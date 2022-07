La agenda económica de Batakis: cuáles son los duros desafíos que el Congreso le plantea a la nueva ministra

Luego del receso invernal de las próximas semanas al Congreso le espera un segundo semestre agitado por la agenda de la recién iniciada gestión de Silvina Batakis al frente al Ministerio de Economía, que apunta a un control más riguroso del gasto público y una mejora en la recaudación, dos temas que generan tensión hacia adentro y hacia afuera del oficialismo.

Casi inmediatamente después de asumir, la semana pasada, Batakis se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para "puntear la agenda legislativa en materia económica del segundo semestre del año", como contó oportunamente el dirigente del Frente de Todos en sus redes sociales.

El debate sobre esa agenda en la Cámara de Diputados empezará en agosto y uno de los temas principales será la modificación de la Ley de Administración Financiera, como le adelantó a Massa en esa ocasión y confirmó el último lunes. Otro sería el proyecto para gravar la "renta inesperada", que ya está presentado pero sigue sujeto a evaluación interna en el bloque, que no tiene los votos.

A eso se le suma que antes del 15 de septiembre el Gobierno tendrá que enviar el Presupuesto 2023 con el cálculo de gastos e ingresos y previsiones de inflación, dólar, deuda pública y evolución de la economía, un debate para nada fácil en vista de la delicada situación financiera de la Argentina, que podría superponerse con esos dos temas y otros que quedaron pendientes.

Batakis ya conversó con Massa sobre la agenda económica para el segundo semestre en el Congreso

Ambas iniciativas tienen así por delante un trámite muy intrincado. Además de las dificultades del Frente de Todos para lograr una mayoría están las resistencias que generan tanto en sectores enfrentados al Gobierno como entre los aliados y que tendrán un inevitable eco adentro del Congreso, cuando se retome el trabajo legislativo.

La agenda económica de Batakis: tensiones que reflejará el Congreso

Las cámaras agropecuarias, los movimientos sociales y parte del sindicalismo ya ofrecen las primeras muestras de su malestar ante distintos puntos de la agenda económica, a pocas horas de que Batakis apenas esbozara los lineamientos principales de su gestión.

En el campo genera urticaria el proyecto de impuesto a la "renta inesperada", al que consideran junto con el eventual revalúo inmobiliario medidas de "visión fiscalista y recaudatoria" que tienden a una "mayor presión impositiva", como definió recientemente el titular de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.

A los movimientos sociales, la CTA y el sector de la CGT alineado con el camionero Pablo Moyano les suena a "ajuste" el control del gasto público que Batakis quiere llevar a cabo a través la reforma de la Ley de Administración Financiera que busca centralizar los presupuestos de cada organismo del Estado para bajar el déficit. Son actores políticos cercanos al kirchnerismo.

La Cámara de Diputados plantea varias dificultades externas e internas a la agenda de Batakis

En ese contexto, la agenda económica que le espera al Congreso presenta dificultades antes de arrancar y pone a prueba la capacidad de Batakis para hacer equilibrio así como la de Massa para lidiar con una Cámara de Diputados donde se reflejarán esas tensiones.

De un lado se alza el rechazo de Juntos por el Cambio a la creación de impuestos y su receptividad a los reclamos del campo y otros sectores económicos fuertes y, del otro, el sector K del Frente de Todos no digiere del todo los anuncios de la nueva ministra, como ya lo manifestó el diputado Hugo Yaski, referente de la CTA que evalúa iniciar movilizaciones.

Renta Inesperada: recaudación vs dificultades políticas

El proyecto de impuesto a la "renta inesperada", impulsado por el presidente Alberto Fernández en sintonía con el sector liderado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner propone gravar con una alícuota del 15% a empresas que, producto del shock por la guerra entre Rusia y Ucrania, hayan tenido ganancias superiores a los $1.000 millones.

Fue quizás el único punto en común entre el kirchnerismo y el ahora ex ministro de Economía Martín Guzmán. Batakis ya señaló que está de acuerdo con la iniciativa porque "es instrumento no solo recaudatorio sino justo, porque permite redistribuir el ingreso". Sin embargo, hasta ahora el oficialismo no logró avanzar.

El campo rechaza el impuesto a la renta inesperada, aunque todavía no esté asegurado su avance en el Congreso

Del bloque del Frente de Todos surgen versiones contrapuestas. Algunas de las fuentes consultadas por iProfesional deslizaron que el debate podría activarse en agosto y recordaron que el propio Fernández se lo pidió al jefe de la bancada, Germán Martínez, pero otras indican que por el momento no está previsto.

