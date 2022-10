Debate por el Presupuesto 2023: el propio oficialismo pone reparos y Massa enfrenta una difícil negociación

El oficialismo dejó de lado la idea de apurar la votación del Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados tras la resistencia de la oposición y retomó al plan de votarlo el 26 de octubre, pero hay varios reclamos de modificaciones al proyecto que surgen incluso de las propias filas del Frente de Todos y anticipan una negociación difícil para el ministro de Economía, Sergio Massa.

Tras el desfile de funcionarios de las últimas semanas, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller (Frente de Todos) inició este jueves el debate entre diputados y definió que el análisis de la letra chica del Presupuesto continué hasta el 20 de octubre, cuando se buscará firmar un dictamen para ir al recinto a la semana siguiente.

Sin embargo, la discusión recién empieza. Durante la reunión se escucharon varios planteos de modificaciones al proyecto en temas muy puntuales, como el Fondo de Compensación para el Transporte Público del interior del país y la ampliación del blanqueo de capitales para la construcción, entre los más importantes.

El dato saliente es que varios de esos planteos fueron hechos por diputados del Frente de Todos como el santafesino Roberto Mirabella y su comprovinciano Marcos Cleri, dirigente de La Cámpora, entre otros. Esto constituye un desafío para Massa, el principal interesado en que el Presupuesto 2023 se apruebe y no sufra el rechazo que se dio en 2022.

Y es que, además de preocuparse por la negociación con los opositores enrolados en Juntos por el Cambio, Massa también deberá atender los planteos de su propio espacio político, en momentos en que hay señales de resistencia interna y dudas sobre lo que hará el kirchnerismo frente a un Presupuesto que intenta cumplir el acuerdo con el FMI que ese sector rechazó.

Con 118 votos propios, para Massa será central que toda la bancada oficialista acompañe el proyecto para no depender totalmente de Juntos por el Cambio, que a pesar de inclinarse por apoyar el Presupuesto 2023 podría endurecer sus condiciones si su voto se vuelve clave para la aprobación.

La Comisión de Presupuesto definirá los cambios al proyecto la semana próxima

Presupuesto 2023: los planteos que surgen del oficialismo

Una de los pedidos más importantes que surgió del bloque oficialista fue el de Mirabella, quien cuestionó el artículo 81 del Presupuesto donde se prorroga el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros. El santafesino presentó a la comisión su propuesta para "cambiar el criterio de distribución" de esos recursos entre el AMBA y el interior del país.

"Las asimetrías se han agudizado entre el AMBA y el interior del país. Mucha gente con razón en Capital se irrita porque el boleto (de colectivo) se va a $35, pero más irritado está el interior: en Rosario se paga $85 y lo quieren llevar a $120", indicó Mirabella y agregó: "Mi propuesta no es para aumentar el Fondo sino cambiar el criterio de distribución".

El diputado y hombre de confianza del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, pidió incorporar al Presupuesto 2023 un proyecto propio que plantea un esquema de reparto de fondos vinculado "con las unidades computables y los kilómetros recorridos, y que se use ese criterio de igual manera para todo el país".

Mirabella no hizo el pedido en soledad. El tema de los subsidios al transporte del interior es una de las claves de la discusión presupuestaria y el oficialista Sergio Casas, ex gobernador de La Rioja, se sumó al planteo: "No voy en contra de los de Buenos Aires, al contrario, quiero que se equiparen para arriba los subsidios al transporte y energía".

A esos planteos se sumó el de Cleri, quien advirtió que al proyecto de Presupuesto 2023 hay que "hacerle algunas correcciones" y reclamó que se actualice el Fondo de Emergencia Social para las ciudades Rosario y Santa Fe en $13 mil millones.

La difícil negociación que le espera a Massa

Los pedidos de diputados oficialistas no son inusuales para un debate de presupuesto, pero el contexto político que los rodea es lo que pone presión sobre Massa y los legisladores que tienen a su cargo la tarea de hacer avanzar el proyecto: Heller, Marcelo Casaretto y el jefe del bloque, Germán Martínez.

Además de negociar con la oposición, Massa deberá atender los pedidos de su propio espacio en plena interna

Días atrás, el diputado oficialista Juan Carlos Alderete, líder de la agrupación Corriente Clasista y Combativa (CCC) adelantó que "seguramente" votará "en contra" del Presupuesto 2023 porque contempla el acuerdo con el FMI y recordó que cuando se trató ese documento fueron "23 los que votaron en contra y 13 que se abstuvieron en la votación".

Esto generó inquietud en la bancada oficialista porque en aquella oportunidad los diputados de La Cámpora liderados por Máximo Kirchner votaron en contra o se abstuvieron, al igual que Alderete y los que responden al dirigente social Juan Grabois.

