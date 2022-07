Mientras se evalúan nuevas medidas, Batakis viaja a EE.UU. para reunirse con el FMI: qué buscará en su visita

La ministra de Economía, Silvina Batakis, viajará la próxima semana Estados Unidos a pesar de la suspensión de la reunión bilateral entre el presidente Alberto Fernández y su par de ese país, Joseph Biden, para reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y dialogar sobre la difícil situación financiera del país.

La decisión obedece a la urgencia del momento. Y es que en los últimos días, mientras se mantenía confirmado el viaje que Fernández pensaba realizar el domingo, el acompañamiento de Batakis en la comitiva oficial estaba en evaluación pero no se terminaba de definir.

Finalmente este viernes, luego de que Estados Unidos confirmara la postergación de la reunión bilateral que iba a realizarse el 26 de julio por el diagnóstico positivo en Covid-19 del presidente estadounidense, fuentes gubernamentales confirmaron que la ministra viajará a Washington entre lunes y martes con el fin de reunirse con el FMI, según supo iProfesional.

La visita de la funcionaria terminó de definirse durante la reunión que mantuvo en Casa Rosada con Fernández, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a quienes se les sumó luego el canciller Santiago Cafiero.

La ministra espera mantener una reunión con Kristalina Georgieva y conseguir apoyo del FMI ante la crisis

La llegada de Cafiero a la Rosada para sumarse al encuentro en el que el Presidente evaluó junto a sus funcionarios las medidas que adoptaría el Gobierno para enfrentar la disparada del dólar blue y la presión sobre las reservas del Banco Central obedeció a ultimar los detalles del viaje de Batakis, que apuntará al acuerdo que mantiene la Argentina con el FMI.

Batakis viaja a Estados Unidos: qué buscará en la visita a Washington

Durante una jornada que volvió a estar cruzada por la tensión cambiaria que preocupa al Gobierno hubo gestiones para mantener en marcha la agenda de Batakis en Washington, donde espera reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Tampoco se descarta un encuentro con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos.

Uno de los objetivos es dar una señal favorable al compromiso de la ministra de Economía con el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario que implica llevar adelante un ajuste fiscal con el fin de reducir el déficit. Se espera que haya un diálogo sobre los plazos y las metas establecidas en ese acuerdo, dado el cambio de los últimos días en las condiciones macroeconómicas.

El Gobierno espera conseguir un apoyo del FMI que le otorgue oxígeno para encarar la crisis que explotó tras la caótica salida de Guzmán al tiempo que apuesta a fortalecer la figura de la nueva ministra.

El viaje se terminó de confirmar durante la reunión que la ministra mantuvo junto a Pesce con Alberto Fernández

Desde que asumió el cargo hace dos semanas para reemplazar a Martín Guzmán, Batakis no tuvo tregua. Al aumento sostenido de la cotización del dólar blue y los financieros y el ensanchamiento de la brecha con el oficial en torno al 150%, se sumó el derrumbe de los bonos y la escalada del riesgo país que este viernes se acercó a los 3.000 puntos.

En el cierre de una semana caliente en el frente cambiario, el dólar blue tocó los $350 y terminó en $338, mientras que en el mercado bursátil, el contado con liquidación (CCL) bajó a $326,47 y el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) retrocedió a $315,32.

En ese contexto, previo a su viaje a Estados Unidos Batakis se reunió con el Presidente para evaluar medidas de urgencia que se anunciarían en estos días con el fin de contener el desbande cambiario. Momentos antes del encuentro, Fernández encabezó un acto en el que apuntó contra los exportadores del sector agropecuario porque, según dijo, "guardan u$s20.000 millones y no los liquidan".

Alberto Fernández apuntó al campo por la falta de dólares

Durante el acto que encabezó en el Museo del Bicentenario para lanzar el "Programa Federal Construir Ciencia", Alberto Fernández se refirió a la crisis cambiaria que complicó notablemente el panorama -con una proyección de inflación para julio que rondaría el 7%- y buscó enviar un mensaje de fortaleza al tiempo que apuntó contra el campo.

En otra jornada de tensión cambiaria, Fernández apuntó contra el campo por no liquidar exportaciones

El Presidente afirmó que "la Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: el desafío de enfrentar la inflación, de enfrentar a los que especulan con el dólar y el desafío de enfrentar a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita".

Ante los ministros y gobernadores que participaron del evento, Fernández expresó: "Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Sé que cuento con todos y cada uno de ustedes".

"A ninguno de los problemas escapé: superé la deuda, discutí con el FMI, todo eso lo tuve que hacer en el medio de una pandemia. A los desafíos les voy a poner el pecho y los vamos a superar juntos", subrayó el mandatario.

La cumbre Fernández-Biden, a la espera de nueva fecha

La suspensión del viaje de Fernández se confirmó luego de que la Casa Blanca le comunicara oficialmente al embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, que Biden, de 79 años, permanecerá aislado hasta dar negativo en Covid-19.

Fuentes diplomáticas aclararon que "no se cancelaron las reuniones preparatorias ni las avanzadas de ceremonial y seguridad" que suelen realizarse en estas ocasiones para la realización de la bilateral e informaron que ambas partes están acordando una nueva fecha "a la brevedad".

La Casa Blanca informó este viernes que la salud de Biden mejoró desde que diera positivo en un examen de coronavirus la semana pasada. "Sus síntomas mejoraron", afirmó su médico, Kevin O’Connor, en un comunicado oficial.

El mandatario de 79 años tenía poca fiebre (37,4 grados) en la noche del jueves pero seguía cansado, con goteo nasal y tos ocasional, detalló el facultativo.