Cuáles serán las "espadas" de Javier Milei en el Congreso de la Nación

Los números están ahí. Se acabó el tiempo de las especulaciones. El porcentaje de votos cosechado por Javier Milei en las PASO le otorgan un piso alto para la disputa de las elecciones generales que tendrá lugar en octubre.

En ese marco, si Javier Milei y su espacio, sólo repiten los números de la última elección, se quedará con 35 bancas en la Cámara de Diputados y con ocho en el Senado. Algo que no es despreciable para fuerza política que acaba de hacer píe, pero que marca una fragilidad en caso de tener que gobernar.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza no dan certezas sobre posibles roles dentro del Congreso de los hombres y mujeres que encabezan sus listas. La incertidumbre forma parte del mundo Milei. Así cómo los empresarios no obtienen respuestas concretas sobre cuál es el equipo y las políticas para los sectores puntuales de la economía, los periodistas no obtienen respuesta sobre cómo será su armado parlamentario.

Las dudas sobre si Milei entiende el comportamiento del Estado se incrementa ante la falta de certezas del candidato. Desde el entorno del candidato a Presidente de La Libertad Avanza guardan silencio. Así analizan la situación argentina desde el diario El Observador, de Uruguay.

Los candidatos al Congreso de Milei

Los nombres de la lista por la provincia de Buenos Aires llevan consigo el peso que les otorga la política más allá de las trayectorias individuales. Por eso los ojos están puestos en Alberto "Bertie" Benegas Lynch, ex ejecutivo del Banco Santander, y Marcela Pagano, joven profesional con trayectoria en Radio Mitre, TN y América24, entre otros medios. Los usos y costumbre de la política marcan que en caso de ganar Milei, Benegas Lynch sería el encargado de presidir la Cámara baja.

Más abajo en la nomina aparecen Guillermo Montenegro, secretario de la fundación Oíd Mortales María Lorena Macyszyn, licenciada en Administración por la UBA y magíster en Políticas Públicas por la Universidad Austral y Pablo Ansaloni, ex diputado por el Partido FE y dirigente de la UATRE.

Si se repiten los resultados de las PASO, Milei tendrá buen número en el Congreso.

Sexta se encuentra Juliana Santillán, especialista en Economía Austríaca; y en séptimo lugar, Eduardo Falcone, en representación del MID. Lilia Lemoine, la influencer que aspira a ser vocera de Milei si llegara a la Casa Rosada, y Santiago Santurio, el filósofo y presidente del Partido Ciudadanos, completan los lugares expectantes de la lista en esa jurisdicción.

Todos ellos tendrán acceso a una banca si Milei repite su performance en provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre.

Los hombres de Milei en la Ciudad

En Ciudad de Buenos Aires Milei podría cosechar tres bancas nacionales. Sería para Diana Mondino, Oscar Zago y Santra Pettovello, licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral.

El primer apellido de peso político en el interior aparece en La Rioja. Martín Menem es el hombre de Milei en esa provincia. El líder libertario se quedó con la victoria en esa provincia y de no perder votos se quedará con una banca nacional.

Otro apellido de peso que tendrá revancha es Bussi que también fracasó en su intento de ser gobernador de Tucumán. Sin embargo de no cambiar sustancialmente los resultados en las generales Ricardo Bussi, hijo del represor Antonio Domingo Bussi, y Sandra del Valle Orquera lograrían sus escaños en Tucumán.

El resto del armado provincial con estatura parlamentaria de La Libertad Avanza está compuesto de nombres desconocidos para la política nacional. En Santa Fe, con 35 puntos acuestas, podrían ingresar al Congreso Nicolás Mayoraz , Rocío Bonacci y Marcos Peyrano. En Córdoba, donde los libertario también estuvieron arriba de los 30 puntos, las bancas serían para María Celeste Ponce, también influencer, Gabriel Bornoroni, y la abogada y titular del MID cordobés, María Ibáñez.

Los porcentajes y las nóminas sin peso propio a nivel nacional se repiten de manera dispar en todo en casi todo el país.