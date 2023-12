¿Milei resolverá los problemas del país?: encuesta midió expectativas de los argentinos y el clima de fin de ciclo

A 10 días de que Javier Milei asuma como presidente tras haber sacudido el tablero político con su triunfo electoral sobre el peronismo, una nueva encuesta arrojó un dato llamativo sobre las expectativas de la sociedad frente al nuevo gobierno, a la vez que mostró quiénes son los políticos a quiénes les habría llegado el "fin de ciclo" y cuáles podrían tener todavía un futuro.

El sondeo fue realizado por DC Consultores entre el 26 y el 28 de noviembre sobre 3.100 casos mediante dispositivos móviles y midió distintos aspectos de la nueva coyuntura política que inauguró Milei, entre ellos uno de los más importantes: ¿qué se espera del nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre?

Menos de la mitad de los consultados consideraron que Milei podrá "resolver los problemas de la Argentina en el largo plazo" y una porción inferior al 20% confía en que lo hará en el "mediano plazo". Esto puede ser importante para la gestión que arranca a la luz de la advertencia que ya fue planteada por el presidente electo sobre al economía.

Milei indicó que la economía entrará en una "estanflación", es decir una caída de la actividad con aumento de los precios, y que bajar la inflación llevará de "18 a 24 meses". Frente a esa definición, el sondeo de DC mostró un nivel de tolerancia significativo para que el nuevo gobierno muestre los primeros resultados positivos pero también dejó algunas dudas.

¿Milei puede resolver los problemas y en cuánto tiempo?: los números de la nueva encuesta

Frente a la pregunta sobre si Milei "podrá resolver los problemas de la Argentina" el 42,5% de los consultados respondió que "Sí (a largo plazo)", mientras que el 16,3% dijo que "sí (a mediano plazo)".

La diferencia entre largo plazo y mediano plazo para cada encuestado parece muy subjetiva pero en líneas generales el sondeo indicó con esto que la confianza mezclada con una relativa paciencia frente al nuevo gobierno alcanza al 58,8% de los consultados.

Casi un 60% cree que el gobierno de Milei resolverá los probemas a largo o mediano plazo.

No obstante, el 27,1% consideró que Milei "no" podrá resolver los problemas del país porque tiene "ideas difíciles de concretar", mientras que apenas el 14,1% cree que no lo hará porque, directamente, "no lo van a dejar".

Allí hay también un sesgo sobre la futura oposición. Y es que al ser consultados sobre si "el peronismo será una oposición constructiva" o "destructiva", el 74,7% eligió la segunda opción.

¿Qué sectores tienen "más miedo"?: el llamativo resultado sobre las expecativas

Pero otro de los datos llamativos de la encuesta de DC Consultores tiene que ver con la percepción sobre qué sectores de la sociedad son los que tienen "más miedo" en base a las especulacions sobre el futuro gobierno de Milei.

Ante esa pregunta, las respuestas se repartieron de forma muy pareja entre tres sectores puntuales: "los políticos" con 25,2%, "los sindicatos" con 24,7% y "los empleados públicos" con 23,9%.

Solo el 5,3% eligió a "los emprendedores", apenas el 4,8% señaló a "los ahorristas" y el 16,1% afirmó que "los subsidiados" podrían ser quienes tengan "más miedo" ante el futuro gobierno.

Esos números confirman que se mantiene la idea de que el plan de ajuste económico anunciado por Milei recaerá principalmente sobre la dirigencia política y el Estado, todo identificado por el presidente electo como "la casta" durante la campaña.

La percepción del electorado es que el futuro gobierno perjudicará más a los políticos y sindicatos que a otros sectores.

Esa percepción de que "el miedo" no llega de la misma manera a los ahorristas ni tampoco a "los subsidiados", donde se ubican históricamente amplios sectores de la clase media, es un dato notable en el marco de la tarea que tiene por delante Milei y el duro panorama que empezó a trazar.

Fin de ciclo: los políticos que empiezan a retroceder y los que aún tienen resto

Por otra parte, la encuesta midió la percepción de "fin de ciclo" sobre distintos dirigentes de renombre a partir del resultado de las elecciones de este año que consagraron a Milei como el nuevo presidente y uno de los resuultados más duros fue para el kirchnerismo.

Al ser consultados por la vicepresidenta saliente y figura ineludible del gobierno que termina, Cristina Kirchner, el 67,8% de los encuestados consideraron que "se terminó su carrera política" mientras que el 32,2% consideró que "todavía no". Pero esto se suma a que el 54,% opinó que el espacio político que "perdió más de cara al futuro" es el kirchnerismo.

Respecto de Sergio Massa, el ministro de Economía saliente que perdió el balotaje presidencial con Milei , el 58,9% sostuvo que llegó a su "fin de ciclo" pero el 41,1% cree que todavía tiene futuro.

El que cosechó los mejores números en este aspecto fue Horacio Rodríguez Larreta, el referente del PRO que perdió la primaria de Juntos por el Cambio con Bullrich y tomó distancia de la figura de Milei: el 64% consieró que su carrera "todavía no terminó" contra un 35,1% que opinó lo contario.

No obstante, quien sorprendió fue el ex presidente Mauricio Macri al mostrar que el 71,6% cree que todavía tiene un futuro en la política y apenas el 28,4% evaluó que su carrera llegó a su fin. Así, contrastó con Cristina Kirchner y también apareció bien posicionado tras el rol activo que jugó en la campaña electoral con Bullrich primero y Milei después.

Pero el peor resultado fue para la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, a quien el 82% de los encuestados la ubicaron entre los dirigentes cuya carrera política "terminó".