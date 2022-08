Cristina Kirchner, contra los fiscales: con su descargo, la vicepresidenta lanzó la campaña electoral y subió a Macri al ring

El duro alegato y el pedido de condena del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad llevó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a realizar un descargo vía redes sociales que inició con argumentos judiciales para descalificar la tarea de la fiscalía y la causa en general y relacionar al "macrismo" con la presunta corrupción en la obra pública, pero terminó con un discurso político y casi electoral en el que, además, convocó a todo el peronismo.

La exposición que la vicepresidenta realizó durante más de una hora y media vía streaming desde su despacho en el Senado estuvo ambientada con una importante movilización de militantes que se apostaron en la puerta de su departamento primero y frente al Congreso después, lo que resaltó el tono político del hecho, más allá de la cuestión judicial.

El discurso de Cristina Kirchner tuvo tres líneas básicas. La primera fue cuestionar "los criterios de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola" que pidieron para ella una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al destacar que los testigos citados por ellos no arrojaron "pruebas" contra ella.

La segunda fue la exhibición de conversaciones entre el ex secretario de Obras Públicas José López -también imputado en la causa- y el empresario Nicolás Caputo, amigo del ex presidente Mauricio Macri, para afirmar luego que "eran ellos los dueños de los 9 millones de dólares" que le encontraron al ex funcionario.

La última línea es la clave de su reaparición: una defensa de los 12 años de gobierno kirchnerista y la advertencia de que "esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que pelamos por la jubilaciones, el salario, la memoria, la verdad, la justicia".

Esto, dicho en medio de una manifestación en su favor y luego de haber apuntado contra Macri y su gestión, se constituyó como un alegato político que potencia un poco más la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner en 2023. En el PJ bonaerense ya se especula con que se presente como senadora por la Provincia.

La vicepresidenta realizó un explosivo discurso con críticas jurídicas mezcladas con argumentos político

La estrategia de Cristina Kirchner: meter al "macrismo" en el juicio

Cristina Kirchner realizó su descargo luego de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que la juzga por presunto direccionamiento de la obra pública para favorecer al empresario Lázaro Báez rechazara el pedido para ampliar su declaración indagatoria. La vicepresidenta montó la transmisión desde su despacho del Senado, rodeada de colaboradores que le acercaban documentos del expediente y los mostraban en patalla.

Con esos papeles, la vicepresidenta dio lugar a la línea "judicial" de su exposición, donde intentó demostrar inconsistencias en la causa. Allí remarcó que en 2015 hubo "un sobreseimiento" en una causa judicial "sobre 49 de las 51 obras" que abarca el nuevo juicio que, según afirmó, se basó en "una ficción que relataron" los medios de comunicación.

Además de atribuir esto a un hombre de la gestión de Macri como Javier Iguacel, ex interventor de Vialidad Nacional, Cristina Kirchner afirmó que "absolutamente nada de lo que dijeron fue probado y además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían, y eso se puede ver en los más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal".

La vicepresidenta leyó declaraciones de "los testigos de los fiscales Luciani y Mola" que negaban haber advertido irregularidades en el manejo de la obra pública y sostuvo que "cuando los fiscales ven que no tienen ningún tipo de prueba, que no es como ellos decían, porque habían adoptado el guión de los medios, lo que hacen es ir a otro juicio".

En este punto, ubicó la segunda línea de su exposición: el intento por vincular el escandaloso caso de López, detenido tras haber sido captado escondiendo bolsos con u$s9 millones, con "el macrismo". Durante unos 40 minutos Cristina Kirchner se dedicó a leer conversaciones entre el ex funcionario, Caputo y otros empresarios de la construcción y a resaltar dos cosas: "la familiaridad" con la que hablaban y el hecho de que "los fiscales no vieron esto".

"Esta familiaridad con Caputo del secretario de Obras Públicas que es miembro de la asociación ilícita de la que yo soy jefa ¿no les llamó la atención? Notable", disparó Cristina Kirchner en un cuestionamiento directo a los fiscales y, en una referencia a la relación de López con empresarios de obra pública bajo su gestión, agregó: "La que me siento una boluda, soy yo".

Cristina Kirchner se despegó de José López e intentó ligar el hecho de corrupción que se le imputa con el macrismo

¿Cuál es la crítica a los fiscales con la que intenta deslegitimar la causa?

En varias oportunidades Cristina Kirchner cuestionó "los criterios de los fiscales Luciani y Mola" al mismo tiempo que puso de relieve la supuesta vinculación del macrismo con la causa, tanto por los involucrados en las conversaciones que obran en el expediente como por las denuncias contra la gestión anterior por temas como "espionaje ilegal".