El mes pasado, durante el viaje a Estados Unidos para participar de la Cumbre de las Américas, Massa le transmitió al Presidente que veía muy difícil que el impuesto a la "renta inesperada" pudiera avanzar en Diputados.

El oficialismo no alcanza la mayoría suficiente y, si bien negocia el apoyo del Frente de Izquierda, necesitaría también apoyo de bloques provinciales que respondan a gobernadores, especialmente frente al compromiso público de todo Juntos por el Cambio -con apoyo de los liberales- de no avalar suba de impuestos.

Para Batakis, conseguir la aprobación del proyecto sería importante porque fortalecería la recaudación y ayudaría a cumplir con el objetivo de reducir el déficit. Según supo iProfesional, la ministra ya está informada sobre la dificultad que el tema presenta en Diputados.

La CTA mostró malestar por los primeros anuncios y el posible ajuste en el Estado inquieta a los gremios

Ley de Administración Financiera: central para Batakis, incómodo para el oficialismo

El futuro proyecto para modificar la Ley de Administración Financiera que anunció la nueva ministra presenta otras posibles dificultades para su gestión porque podría reavivar las peleas a viva voz en la alianza oficialista, las mismas que terminaron por eyectar a su antecesor del Poder Ejecutivo.

La intención de esta iniciativa, como anticipó iProfesional, es establecer un sistema de "cuenta única" para controlar desde la cartera económica las erogaciones de los organismos descentralizados, empresas estatales y fondos fiduciarios. Si esto habilita un ajuste en el sector público, la "tregua" entre Fernández y Cristina Kirchner podría encontrar un límite.

Tanto la vicepresidenta como los principales referentes de su espacio guardaron un prudente silencio ante los primeros anuncios de Batakis, en cumplimiento del acuerdo interno del Frente de Todos para bajar el tono de la disputa que llegó a un punto crítico con la renuncia de Guzmán y el consecuente terremoto económico-financiero que preocupa a los líderes del oficialismo.

Sin embargo, los aliados del kirchnerismo como el dirigente social Juan Grabois -referente de algunos de los diputados del Frente de Todos- y Yasky manifestaron duras críticas contra la nueva ministra, a la vez que empezaron a presionar nuevamente con el proyecto de Salario Básico Universal al que tanto Fernández como Batakis le bajaron el pulgar por el momento.

Los aliados del kirchnerismo ya confrontan con la nueva ministra y reclaman por el proyecto de Salario Universal

El Presupuesto y el Salario Universal: ¿amenaza de tormenta?

El martes, un día después de los anuncios de Batakis, distintas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amanecieron con afiches negros que exhibían la siguiente consigna: "¿Le negarías a alguien el derecho a comer? Salario Básico Universal. Es ahora". Es el punto de partida de una campaña que presiona sobre la gestión económica de la nueva funcionaria.

El operativo para impulsar este proyecto ya se coló en la última sesión de la Cámara de Diputados, donde entre algunas de las bancas del Frente de Todos se mostraron carteles que reclamaban por el Salario Básico Universal.

Este es un dato saliente porque el tema podría meterse en el medio de las discusiones en torno a la ya difícil agenda de Batakis para el Congreso. Y no es el único, dado que la Cámara baja también tiene pendiente de tratamiento la nueva "moratoria previsional" que aprobó el Senado, a instancias del kirchnerismo.

La medida, que en rigor propone un plan de pagos para las personas en edad jubilatoria que no tiene los 30 años de aportes requeridos para jubilarse, tiene un costo fiscal del 0,02% del PBI para 2022 y 0,3% para 2023. "Honestamente, no es una buena excusa para no votar este proyecto", fue la frase que dejó la senadora Juliana di Tullio, cercana a Cristina Kirchner. Se desconoce todavía la postura de la nueva ministra, que defiende del equilibrio fiscal.

Si a todo eso se le suma el proyecto opositor para eliminar el Impuesto a los Bienes Personales y el siempre espinoso debate sobre el Presupuesto, la agenda económica que Batakis necesita mover en el Congreso quedará envuelta en una discusión mucho más amplia y compleja y promete un segundo semestre políticamente agitado tanto para ella como para los diputados y senadores.

El antecedente del rechazo al Presupuesto 2022 en medio de disputas y críticas que fueron en todas las direcciones, pone más expectativas sobre los debates que se vienes.