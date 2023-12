Empresario argentino aseguró por qué Javier Milei quiere ser judío: "Hace cosas que no tienen sentido"

El presidente electo Javier Milei viene mostrando un creciente interés en el judaísmo y ha expresado en varias ocasiones su dedicación al estudio profundo de la Torá como parte de un proceso de conversión hacia esta religión.

Su aspiración es convertirse en el primer presidente argentino judío. Durante su reciente viaje a Estados Unidos, incluso, visitó la tumba del rabino Menachem Mendl Schneerson después de recibir la bendición del rabino David Pinto Shlita en el barrio porteño de Once el pasado sábado.

"No voy a la iglesia, voy al templo. Tengo un rabino de cabecera. Estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel. Estoy a poco de ser judío, sólo me falta el pacto de sangre", señaló en declaraciones televisivas.

El interés del presidente electo en el judaísmo generó que el empresario argentino Martín Varsavsky, con participación en diversos emprendimientos tecnológicos desde Madrid, fuera consultado sobre el peculiar deseo del próximo mandatario de La Libertad Avanza (LLA).

Mediante su cuenta personal de Twitter, el empresario creador de "Cinco Unicornios", aseguró junto a un video: "Hoy, en España, en un programa llamado Espejo Público, me preguntaron por qué Javier Milei quiere ser judío. Y me lo preguntaron por ser argentino y judío".

On why ⁦@JMilei⁩ president elect of Argentina wants to be Jewish. pic.twitter.com/OJOMtpILcb — Martin Varsavsky (@martinvars) November 29, 2023

Ante la pregunta que le generó duda, Varsavsky expresó que, en ese momento, la idea del líder de La Libertad Avanza le pareció carecer de sentido, especialmente porque "en un mundo de ocho mil millones de personas, sólo 15 millones son judías", mientras que Argentina tiene 47 millones de habitantes, de los cuales "150 mil serán judías".

Varsavsky señaló que "el 99% de la gente no es judía y hay un montón de gente que es antisemita. Israel es atacada por una organización terrorista que masacra, viola, mata bebés y hay un montón de gente que está con la organización terrorista".

Además, hizo referencia a los ataques a Israel por parte de Hamas, y reflexionó sobre la baja popularidad asociada a ser judío: "ser judío te da cero popularidad" porque, además, "es muy difícil hacerse judío".

"Genuinamente [Milei] debe querer ser judío porque tiene cero ventaja electoral". "Debe ser algo que le sale del corazón y en eso admiro mucho a Milei que parece ser una persona increíblemente auténtica, que hace cosas que no tienen ningún sentido y las hace porque cree en ellas. Espero que le vaya bien con todo lo demás y si se quiere hacer judío, bienvenido", agregó.

Javier Milei cuenta con la guía espiritual del rabino Axel Wahnish. Tras el balotaje, el presidente electo anunció que su primer viaje sería a Nueva York para visitar el Ohel, la tumba del rebe Lubavitch, con el propósito de expresar su agradecimiento. Manifestó que llegó a la Presidencia de Argentina por "la voluntad del creador".

Milei se aproximó al judaísmo, casi por casualidad. A mediados de 2021, fue acusado públicamente de antisemita. En respuesta, Julio Goldstein del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) buscó acercarlo a la comunidad. Goldstein contactó a Tomás Pener, director del Movimiento Betar en Argentina, afirmando: "Lo conozco a Javier, no es lo que dicen. Armemos una reunión".