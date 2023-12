Milei resiste cambios en la Ley ómnibus: tensión y sospechas en el Congreso por la relación con el Gobierno

El oficialismo no tiene aún los votos para aprobarla a libro cerrado. El Presidente presiona a gobernadores. Las inquietantes dudas entre diputados

Mientras su "mega DNU" para desregular la economía entra en vigencia, el presidente Javier Milei espera que la Ley ómnibus que contiene otras numerosas reformas sea aprobada por el Congreso pero encuentra dos obstáculos iniciales: no lo lograría antes del 31 de enero como pretende el oficialismo y, por ahora, no tiene los votos suficientes para sancionarla sin cambio alguno.

Descontado el rechazo de Unión por la Patria con sus 102 diputados, los 38 legisladores de La Libertad Avanza confían en tener el apoyo casi unánime del bloque del PRO (37), pero necesitará también el acompañamiento de la UCR (34) y de buena parte de Hacemos Coalición Federal (23), el bloque que comanda Miguel Pichetto con asistencia de los ex PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, más la Coalición Cívica.

En esos espacios están de acuerdo con la mayor parte de las medidas que propone Milei en la Ley ómnibus para desregular la economía y hay disposición para acompañar, pero como contó iProfesional, rechazan algunos puntos, como la amplia delegación de facultades o la suba de retenciones, y piden hacer cambios en otros, como el capítulo de las privatizaciones.

La preocupación que empezó a correr en los últimos días entre varios de esos diputados es que el oficialismo no les dio hasta ahora ninguna señal de querer buscar acuerdos para aprobar el extenso proyecto -que modifica casi todos los códigos, desde el electoral hasta el penal, y numerosas leyes- sino que, por el contrario, sugiere la intención de que quiere aprobarlo a libro cerrado.

"Hoy no tiene los votos para eso y, hasta ahora, por lo que pudimos hablar con los diputados del oficialismo, parece que el Presidente no quiere negociar sino jugar a todo o nada", ratificó a iProfesional uno de los diputados que intenta alcanzar un punto de acuerdo entre La Libertad Avanza y la oposición dialoguista. Y esto empieza a agitar sospechas en el Congreso.

Milei resiste cambios a Ley ómnibus: sospechas inquietantes en el Congreso

Algunos legisladores empiezan a sospechar que al Presidente le interesa más confrontar con el Congreso públicamente que hacer avanzar su agenda de reformas por los carriles correspondientes. "Pareciera que quiere que se lo rechacen para echarle la culpa a la oposición y a todo el Congreso de que no lo dejan gobernar", arriesgó una fuente de la oposición dialoguista ante iProfesional.

Milei intenta resistir los planteos de la oposición dialoguista para hacer cambios a la "ley ómnibus" y aprobarla

Lo más llamativo es que incluso los diputados de La Libertad Avanza empiezan a verse desorientados por la decisión del Presidente de jugar "a todo o nada" ya no solo con el DNU (algo con lo que están más de acuerdo) sino también con la Ley ómnibus. En las filas libertarias reconocen que por ahora "no quiere negociar" y según supo iProfesional algunos también dudan de que realmente quiera la aprobación del proyecto.

"No da señales de querer dialogar sino confrontar de lleno y eso es preocupante", coinciden en el bloque radical y en la bancada que encabeza Pichetto, quien ya cuestionó públicamente a Milei por "agraviar" al Congreso. En la UCR insisten en que ellos intentan darle "todas las herramientas" institucionales para que su programa avance pero el Gobierno las rechaza.

Otra fuente consultada por iProfesional fue un paso más allá: "Eligió al Congreso como enemigo". Nadie se anima a decir ni en off ni en on the record que Milei quiere "cerrar el Congreso" como lanzó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, pero sí temen que quiera usar la palanca del apoyo popular que cosechó en el balotaje para poner "a la gente en contra" del parlamento.

Apoyan esta hipótesis en la diatriba del mandatario, que días atrás dijo que los legisladores que ponen repartos al mega DNU y a la Ley ómnibus están "buscando coimas". Lejos de moderarse, este viernes dobló la apuesta al afirmar que "algunos de la oposición al kirchnerismo arrastran los pies" para tratar sus reformas porque "quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor".

