En la recta final hacia el balotaje, Massa y Milei definen las figuras de sus equipos económicos

Sergio Massa y Javier Milei coinciden en una sola cosa: ambos creen que lo mejor es esconder el nombre del ministro de Economía que tendrán en el inicio de la gestión como Presidente. Suponen que si lo difundieran ya mismo, eso implicaría dar una señal de debilidad en el tramo final de la campaña.

Eso no significa que no los tengan "in pectore". De hecho, ambos ya dejaron trascender que pusieron a trabajar a un equipo de economistas para definir el plan que pondrán sobre la mesa apenas asuman el próximo 10 de diciembre.

Como publicó iProfesional, Massa confió en Roberto Lavagna para coordinar un equipo de economistas para delinear las futuras medidas, en caso de que el actual ministro gane el balotaje. Está descartado que Lavagna sea el ministro. Con casi 82 años, prefiere concentrarse en un rol fuera de las exigencias cotidianas que demanda el manejo de la crisis.

Milei también tiene quien lo asesore. Después de que, la semana pasada, trascendiera que Mauricio Macri le acercaría economistas del PRO -ex titulares del Banco Central como Federico Sturzenegger, Guido Sandleris y Toto Caputo-, el libertario se fotografió junto a Emilio Ocampo, que desde hace tiempo viene trabajando en la dolarización y a quien Milei ya designó como su futuro banquero central.

Ocampo trabaja junto a jóvenes economistas libertarios y también al lado de Mariano Flores Vidal, que ya tuvo un rol protagónico -fue gerente general- durante la gestión de Sturzenegger en el BCRA.

Eso no significa que Flores Vidal vaya a ser ministro ahora. De hecho, el nombre más escuchado cerca del libertario es el de Demián Reidel, ex vicepresidente segundo del Banco Central durante la gestión de Sturzenegger.

Lavagna coordina equipos de Massa, pero no asumirá el cargo de ministro de Economía si el tigrense es electo.

Las señales de los candidatos: el caso Milei

Una de las cuestiones que se definirán en los próximos días es si Milei volverá a poner en el centro de la escena la dolarización.

La semana pasada, cuando le preguntaron sobre la cuestión, el libertario insistió con la eliminación del BCRA y la dolarización. "No se negocia bajo ningún punto de vista", aseguró.

Desde el macrismo ya advirtieron que una dolarización no sería posible. "Es inviable", aseveró Eduardo Amadeo, economista y referente político de Mauricio Macri. "La dolarización no la va a poder ejecutar en el Congreso; no tiene los votos", completó.

El mercado ya tomó nota de los últimos movimientos de Milei y de sus contrapuntos con el macrismo. Antes del fin de semana, ya se hizo evidente una incipiente presión cambiaria. Ayer, lunes, no hubo manera de monitorear la situación por el feriado bancario y de las operaciones bursátiles.

En este contexto, Guillermo Francos -nominado para ser ministro del Interior bajo un mandato de Milei- anticipó que "una bomba económica podría explotarle" a Massa antes del 10 de diciembre.

Ahí hay señales de que el mercado cambiario podría atravesar momentos de tensión extrema en las próximas jornadas, tal como sucedió en la previa a las elecciones generales de octubre. Entre los financistas creen que el grado de las presiones sobre el dólar dependerá en buena parte de los próximos movimientos de Milei respecto de la (posible) dolarización.

En la última semana, Milei ratificó la dolarización, pese a los reparos del macrismo.

Las señales de los candidatos: el caso Massa

Desde el búnker del ministro afirman que puede haber un "tapado" para ministro de Economía, en caso de que gane la presidencial. Las miradas apuntan a Martín Redrado. También a Marina dal Poggetto, la economista que fue consultada por Massa el año pasado para secundarlo.

Sergio Massa dio dos definiciones el último fin de semana: por un lado, el final del congelamiento del dólar oficial. Será el próximo miércoles 15, a pocos días de la segunda vuelta electoral: la suba del dólar será de $3, dijo el ministro de Economía, por lo que el valor debería pasar a $353, equivalente al 0,8% en un solo día.

A partir de ahí habrá un crawling peg. Hace un par de semanas, cuando el candidato estuvo en el canal TN de televisión, había dicho que, tras el descongelamiento, la cotización del dólar se actualizará a un ritmo del 90% de la inflación mensual. El del miércoles que viene, entonces, será el primer movimiento tras el congelamiento. Pero habrá más.

La segunda definición del actual ministro se mostró a favor de una salida gradual del cepo cambiario. "El cepo lo vamos a levantar cuando tengamos la suficiente cantidad de dólares en el Banco Central, a fines de 2024", dijo Massa en el canal LN+, en la noche del domingo.

El equipo de economistas liderado por Roberto Lavagna ya trabaja en un desdoblamiento en el mercado cambiario para el inicio de la gestión.

Sería un desdoblamiento a plazo fijo, con una fecha precisa. Hasta que aparezcan los dólares de la cosecha y el Banco Central recomponga reservas. Por eso Massa habla de finales de 2024 para la unificación cambiaria.

Massa anticipó que se viene un descongelamiento del dólar oficial.

Ayer, el candidato dio otra señal al sector productivo. Más precisamente al campo, el sector más hostil a Unión por la Patria.

"Tenemos que pensar juntos –cuando termine la elección, para que no digan que hago anuncios de campaña– la obligación de bajar retenciones al maíz, trigo y a la soja como una forma de aumentar nuestro volumen exportador", propuso el ministro de Economía en Río Cuarto, en un acto en la provincia de Córdoba.

Señales de los candidatos rumbo al 19-N.