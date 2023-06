Quién es el "súper famoso" que se aseguró Patricia Bullrich para pelearle a Milei

El bailarín Maximiliano Guerra confirmó que encabezará la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires del sector que lidera de Patricia Bullrich y aseguró que se trata de "un honor y un orgullo" haber sido elegido, para "representar la voz de la gente que pide estar mejor".

"Es para mi un honor y un orgullo que me haya elegido para ser parte del cambio que propone Patricia Bullrich. Vengo trabajando con ella desde el 2019 y sé de su honestidad y coraje. La fuerza y convicción que contagia a todo el equipo es lo que la llevará sin dudarlo a la Casa Rosada en estas próximas elecciones", dijo Guerra anoche en declaraciones al canal de noticias TN.

"El gran desafío será representar la voz de la gente que pide estar mejor y debemos lograrlo, por y para todos los argentinos", agregó.

Luis Petri y Maximiliano Guerra: los nuevos referentes de Patricia Bullrich

Bullrich oficializó esta tarde a su precandidato a vicepresidente Luis Petri, en una conferencia de prensa que brindaron ambos dirigentes a las 13.30 en el Hotel NH, ubicado en Bolívar 160, en el microcentro porteño.

En ese marco, la precandidata presidencial anunció también la integración de sus listas, para competir en las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto contra el sector que postula a Horacio Rodríguez Larreta.

"Es un desafío muy importante el de cambiar la Argentina. Todos saben que esta fórmula y el equipo que nos acompaña a lo largo y ancho del país, es un equipo que se va a jugar por la gente, se va a jugar por un cambio que no va a ser un cambio más, que no va a quedar a mitad de camino, que no va a ser tibio, que va a ser un cambio consistente, contundente, con carácter", dijo Bullrich en conferencia de prensa en el centro porteño.

Luis Petri me acompañará como precandidato a vicepresidente de la Nación. Con Luis, compartimos valores y la misma mirada de lo que la Argentina necesita: orden para progresar. Juntos vamos a liderar con coraje y convicción el cambio definitivo de nuestro país. #LaFuerzaDelCambio pic.twitter.com/Pp8HANVgKl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 22, 2023

"El Dipy" será el candidato de Javier Milei en La Matanza

"Y bueno… Nos juntamos y ya le pusimos el moño". Así confirmó el cantante de cumbia David Adrián Martínez, conocido como "El Dipy", que llegó a un acuerdo con Javier Milei para ser su candidato a intendente de La Matanza.

El mensaje fue posteado en las redes sociales instantes después de que el espacio La Libertad Avanza lo hiciera oficial a través de un comunicado.

"Con el Dipy nos une una amistad y una mirada común sobre los motivos por los que Argentina atraviesa una crisis política, económica, social y de valores. Y también sobre lo que tenemos que hacer para evitar que el país se convierta en la villa miseria más grande del mundo", señaló Milei para fundamentar los motivos del acuerdo electoral.

En el mismo texto, el referente libertario apuntó: "La Matanza es el lugar emblema de la casta política y de la decadencia nacional por culpa de los políticos. Pasan los años y los gobiernos nacionales y provinciales, pero se mantiene una casta enquistada en el municipio que maneja todos los negocios paralelos".