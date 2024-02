Francos: tras la aprobación de ley "Bases" se definirá "un nuevo pacto fiscal"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que una vez "aprobado" el proyecto de ley ómnibus, el Gobierno nacional se reunirá con los gobernadores "para generar un nuevo pacto fiscal sobre los recursos coparticipables", y reconoció que ante una norma de estas características, siempre se mantiene "conversaciones sobre artículos o aspectos que pueden modificarse o aclararse".

"El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, decidieron que no hay coparticipación del Impuesto PAIS. Cuando se resolvió sacar el capítulo fiscal de la ley 'Bases', le dijimos a los gobernadores que, una vez aprobado el proyecto, nos íbamos a reunir con ellos para generar un nuevo pacto sobre los recursos coparticipables", expresó Francos en declaraciones a Radio Mitre.

Asimismo, Francos aseguró que el Ejecutivo continuaba en conversación con legisladores y gobernadores, mientras se desarrolla el debate de este proyecto impulsado por el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados.

"Siempre que hay una ley de esta envergadura se mantienen conversaciones sobre cada artículo y aspectos que deben modificarse. Es natural que cada uno de los representantes quiera expresarse. No me preocupa que haya muchos oradores, quizás uno debería pensar si no tenemos un Congreso demasiado grande", sostuvo el funcionario.

En esta línea, el ministro del Interior aseguró que "no es importante" cuantos artículos se sacaron de la ley sino "cuales son las normas más importantes".

"Lo importante es que la parte central de la ley le dé elementos al Presidente para poder gestionar esta crisis de forma mas rápida", aseveró.

El Gobierno aseguró que una vez "aprobado" el proyecto de ley ómnibus se buscará un "nuevo consenso fiscal"

Por su lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni admitió la intención del Gobierno de iniciar un camino para tratar el paquete fiscal, pero especificó que tendrá lugar al término del proceso legislativo en ell Congreso y sujeto a la aprobación de la Ley ómnibus.

"Tenemos el compromiso de tratar el paquete fiscal que hemos retirado de la ley y que para nosotros es también una prioridad, una vez terminado el debate de la ley y que esta haya sido finalmente aprobada", informó en su tradicional conferencia de prensa.

Además, añadió: "No lo vamos a tratar por partes, sino que vamos a abordar todo el paquete fiscal en su conjunto". Las medidas incluyen "cuestiones relativas a moratoria, fórmula jubilatoria, impuesto al tabaco e impuesto a las Ganancias", entre otras.

Sin fecha ni horario, desde la gestión aseguran que "no hay apuro" para tratar el paquete fiscal, que solo se conversará si se aprueba la ley, y enfatizan en que, hoy, "lo importante es la ley, no lo impositivo".

El vocero presidencial dijo que se tratará el paquete fiscal. El vocero presidencial dijo que se tratará el paquete fiscal.

Ley Ómnibus: quiénes son los diputados que votan a favor

La Ley Ómnibus se aprobaría en general con 146 votos. Los diputados que votan a favor por bloque son:

38 diputados de La Libertad Avanza

1 diputado de l monobloque Avanza Libertad

37 diputados del PRO

34 diputados del bloque UCR

20 diputados de Hacemos Coalición Federal

9 diputados de Innovación Fedral

3 diputados del bloque Independencia

2 diputadas de Buenos Aires Libre

1 diputado del monobloque Creo

1 diputado de La Unión Mendocina

Ley Ómnibus: quiénes son los diputados que votan en contra

Los diputados que votan en contra de la Ley Ómnibus son:

100 diputados de Unión por la Patria

5 diputados del bloque Frente de Izquierda

3 diputados de Hacemos Coalición Federal

Diputados opositores pidieron votar una moción para que el proyecto de ley vuelva a comisiones pero la votación tuvo resultado negativo

Ley Ómnibus: los bloques que destrabarán los artículos

Asimismo, hay cuatro bloques que destrabarán los artículos, porque seguramente la norma no saldrá en su totalidad. Estos bloques son:

34 diputados de la Unión Cívica Radical

23 diputados de Hacemos Coalición Federal

9 diputados de Innovación Federal

3 diputados deIndependencia

El oficialismo precisa de 45 de esos 69 votos para llegar a la cifra de 129 afirmativos y aprobar el proyecto.

Cada uno de estos partidos ya expresó en comunicados y en las firmas de los dictámenes, que sus bancadas no respaldarán homogéneamente la ley. Fuentes del Gobierno apuntan a que es posible que el oficialismo decida retirar la totalidad del proyecto si la oposición no acompaña los puntos que más valoran.