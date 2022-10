Ley de alquileres: la pulseada no cesa en el Congreso y la reforma podría patearse para 2023

El consenso inicial que había alcanzado el arco opositor de la Cámara de Diputados en torno al proyecto de reforma de la Ley de Alquileres que modifica los plazos de los contratos y la cláusula de ajuste se diluyó en los últimos meses por la disidencia de un sector y la votación de la iniciativa podría postergarse hasta el próximo año.

La bancada de Juntos por el Cambio había logrado un acuerdo con el Interbloque Federal al que también suscribía parte de Provincias Unidas, la bancada que agrupa a diputados misioneros y rionegrinos. Sin embargo, de este último espacio surgió una negativa que le restó votos al proyecto y complicó los planes, según indicaron a iProfesional fuentes de la oposición.

"El tema es que se echaron para atrás los rionegrinos", deslizó un diputado de Juntos por el Cambio, en alusión al sector que lidera Luis di Giacomo dentro de Provincias Unidas. Se trata del espacio Juntos Somos Río Negro, que suele jugar como aliado del oficialismo tanto en Diputados como en el Senado.

En este sentido, en la principal bancada opositora recordaron que Di Giacomo ahora está impulsando el proyecto de suspensión de las elecciones primarias (PASO) que reclaman los gobernadores del Frente de Todos y rechaza Juntos por el Cambio. Esto enturbió todavía más el acuerdo alcanzado por el tema alquileres.

No obstante, según supo este medio de otras fuentes parlamentarias, los rionegrinos no serían los únicos con dudas sobre el proyecto que la oposición había consensuado en junio pasado. Algunos legisladores no están del todo de acuerdo con la posibilidad que brinda el proyecto de que el ajuste del precio de alquiler pueda hacerse trimestralmente.

De esta manera, al arco opositor se le dificulta cada vez más alcanzar los 129 votos necesarios para abrir una sesión y aprobar su proyecto, que plantea volver a los contratos de alquiler de 2 años y que la actualización de precio sea por "acuerdo entre las partes" en plazos que pueden ir de los 3 a los 12 meses.

Desacuerdos en la oposición sumaron una demora peligrosa a la reforma de la Ley de Alquileres

Ley de Alquileres: ¿se congela el proyecto hasta 2023?

Al factor de la pérdida de unidad opositora para reformar la Ley de Alquileres se le sumó la vorágine política de los últimos tres meses, con la crisis cambiaria e inflacionaria que se profundizó en julio, la salida de Sergio Massa de la presidencia de Diputados para atender el Ministerio de Economía y las controversias alrededor del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Todo ello fue demorando el debate parlamentario sobre la reforma de la Ley de Alquileres y, por si fuera poco, la Cámara baja se aboca por estos días al complejo tratamiento del proyecto de Presupuesto 2023 que prácticamente no deja lugar en la agenda para avanzar con otros temas.

En ese contexto, el riesgo de que la definición sobre los cambios a la Ley 27.551 quede para el año próximo empezó a consolidarse, según evalúan dentro del Palacio Legislativo. "Vamos a seguir insistiendo en el tema y a hacer todo lo posible, pero está difícil", reconocieron a este medio fuentes de Juntos por el Cambio.

La discusión a resolver tampoco es fácil, dado que además del proyecto de la oposición hay otro del Frente de Todos, que deja como está el marco normativo de contratos de 3 años y ajuste cada 12 meses por la combinación del índice de inflación (IPC) y el de variación salarial (RIPTE), mientras propone beneficios impositivos para incentivar la oferta de inmuebles para alquiler.

Preocupación entre los corredores inmobiliarios

En el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) remarcan su preferencia por el proyecto de la oposición por considerar que la regulación establecida en la Ley 27.551 sancionada en 2020 disparó los precios de base y, principalmente, generó una fuerte retracción de la oferta.

Al mismo tiempo, no ocultan su preocupación por la demora para el tratamiento legislativo del tema. Varios corredores se lo manifestaron al jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, durante su participación de un ciclo de charlas organizado por CUCIBA. El diputado defendió el proyecto opositor pero también aclaró que una nueva ley no resolverá el problema de fondo.

En el sector inmobiliario preocupa el punto muerto en el que está la reforma que propone la oposición

Tras señalar que "el oficialismo quiere mantener la situación actual", Ritondo afirmó que el proyecto que propone la oposición "puede mejorar la situación del mercado inmobiliario pero no va a solucionar todo el problema".

"No se resuelve todo con la nueva ley, pero si en la Ciudad y el Gran Buenos Aires vuelven al alquiler el 20% de las propiedades que salieron ya es una mejora importante", subrayó al responder preguntas de los corredores inmobiliarios.

A lo largo de la charla, en la que también se refirió a la ley del blanqueo de capitales con destino a inversiones en construcción, Ritondo hizo hincapié en dos problemas de la economía general: la altísima inflación "de 100% anual" y la falta de créditos hipotecarios que ya "no figuran en la cartera de los bancos, no hay".

Para el diputado, estos dos temas son centrales en la crisis que atraviesa el mercado de alquileres y son los que hacen que una reforma de la ley actual no alcance para resolver verdaderamente el problema.

La nueva polémica: el proyecto sobre "vivienda vacía"

Otro de los temas que le mencionaron a Ritondo fue el proyecto que recientemente presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la agrupación "Inquilinos Agrupados" que lidera Gervasio Muñoz, el cual propone que las viviendas que estén vacías por más de 90 días ingresen obligatoriamente a un "Sistema de Alquiler Protegido".

"Es una locura. Son las posiciones con las que tenemos que pelear. Le pediría que me mencione un país donde se haya hecho eso y haya funcionado", opinó el diputado del PRO al ser consultado sobre el tema en la charla de CUCIBA.

Los números están muy justos y la dificultad de la oposición amenaza con dejar el debate para 2023

La pregunta se la hizo un corredor inmobiliario que quiso saber su opinión sobre el proyecto "del amigo Muñoz", como irónicamente lo llamó. Más que una anécdota, se trata de una señal de la disputa y el nivel de tensión que hay entre esa agrupación, cercana al kirchnerismo, y el sector inmobiliario.

A grandes rasgos, el proyecto propone crear un Sistema de Alquiler Protegido al cual toda vivienda vacía por más de 90 días ingresaría de forma obligatoria, para ser puesta en alquiler equivalente al 1% del valor fiscal, bajo la administración del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

Muñoz anticipó que empezaron una "campaña para juntar firmas", dado que "se necesitan 38.000 para que el proyecto sea tratado en la Legislatura". El dirigente señaló que "cuando el mercado plantea que la demanda supera la oferta, nada dice de las 340.000 viviendas vacías" y sostuvo que la iniciativa "soluciona en 90 días el problema de oferta de vivienda en la Ciudad".