Si bien esa declaración apuntó a la aprobación de la suba de impuestos en la Legislatura bonaerense, en el Congreso entendieron rápidamente que fue contra los diputados y senadores nacionales. "Háganse cargo y dejen de mentirle a la gente", disparó Milei a través de su cuenta de X.

Charlas y advertencias: ¿bajará la tensión entre Gobierno y Congreso?

Los fuertes cuestionamientos del Presidente al Congreso molestaron incluso a los senadores y diputados más predispuestos a acompañar al Gobierno, entre ellos algunos del PRO. Luego de su acusación sobre "coimas", los jefes de todos los bloques le hicieron saber su malestar a Victoria Villarruel y Martín Menem, presidentes de ambas Cámara, y también al ministro del Interior, Guillermo Francos.

La relación entre Milei y los legisladores está tensa y el destino de la "ley ómnibus" y el DNU todavía es incierto

En el Senado hubo días atrás una reunión de Villarruel y Francos con los jefes de bloque del PRO, la UCR, Cambio Federal y Unidad Federal, que ya tienen una alianza con los libertarios en el recinto. Les ratificaron su apoyo pero también les hicieron saber que si Milei insiste en ese tipo de críticas pueden dejarlo sin quórum en comisiones y recinto, sin necesidad de votar nada en contra.

Villarruel y Francos, que es hoy el principal operador políticos del Presidente y encargado de la relación con los gobernadores, entendieron el enojo y se mostraron receptivos ante el planteo. Según supo iProfesional, escucharon a la vicepresidenta decir: "Flaco favor nos hace".

Del otro lado, en la Cámara de Diputados, varios jefes de bloque se reunieron con Menem y le trasladaron el mismo malestar. "No lo culparon, porque saben que él no tiene nada que ver, pero le pidieron que le haga llegar a Milei la necesidad de que baje un cambio", contó a iProfesional una fuente al tanto de la charla.

El presidente de la Cámara baja también entendió el reproche y empatizó con los diputados más ofendidos, pero según las fuentes consultadas también les dio a entender que la última palabra la tiene el Presidente. Lo que entendieron algunos de los legisladores que participaron de la reunión es que Menem podría hacer poco para interceder ante Milei.

Milei juega a todo o nada y presiona a los gobernadores

El jefe de Estado está decidido a jugar a fondo y presionar para que la Ley omnibus se apruebe antes del 31 de enero, cuando finaliza el período de sesiones extraordinarias, y sin modificaciones. Prueba de ello fue el mensaje que salió de Casa Rosada este viernes, dirigido a los gobernadores que buscan compensar la caída de su recaudación por la reforma del Impuesto a las Ganancias que impulsó Sergio Massa durante la campaña.

Un funcionario del Ejecutivo le hizo saber a una parte de la prensa que no enviarán el proyecto para dar marcha atrás con ese cambio en Ganancias, como les prometió Milei a los mandatarios provinciales días atrás, si no le aseguran apoyo al DNU 70/2023 que tiene que tratar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y a la Ley ómnibus, e incluso amenaza con sacar otro decreto.

El Presidente presiona a los gobernadores para lograr acompañamiento en el Congreso

Por ahora, el Gobierno se niega a hacer concesiones en el proyecto de reforma ni mucho menos que el debate se estire más allá del 31 de enero, amparados en la situación de "emergencia pública" que declara el mismo texto en todas las áreas del Estado. Rechaza de plano el pedido de la oposición de sumar más comisiones a la discusión porque esto alargaría el tratamiento en el tiempo.

En el Congreso algunos legisladores especulan que al Gobierno le interesa, más que la Ley ómnibus, poder ganar tiempo para que corran los efectos del DNU. Respecto del proyecto, aunque hubiera un acuerdo, hay un fuerte rechazo a darle las amplias facultades que pide Milei porque dicen que sería igual a "gobernar 4 años sin Congreso".

Pero además, algunos de los que tienen más experiencia en cuestiones del poder y en las siempre difusas relaciones entre lo público y lo privado, advierten que la Ley ómnibus necesita cambios no solo en algunas de las reformas que plantea sino incluso en su redacción, porque ven "artículos con nombre y apellido que se notan mucho", señalaron a iProfesional en uno de los bloques. La negociación recién empieza, pero nadie sabe cómo terminará.