El polémico mensaje del cura Francisco Paco Oliveira para los votantes de Javier Milei

Francisco Paco Olivera, cura y miembro del Grupo de Curas en Opción Por Los Pobres, dejó un polémico mensaje en sus redes sociales dirigido a los votantes del presidente electo, Javier Milei. El encargado de la Capilla Beato Enrique Angelelli y Compañeros Mártires Asentamiento Eva Perón Libertad Merlo pidió a aquellos que hayan votado al libertario que no vayan a pedir comida a los comedores de la Isla Maciel, provincia de Buenos Aires.

"Cómo ganó la opción que dice que dónde hay una necesidad NO hay un derecho, quiero pedirles a los votantes de Milei coherencia y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada", afirma la publicación en la red X. Y agrega. "No con la mía, como dice la vicepresidenta electa Villarruel, pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente, sino porque simplemente no va a haber recursos para todes".

Cómo ganó la opción que dice que *dónde hay una necesidad NO hay un derecho* , quiero pedirles a los votantes de Milei *coherencia* y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada. — Francisco Paco Olveira (@OlveiraPaco) November 22, 2023

El sacerdote expresó públicamente su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. Incluso se lo vio activo en la campaña. Días antes del balotaje, también mediante sus redes sociales, había señalado: "Ahora tengo la obligación, tenemos como pastores la obligación de decirle a nuestra gente que no se pueden dejar los valores evangélicos en la puerta del cuarto oscuro".

El padre Paco Olveira tomó carrera y dijo lo que realmente piensa. pic.twitter.com/9Q4wYik8F2 — ???????????????? ???????? ???????????????????????????? (@gustavo_srcc) November 23, 2023

Además, precisó que "hoy tenemos dos opciones muy claras y muy distintas: una que dice que la justicia social es una mierda, que dice que el Papa es el representante del maligno. La otra, que a unos les gustará más y a otros menos, es una propuesta democrática que no reivindica la dictadura militar. Si nosotros votamos a Milei estamos pisoteando la memoria de nuestros mártires: Angeleli, las monjas fransesas... y de tantos otros a los cuales les sacaron su vida". Con esto último se refirió al obispo Enrique Angeleli, y a las hermanas Léonie Duquet y Alice Domon, asesinados todos durante la última dictadura militar.