Además, son esos mismos sectores los que le están reclamando al Ministerio de Economía medidas urgentes ante la inflación y un refuerzo para personas en situación de indigencia.

En ese marco, que surjan propuestas de cambios al proyecto por parte de referentes de La Cámpora como Cleri y legisladores que no responden ni al presidente Alberto Fernández ni a la vicepresidenta Cristina Kirchner sino a sus gobernadores y líderes provinciales, es un punto a tener en cuenta por quienes quieren evitar un nuevo fracaso con el Presupuesto.

Heller advirtió rápidamente que la aprobación del proyecto puede complicarse si a los reclamos de la oposición se le agregan los del propio oficialismo en medio de un clima de evidente división interna del Frente de Todos.

"Si uno toma todas las cosas que se piden, son todas justas, pero cuando sumamos no da", indicó el titular de la Comisión de Presupuesto y en este sentido pidió hacer "un enorme esfuerzo de racionalidad" en el debate que continuará la semana próxima. Allí empezará a definirse cuántos de los cambios propuestos aceptará Massa.

El objetivo del Frente de Todos es votar el Presupuesto el 26 de octubre

¿Qué cambios reclama la oposición?

El diputado Luciano Laspina (PRO), uno de los principales referentes del interbloque Juntos por el Cambio en materia económica insistió en el planteo de que la extensión del blanqueo de capitales que el Presupuesto 2023 incluye en los artículos 71 y 72 "merece una discusión aparte".

En esos artículos, por un lado se extiende el recién aprobado "blanqueo para la construcción" a fin de que los fondos declarados también puedan "destinarse a la adquisición de un inmueble usado". Por otro lado, se crea un "Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentina" que exteriorizar la tenencia no declarada de moneda extranjera por 360 días desde la entrada en vigencia de la ley.

Siguiendo una de las premisas de Juntos por el Cambio, Laspina remarcó que es necesario otorgar incentivos y "premiar a los que cumplen", de modo que los sucesivos blanqueos no funcionen como una recompensa para quienes incumplen con el pago de impuestos en detrimento de los que pagan en tiempo y forma.

Este planteo se sumará al de otro sector de Juntos por el Cambio que pide incorporar una "cláusula de revisión" en el Presupuesto 2023 para el caso de la inflación del año próximo al final del tercer trimestre supere el 60% proyectado por Massa y le otorgue al Gobierno un exceso de recaudación vía impuestos que podría usar discrecionalmente.

Como contó iProfesional, Massa ya adelantó que está dispuesto a aceptar ese cambio. Los demás está pendientes de análisis y definición, incluido lo referido al blanqueo de capitales.

Además, el radical Víctor Hugo Romero pidió un incremento para las partidas de las universidades nacionales y que se elimine la central nuclear Atucha III de la toma de crédito público porque la secretaria de Energía, Flavia Royón, informó que "no se va a construir".

Subsidios al transporte y blanqueo son los temas a donde apuntan los cambios pedidos por oficialistas y opositores

Juntos por el Cambio apoya, pero agita la interna oficialista

Mientras remarcan su predisposición a acompañar la aprobación del Presupuesto 2023 (siempre que se negocien modificaciones), los diputados de Juntos por el Cambio no dejan pasar la oportunidad de meter una cuña entre Massa y el kirchnerismo, a sabiendas de las diferencias internas que dividen al Frente de Todos.

Una nueva muestra de ello la dio Laspina, al considerar que el proyecto ofrece un "diagnóstico más realista de la crisis fiscal que vive la Argentina". Y agregó: "Mauricio Macri en 2019 casi entregó (el país) con equilibrio fiscal. Yo celebro que el kirchnerismo haya retomado ese camino".

Combinando reflexión y chicana, el diputado sostuvo que "hay un reconocimiento explícito, porque está en este presupuesto, de que este nivel de gasto público y esta política fiscal son insostenibles y hay que corregir", tras destacar que el proyecto contempla una "reducción de 1,2 puntos del gasto público".

Te puede interesar ¿Massa 2023 o 2027?: las nuevas tensiones en el Gobierno que ponen suspenso sobre su futuro

"Hemos tenido una actitud constructiva no porque estemos de acuerdo con la política económica sino porque creemos que el kirchnerismo está protagonizando un cambio histórico en su forma de entender los problemas, que se traduce no sé si en la designación de Sergio Massa o en qué, pero que va a ayudar a salir de esta catástrofe sin escándalos como nos pasó en los 4 años de nuestro gobierno cuando quisimos ordenar las cuentas públicas", disparó.