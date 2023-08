Gremio de judiciales acordó aumento de sueldo con la Corte y levantaron el paro nacional: cómo cobrarán

La sangre no llegó al río y la conducción de la Unión de Empleados de la Justicia De la Nación (UEJN) definió levantar el paro de 36 horas que iba a comenzar este jueves. La decisión se debe al acuerdo salarial que firmó junto con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Las demandas se habían profundizado en las últimas semanas, a partir de la suba inflacionaria y la devaluación un día después de las PASO.

El sindicato que lidera Julio Piumato explicó que los integrantes del Máximo Tribunal admitieron que el 8 por ciento de aumento previsto para agosto y septiembre es "insuficiente".

Voceros gremiales remarcaron que quedó "totalmente desnaturalizado y un pedido más excesivo puede ser interpretado por el Poder Ejecutivo como una presión por parte de la Corte", agregando que "el compromiso de los cortesanos es recomponer los salarios de agosto y septiembre una vez que se conozcan los datos de la inflación".

Gremio de judiciales le gana a la inflación en lo que va del año

En principio, se estableció que la suba salarial del 6,5 por ciento correspondiente a julio será liquidada con su correspondiente retroactivo el día 2 de septiembre, puesto que la Corte tiene fondos suficientes para llevarlo adelante.

A esto se le agrega que una vez que se conozca la inflación de agosto, se utilizará el mismo procedimiento, al igual que en el caso de septiembre. De esta forma, "se va a compensar la suba inflacionaria y que los ingresos de los trabajadores y trabajadoras judiciales no pierdan poder adquisitivo", agregaron las fuentes sindicales.

De enero a julio, el costo de vida fue del del 60,2 por ciento, mientras que los ingresos del personal judicial nucleado en la UEJN en el mismo periodo llegó al 65,03 por ciento, por lo que el sindicato resolvió levantar el plan de lucha. Vale recordar que el viernes pasado, los judiciales llevaron adelante un cese de actividades por 24 horas con movilizaciones, cuyo acto central fue en Tribunales, afectando la actividad en todo el país.

Con este aumento salarial, el gremio que conduce Piumato le gana por 3 puntos a la inflación acumulada en 2023.

La UEJN realizó "un nutrido banderazo nacional y se movilizó frente al Palacio de Tribunales de Lavalle y Talcahuano, en la ciudad de Buenos Aires, y en la totalidad de las dependencias del interior del país, en demanda del inmediato pago del tercer tramo de la recomposición salarial, ya convenida".

El referente del gremio admitió la "profunda crisis económica y social del país"

En ese marco, Piumato fue contundente: "Tanto el sindicato, como los trabajadores, no ignoramos la profunda crisis económica y social del país, pero no admiten que ello sea utilizado como excusa para desatender la dignidad de los salarios. Los irracionales niveles de inflación no permiten más demora a los justos y legítimos reclamos del personal judicial".

Sostuvo que "en tiempos de especulaciones y mezquindades políticas, los trabajadores organizados en la defensa de sus derechos determinan el camino a seguir con la coherencia y compromiso que caracteriza al sindicato judicial" y remarcó que "la inflación es intratable y el poder adquisitivo enflaquece a diario por eso vamos a la lucha".

Piumato, quien también secretario de Derechos Humanos de la CGT, advirtió que "sin salarios dignos no hay justicia posible en la Argentina" e indicó que "vamos a seguir defendiendo los ingresos de los trabajadores y trabajadoras judiciales".