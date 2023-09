Quién es Emilio Ocampo, el economista que Milei eligió para dirigir el Banco Central si gana las elecciones

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, confirmó este viernes que nombrará al economista Emilio Ocampo como presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) si logra ganar las elecciones del 22 de octubre.

Se trarta -ni más ni menos- que del creador del plan de dolarización que impulsa el libertario y tendrá a su cargo la tarea de "cerrar" la entidad de crédito.

En diálogo con Radio El Observador respecto del armado de su eventual gobierno, Milei reveló: "Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central. Lo va a cerrar, tiene la misión de cerrarlo". Tras ello, aseguró que el economista está "feliz de la vida" ante la posible designación y luego habló de los plazos que podría demorar en la tarea.

"(El cierre del BCRA) depende, porque vos tenés que desarmar las Leliqs y tenés que desarmar la base. Las Leliqs, una vez que armaste el formato financiero, eso te puede demandar tres meses. Ahora, lo que tiene que ver con la base demanda más tiempo, porque tiene que ver con las transacciones que vos hacés. Ecuador quiso hacerlo en tres meses y...¿cuál es el problema? Que tenés que hacer transacciones chicas y no tenés el cambio. Por ejemplo, en la Argentina el billete más grande no compra tres dólares. Entonces vos tenés un problema operativo de hacerte de los billetes chicos para hacer las transacciones", desarrolló el libertario.

Quién es Emilio Ocampo, el encargado de cerrar el Banco Central si gana Milei

El economista Emilio Ocampo, artífice del plan de dolarización que quiere aplicar Javier Milei, confirmó que se sumará formalmente a los equipos técnicos del candidato presidencial por La Libertad Avanza.

"Me llamó @JMilei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo. VLLC!", expresó Ocampo a través de sus redes sociales.

Emilio Ocampo sería el encargado de comandar el Banco Central e iniciar su cierre paulatino.

Ocampo es un especialista en finanzas y economía, actualmente director del Centro de Estudios de Historia Económica de la Universidad del CEMA (UCEMA) e integrante del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.

De 1990 a 2004, se dedicó a la banca de inversión en ciudades como Nueva York y Londres, mientras varios gobiernos neoliberales llevaron adelante el famoso "Plan de Convertibilidad" en Argentina, encabezado por el ministro Domingo Cavallo, y que concluyó en el "corralón", la crisis del 2001 y el posterior default.

Más de 20 años después, Emilio Ocampo vuelve a plantear la posibilidad de que "si vos dolarizás en enero o febrero del 2024, para abril o mayo del 2025, la inflación estará en niveles convergentes con Estados Unidos".

En cuanto a su visión de la dolarización, sostiene que para avanzar con esa medida es necesario eliminar la inflación "y estabilizar rápidamente las variables económicas, en un plazo que no supere "abril o mayo de 2025".