliación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cada vez más lejos

"El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas", fue la frase que lanzó Cristina Kirchner durante el acto que encabezó en Avellaneda, donde además sostuvo que "eso no es peronismo" y, en una obvia alusión al Movimiento Evita, agregó: "Si Evita los viera... ¡mamita!".

Además de abrir un nuevo debate en el oficialismo, esa frase obligó al Presidente a salir a responder: "Le quiero agradecer a las organizaciones que estuvieron al lado nuestro, que nos ayudaron sostener llevando compromiso adonde no existía, quiero agradecérselos aunque algunas hagan picardías que no convalidamos". De esta manera defendió al Movimiento Evita.

Los cruces entre el Movimiento Evita y el kirchnerismo

Tras aquel discurso de Cristina Kirchner los cruces entre el kirchnerismo y el Movimiento Evita no tardaron en aparecer. Navarro había considerado que la vicepresidenta "no entiende lo que pasa en los barrios".

En tanto, Emilio Pérsico -el otro referente del espacio y probablemente el de peor relación con los K- señaló: "No creo que sea una buena política desgastar a un Gobierno que vos creaste. No podés, por un problema de que las cosas no salieron como vos querías, bajarte del barco".

La respuesta no tardó en llegar y estuvo a cargo del funcionario bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque: "¿A quién votan los humildes? No votan a Pérsico, no nos confundamos. La representación de las mayorías populares en Argentina no es Emilio Pérsico. Lamentablemente Emilio Pérsico fue la persona que más influyó para poner a Alberto en tensión con Cristina, lo tengo que decir con absoluta claridad".

Un último capítulo tuvo lugar este martes, cuando Juan Francisco Navarro, hijo del "Chino", publicó una carta en su cuenta de Facebook con duras críticas a Cristina Kirchner, en la que expresó: "No podemos enojarnos con esa tía que grita, emulando a una Vivi Canosa progresista".