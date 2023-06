Juntos por el Cambio piensa en la "nueva mayoría" tras las elecciones y no solo Bullrich mira el factor Milei

Mientras cierran listas y diagraman fórmulas presidenciales para las elecciones primarias (PASO), los referentes de Juntos por el Cambio también están pensando en lo que necesitarán para llevar adelante las reformas que se proponen en caso de llegar al Gobierno en diciembre, como esperan. Allí hay una coincidencia sobre la necesidad de construir una nueva mayoría en el Congreso.

Tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich, los dos precandidatos presidenciales con más chances de la oposición, se han referido a este tema. Los dos vienen mostrando en distintas apariciones públicas que tienen presente la composición del futuro Congreso y el inconveniente de que se mantenga la realidad parlamentaria actual en la que nadie tiene mayoría propia.

Es en ese escenario que ven por delante donde ambos justifican sus guiños a las fuerzas políticas que están afuera de Juntos por el Cambio. Larreta mira al peronismo no K que encarna el cordobés Juan Schiaretti y mantiene un puente a pesar de que no logró sumarlo a la alianza, mientras Bullrich coquetea con los libertarios de Javier Milei.

"Si soy yo la candidata de Juntos por el Cambio voy a poder articular con el bloque Libertad Avanza, y lograr aprobar las leyes principales que vamos a mandar al Congreso", señaló recientemente la precandidata presidencial del PRO. Pero a pesar de las diferencias públicas sobre la figura de Milei, no es la única que piensa en esa alternativa.

Según supo iProfesional, entre los aliados que Larreta tiene hoy dentro de la Cámara de Diputados hay quienes ya están usando un "simulador" para calcular cuántas bancas podría ganar el espacio de Milei y tienen en cuenta la posibilidad de lograr algún entendimiento que les facilite la sanción de las leyes que impulsarían en caso de llegar al Gobierno.

Juntos por el Cambio y la nueva mayoría: ¿Milei puede ser clave también para Larreta?

"Milei va a terminar más o menos con 30 diputados", pronostica un legislador del ala radical que hoy juega para Larreta en la interna de Juntos por el Cambio. Si bien otras fuentes parlamentarias creen que serán menos, lo más importante para este dirigente es cómo quedarán las dos fuerzas políticas más numerosas frente al crecimiento de La Libertad Avanza en la Cámara baja.

La composición del Congreso será clave para el próximo gobierno y Juntos por el Cambio ya hace números

En este sentido, estiman que pasadas las elecciones de octubre el peronismo va a quedar "por primera vez abajo de 100 diputados" y, en base a las simulaciones que están haciendo, arriesgan que quedará en "menos de 98" mientras que Juntos por el Cambio tendría algo más de 100 y "será primera minoría".

La Cámara baja tiene 257 diputados y se necesitan 129 presentes para tener quórum y abrir una sesión. Una vez logrado eso, casi todos los proyectos de ley se aprueban con una mayoría simple de la mitad más uno de los presentes al momento de votar. Con todos esos números en mente, el dirigente consultado por este medio lanzó: "A Milei lo necesitamos para el quórum, no para que nos vote las leyes".

En este sector de Juntos por el Cambio son conscientes de que es muy probable que los diputados que meta La Libertad Avanza no acompañen muchos de los temas que envíen al Congreso pero consideran que "se puede lograr un entendimiento de fondo para avanzar igualmente con las reformas necesarias", a partir de juntar el quórum.

Luego está el Senado. Según las fuentes consultadas, Juntos por el Cambio confía en lograr también ahí la condición de primera minoría, pero debido a que solo ocho provincias eligen ese cargo, a razón de tres senadores cada una -dos para el que sale primero en los comicios y uno para el segundo- estiman difícil que los libertarios se metan en la Cámara alta.

Los acuerdos en el Senado para lograr una nueva mayoría deberían darse, entonces, con los legisladores que responden a partidos provinciales como los rionegrinos y los misioneros.

Las bancas libertarias: ¿habrá bloque o dispersión?

Sobre el panorama de la futura Cámara de Diputados, en Juntos por el Cambio también tienen en cuenta otros factores, el más importante de los cuales es la posibilidad de que los diputados que ingresen de la mano de Milei no conformen un bloque homogéneo sino que se dispersen.

Si logra un resultado como el que le auguran las encuestas Milei metería una cantidad significativa de diputados

Ese escenario no es descabellado para nadie dentro del Congreso, donde consideran que, si se diera, tanto Juntos por el Cambio como el peronismo -a pesar del discurso "anti casta"- saldrán a buscar esos votos que quedaran dispersos.

Las profundas diferencias entre el sector de Bullrich y el de Larreta en el marco de la interna electoral permiten suponer que, en una eventual victoria del jefe de Gobierno porteño, muchos de los legisladores que meta Milei podrían ser captados por el "ala dura" para hacer oposición interna, al contrario de lo que ocurriría si ganase la ex ministra de Seguridad.

Sin embargo, en la alianza opositora lo descartan de plano. "No nos va a pasar lo mismo que al Frente de Todos", advierten. Mantienen así la convicción de que gane quién gane, la interna quedará atrás e intentarán mantenerse articulados.

Por otro lado, está el margen de error que contiene todo cálculo. En este caso, está dado por la posibilidad de que Milei no consiga los resultados que le auguran las encuestas y por lo tanto meta muchos menos diputados de los que estiman en la coalición opositora.

El margen de error: las derrotas en las provincias y la crisis política del armado de Milei

En las 10 provincias que ya fueron a las urnas para elegir gobernador los candidatos más cercanos a Milei obtuvieron resultados muy magros. Ninguno estuvo siquiera cerca de alcanzar el segundo lugar y todos obtuvieron alrededor de un 8% o menos. Ciertamente, Milei participó muy poco de las campañas provinciales e incluso se desentendió de varias listas que expresaron su apoyo a La Libertad Avanza de cara a las elecciones nacionales.

Los diputados nacionales se eligen en cada distrito junto con la fórmula presidencial y, con esos resultados a la vista, la cantidad de bancas dependerá exclusivamente del desempeño individual de Milei en las elecciones nacionales, dado que es allí donde las encuestas le otorgan la capacidad de consolidar un tercio del electorado.

El desempeño de los candidatos de Milei en las provincias hasta ahora fue flojo y deja margen a las dudas

No obstante, el espacio atraviesa serios problemas de construcción política. A las denuncias de ex colaboradores sobre presuntas irregularidades en el manejo de los gastos de campaña, se sumó ahora el ex candidato a gobernador de Neuquén por su espacio, Carlos Eguía, que se despachó contra Milei con durísimos términos: los más suaves fueron "basura" y "ladrón".

Eguía señaló la dura derrota que sufrió el fin de semana pasado Ricardo Bussi en Tucumán. "Para despegarse dijo ‘¿ustedes vieron mi cara en la boleta?’ No podés ser tan turro, Javier, además de mentiroso, hipócrita y falso, sos un turro", sostuvo el neuquino.

"Siempre le tenés que prestar auto, le tenés que dar todo, porque si no pone cara de orto", continuó Eguía al tiempo que lo trató de "loco" por actitudes que mostró durante la campaña. Y agregó: "Se merece que lo escupamos por la calle, que la gente le diga ‘usted es más chorro que los chorros’. Por eso se le fue el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires".

En efecto, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, se bajó de la candidatura a gobernador bonaerense que había anunciado. Se trata de una señal negativa para la campaña del libertario y especialmente para la posibilidad de ganar una cantidad significativa de bancas en la Cámara de Diputados, donde Buenos Aires es la que mayor representación tiene.