¿El Presidente puede indultar a CFK?: cómo funciona el mecanismo y por qué cerca de la vice dicen que "es pronto"

La idea de que el presidente Alberto Fernández indulte a Cristina Kirchner sugerida por una parte del kirchnerismo cobró cierto vuelo tras el pedido de condena para la vicepresidenta en la "causa Vialidad" pero no es nueva y, además, por el momento choca con limitaciones tanto legales como de política práctica, especialmente en el contexto socio económico que rodea al Gobierno.

El tema trascendió primero como una versión más pero con el correr de las horas, y luego del discurso que brindó Cristina Kirchner, le puso nombre y voz el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni al considerar que "si la vicepresidenta es condenada, el único recurso que va a quedar, por duro que sea, no será otro que un indulto presidencial".

El indulto presidencial es efectivamente una atribución que la Constitución le otorga al Presidente, quien "puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal", como los que se le imputan a la vicepresidenta. Sin embargo, aquí aparece el primer límite a esta idea y es que no hay todavía una condena sobre Cristina Kirchner.

El otro punto importante es que, incluso si el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dictara una pena contra la vicepresidenta, podría abrirse un debate referido a la famosa "condena firme". Y es que la Constitución habla de "penas" pero no especifica nada sobre la instancia judicial que la dicta.

En situaciones usualmente se desatan batallas políticas de interpretaciones legales. En el Congreso, por ejemplo, se han dado varias discusiones sobre si correspondía o no desaforar a un legislador condenado pero sin sentencia firme, es decir validada por la Corte Suprema de Justicia. En el caso del ex senador y ex presidente Carlos Menem, el peronismo siempre defendió la doctrina de no desaforar sin condena firme. Lo mismo hizo con Cristina Kirchner entre 2017 y 2019.

¿Cómo funciona el indulto que le sugieren a Alberto Fernández?

El indulto está contemplado en el artículo 99 de la Constitución Nacional, referido a las atribuciones del Presidente de la Nación. El inciso 5 establece que el jefe del Poder Ejecutivo "puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados".

Además de que un indulto no es posible sin una pena dictada, Fernández tendría dificultades políticas para hacerlo

La Constitución también establece en el artículo 36 que quedan excluidos de ese beneficio quienes hayan sido autores de "actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático".

El mismo artículo aclara que "atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento". Esto podría ser una traba más para el indulto que algunos imaginan para la vicepresidenta si fuera condenada.

Si Alberto Fernández puede indultar a Cristina Kirchner tras un fallo en contra de primera instancia o debe esperar a que se exprese la Corte Suprema queda sometido a la discusión de legisladores, juristas y abogados. Pero aquí surge otra arista que puede ser eventualmente otro límite a la idea de un sector del kirchnerismo y tiene que ver con los delitos de corrupción que se le imputan a la vicepresidenta.

En primer lugar, no hay jurisprudencia sobre indultos presidenciales para casos de corrupción, como se considera a los delitos de "asociación ilícita" y "administración fraudulenta" que se le imputan a Cristina Kirchner en la causa sobre presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

En segundo lugar, hay en el Congreso algunos proyectos de ley presentados para prohibir el indulto para los condenados por ese tipo de delitos. Uno de los más recientes, de 2018, lo presentó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, para excluir los delitos contra la administración pública y el enriquecimiento ilícito.

Además, juristas de renombre como Germán Bidart Campos (citado por Carrió en su proyecto) han considerado que el "delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento" no puede ser objeto de indulto.

Los delitos de corrupción que le imputan a la vice abrirían una fuerte discusión política ante un eventual indulto

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y los límites políticos para un indulto

El hecho de que no exista una sentencia ni siquiera de primera instancia (algo que podría darse cerca de fin año) es la razón por la que el senador Oscar Parrilli, estrecho colaborador de Cristina Kirchner, salió a bajar el tono y señalar que "es muy pronto para hablar de un indulto".

"Falta mucho tiempo. Espero que haya una acción de algunos funcionarios o magistrados que entiendan que esto no puede seguir", agregó el senador, mientras que en el Gobierno, cerca de Fernández, dejan trascender que creen que la causa se va a caer por falta de pruebas.

Pero además, cuestiones como la que planteó Carrió en ese proyecto presentado en 2018, así como la falta de jurisprudencia en el tema para delitos de corrupción, permiten vislumbrar que más allá de las cuestiones técnicas el Presidente tendría ante todo un límite político extremadamente difícil de romper.

Las escenas de incidentes con militantes kirchneristas y antikirchneristas frente al domicilio de la ex presidenta del pasado lunes, así como el alto nivel de rechazo social que según diversas encuestas todavía tiene Cristina Kirchner, ancladas casi siempre en la presunción de "corrupción", son un cóctel peligroso ante la hipótesis de un indulto presidencial.

A ello se le suma la crisis económica que golpea al país, con la inflación al tope de las preocupaciones de una sociedad y todavía sin soluciones concretas a la vista. La tarea del ministro de Economía, Sergio Massa, podría verse todavía más complicada si en ese contexto Alberto Fernández decidiera indultar a Cristina Kirchner, llegado el caso.

Un tema que no es nuevo: ¿qué opina Alberto Fernández sobre el indulto?

El otro límite político para el Presidente de cara a la posibilidad que deja correr una parte del kirchnerismo surgió de él mismo, cuando en enero de 2021 afirmó que, en su opinión, "el indulto es una rémora monárquica".

El año pasado, Alberto Fernández descalificó la herramienta del indulto como algo propio de las monarquías

En aquel momento había voces que agitaron la herramienta del indulto para ex funcionarios o dirigentes condenados por delitos de corrupción, bajo el argumento de que muchos de ellos son "perseguidos políticos", como el ex vicepresidente Amado Boudou o la referente jujeña del kirchnerismo Milagro Sala.

"Hice campaña diciendo que los jubilados no iban a pagar más los remedios y lo cumplí, prometí la ley de interrupción voluntaria del embarazo y lo cumplí, y dije que no iba a dictar indultos y lo voy a cumplir", afirmó Fernández en aquella oportunidad.

Y agregó: "El indulto para mí es una rémora monárquica que quedó en la Constitución. Era un derecho que tenían los reyes de perdonar a quien había sido condenado y en esos términos se transfirió a la Constitución, que impone algunas limitaciones (…) Si quieren indultar gente que está procesada, no existe ese instituto, eso es una amnistía y depende del Congreso, no depende de mí. Para que haya indulto, tiene que haber alguien condenado".