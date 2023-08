Juntos por el Cambio: la interna dejó a Abad como gran ganador de la UCR y abrió debate sobre la renovación

El triunfo de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio rumbo a las elecciones de octubre ubicó al jefe de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, como el gran ganador dentro del radicalismo, donde luego de los comicios empezará un reordenamiento que podría tener al actual candidato a senador nacional como un actor clave.

El presidente del radicalismo bonaerense y jefe del bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio se metió de lleno en la política nacional durante las negociaciones sobre el armado de las listas para las PASO.

Tentado por todos los sectores de la alianza, Abad acabó por cerrar un acuerdo con Bullrich, quien incluso lo consideró como posible compañero de fórmula. Esa opción se descartó y el lugar de vice fue finalmente para el radical mendocino Luis Petri, pero el bonaerense se anotó como cabeza de la lista de candidatos a senadores nacionales por la Provincia.

Abad y la veintena de intendentes bonaerense que le responde fueron importantes que traccionar votos del interior de la Provincia a favor de su candidatura contra Larreta y también de Néstor Grindetti como gobernador frente a Diego Santilli, según señalaron fuentes de la campaña de Bullrich a iProfesional.

Este factor, sumado a que el resultado de las PASO lo dejó con un pie adentro del Senado, ponen al líder de la UCR bonaerense en un lugar central para una eventual reorganización del partido tras la pulseada que se desató al calor de la interna entre Bullrich y Rodríguez Larreta.

La UCR tras la interna de JxC: Abad se posiciona para la renovación partidaria

Como en el PRO, la campaña para las PASO dividió aguas en la UCR y, a la luz del resultado, Abad quedó mejor posicionado en la interna radical que el presidente del partido, Gerardo Morales, el vice y líder de Evolución Radical, Martín Lousteau, y el inoxidable referente bonaerense Gustavo Posse, aliados del jefe de Gobierno porteño.

Abad se consagró como candidato a senador de Juntos por el Cambio y se posiciona dentro de la UCR nacional

De cara a octubre, todo Juntos por el Cambio entiende que debe primar la unidad luego de una interna que según la propia Bullrich le hizo "mucho daño" al espacio y que le salió cara frente al libertario Javier Milei. Por eso cerca de Abad remarcan ante las consultas de este medio que hoy está enfocado en "ganar la Provincia y que Grindetti sea gobernador".

Sin embargo, en el radicalismo estiman que desde su nueva posición Abad saldrá a reordenar del partido en varios lugares después de las elecciones. Según los que conocen la vida interna de la UCR, el esquema de ganadores y perdedores que dejó la primaria tendrá peso en la futura reorganización.

La pulseada por la conducción nacional del partido todavía no aparece en el horizonte. Tanto Morales como Abad tienen un año y medio más mandato en sus cargos actuales. No obstante, la carrera por ganar peso en el partido es inevitable y el bonaerense viene escalando posiciones velozmente.

¿Cómo quedaron las principales figuras de la UCR luego de la interna?

Abad fue una figura clave en la Legislatura bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora y desde allí construyó su su poder dentro del partido. En 2021 le ganó la interna por la conducción a Posse y fue el armador estrella de Facundo Manes para la PASO con Santilli que le permitió a Juntos por el Cambio imponerse sobre el oficialismo.

De bajo perfil, el oriundo de Mar del Plata siguió apuntalando su estructura en la Provincia hasta que se metió en la negociación nacional por las listas de Larreta y Bullrich. Finalmente, quedó consagrado como como candidato a senador nacional y posicionó en lugares importantes a varios dirigentes de su sector, como el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, que acompaña en la fórmula bonaerense a Grindetti.

A la par, varios de sus correligionarios, tanto ex aliados como ex rivales, fueron arrastrados por la derrota en la interna presidencial. Morales, con quien Abad tiene una relación con idas y vueltas, dejará la Gobernación de Jujuy y eso lo complica para pensar en su continuidad a la cabeza del partido cuando concluya su mandato actual. Si bien en su provincia Larreta ganó la interna, no pudo contener el avance del libertario Javier Milei y ese dato no será menor.

El radicalismo se prepara para un debate sobre la renovación del partido en la nueva etapa

Situación similar para Posse, que impulsó a su hija Macarena para sucederlo en la Intendencia de San Isidro pero perdió la interna en los dos niveles: el comunal y el provincial como vice de Santilli. Por su parte, Lousteau perdió contra Jorge Macri la interna por la candidatura a jefe de Gobierno porteño en la que contó con el apoyo apenas sutil de Larreta.

Pese a ello, el líder de Evolución Radical y referente de la UCR porteña podría convertirse en uno de los mejor parados frente a Abad de cara a la renovación que le espera al radicalismo. Al igual que el bonaerense, el porteño también impulsó a dirigentes de su riñón entre los que se destaca Maximiliano Pullaro, que quedó a un paso de convertirse en gobernador de Santa Fe.

Con dos años más de mandato como senador nacional, Lousteau y Abad podrían coincidir en la Cámara alta si Juntos por el Cambio repite o mejora su resultado en las elecciones generales de octubre.