Todo ello formó parte de una argumentación propia de un abogado en un juicio, pero sirvió como pie para el alegato político que constituyó la línea más importante de su exposición. Y es que en la lógica de la la vicepresidenta este tipo de causas judiciales siempre tienen detrás un interés político que, según dio a entender, busca correr de la escena política a todo el peronismo.

"Si había un caso en la argentina para poder investigar la corrupción en general pero en particular en la obra pública era este, el de José López revoleando los u$s9 millones. Estaba el teléfono y ¿alguien se enteró que citaran a Caputo? ¿Qué hacían los fiscales con esto?", lanzó la ex mandataria en el tramo central de su exposición, donde ligó los argumentos judiciales en su contra con la puja política.

En ese sentido, disparó: "Cuando el fiscal Luciani dice que cuando uno aprieta la pus sale tiene razón, pero son ustedes la pus, los macristas". Fue solo una de las frases con las que intentó identificar al fiscal con la oposición que representa Juntos por el Cambio y particularmente, con el sector de Macri.

De lo jurídico a lo político: el llamado de Cristina Kirchner al peronismo

Tras afirmar que los fiscales "tendrían que haber seguido investigando y no lo hicieron porque no les convenía", Cristina Kirchner dijo que "ellos", en referencia a Caputo, el empresario Eduardo Gutiérrez y al círculo cercano a Macri en general, "eran los dueños de los u$s9 millones de dólares que le encontraron al secretario de Obras Públicas".

La vicepresidenta retomó el argumento de la "persecución" judicial y se metió de lleno en la confrontación con lo que denomina "el partido judicial" y, a través de ese sector, con Macri y la oposición que representa Juntos por el Cambio de cara a 2023 al afirmar que este supuesto manejo de las causas judiciales por corrupción también afectan "a los argentinos" en su vida y economía diaria.

Cristina Kirchner intenta convocar al peronismo para su defensa y con clave electoral

Desde ese trampolín lanzó una reivindicación de la etapa de gobierno suya y de su esposo al afirmar que "los argentinos no tienen guita porque destruyeron lo que se construyó durante 12 años donde ningún argentino, piense como piense puede decir que no vivía mejor que ahora" y, con un tono elevado, sentenció: "12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas, el de Néstor Kirchner y el de mi mandato".

Tras afirmar que "el poder real" necesita "dirigentes disciplinados", la vicepresidenta sostuvo que "esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que pelamos por la jubilaciones, el salario, la memoria, la verdad, la justicia".

"No les importa nada. Van por todo, no por mí. Se los dije una vez cuando me fui de la Presidencia: vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores. Vinieron por eso y por esto todavía hoy estamos pagando las consecuencias", sostuvo en el tramo final de su extensa exposición.

¿Cristina Kirchner lanzó su plataforma para 2023?

El carácter político de la exposición que realizó Cristina Kirchner no estuvo solo en sus palabras sino al clima militante que la rodeó desde que salió de su departamento de la calle Juncal, en el barrio de Retiro, hasta que llegó a su despacho del Senado, que también estuvo rodeado por una importante cantidad de seguidores.

Desde la puerta del Congreso los militantes escucharon y vieron por sus teléfonos celulares la transmisión de un discurso cuyo mensaje entre líneas fue que la oposición, en combinación con el "partido mediático-judicial" busca sacarla de la cancha no solo a ella sino a todo el peronismo. Una arenga en toda regla.

Terminado su discurso, la vicepresidenta salió al balcón de su despacho en el primer piso del palacio legislativo y saludó a los militantes. Mientras tanto, entraban a reunirse con ella su hijo, el diputado nacional y líder de La Cámpora Máximo Kirchner, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, su hombre de confianza en el Poder Ejecutivo, según pudo constatar iProfesional.

La vicepresidenta logró volver a movilizar en la calle a sus militantes, en una nueva demostración de fuerza política

Todo ello terminó por confirmar que la vicepresidenta buscó no solo rechazar las acusaciones en su contra en el juicio donde, según retieró, ya tienen "la sentencia escrita", sino también establecer la plataforma para una pulseada política que no soslaya la proximidad de las elecciones de 2023.

Rodeada de militantes al estilo de los actos que solía encabezar durante su presidencia y habiendo subido a Macri al ring con su alegato, Cristina Kirchner trazó una línea clara bajo la famosa premisa del "ellos contra nosotros", donde "ellos" son el macrismo que viene contra "nosotros" el peronismo (no ya el kirchnerismo). La plataforma para un futuro lanzamiento a la arena electoral quedó así instalada.