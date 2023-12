Jorge Macri anticipó un nuevo aumento del subte y reveló cómo será su plan "anti piquetes"

El flamante jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anticipó que el boleto del subte aumentará y prometió orden en las calles. A días de su asunción, precisó que utilizará la fuerza policial para desarticular movilizaciones y cortes.

"Trataré de terminar con el caos y recuperar la chance de circular con libertad. Creo en las libertades, hay libertad para manifestarse, pero no puede imponerse por sobre la libertad de ir al colegio, a trabajar, a circular", afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Jorge Macri reveló cómo será su plan "anti piquetes"

En la misma línea, destacó el rol del gobierno de Javier Milei: "El Estado tiene un rol en eso, el Ejecutivo, pero también la justicia. Por suerte vamos a poder trabajar con un gobierno que está en sintonía".

"Lo que van a ver es una decisión política mía de vencer a eso de que el caos se impone. Quiero una Ciudad ordenada, voy a dar esa batalla. Es una discusión de orden, que si hace falta será de fuerzas policiales", desarrolló el exministro de Gobierno porteño.

Asimismo, reveló que dará la orden para que la Policía libere las principales avenidas de la Ciudad y diferenció dos tipos de marchas: las que asisten menores y las que no. En el primer caso, procederá a demandar a las organizaciones por violar los derechos de los niños y en los segundos casos ordenará el desalojo.

"Vamos a empezar con un nivel de conflictividad social alto, pero va a haber un gobierno que enfrentará los conflictos", anticipó.

Jorge Macri adelantó que habrá aumentos en subtes, menos gastos oficiales y que activará un plan "anti marchas!.

Aumentos y austeridad: las advertencias de Jorge Macri

El sucesor de Horacio Rodríguez Larreta reveló que ABL aumentará aunque intentará que "vaya por debajo de la inflación" y anunció un nuevo incremento del boleto del subte.

"No podemos seguir engañándonos con que las cosas no cuestan. Sé que la gente está apretadísima. Hay personas que laburan en blanco y no pueden pagar el alquiler. No pasó nunca. El nivel de pobreza que nos ha llevado el gobierno oficialista es único", diagnosticó.

Por su parte sostuvo que la administración porteña tendrá gestos de austeridad ya que considera que "empieza una nueva etapa en la Argentina".

"Estoy yendo a una reunión en mi auto, voy a tratar de que la mayor cantidad de funcionarios entienda que no hace falta tener autos oficiales. Es una alternativa poner a la venta la flota. Cuando administras lo público hay una parte que viene gastada, la plata que sobra es muy poquita. Un ahorro duplica la capacidad de bajar un impuesto o aumentar la inversión", concluyó.