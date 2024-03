Provincias preparan una ley para aumentar la coparticipación tras negativa de Milei a devolver fondos

El gobierno de Javier Milei volvió a rechazar la posibilidad de restituir los fondos del transporte y de los docentes y los gobernadores comenzaron a preparar un proyecto de ley para aumentar la coparticipación federal automática que la Nación envía al conjunto de las provincias de manera de agrandar la porción de la torta que les corresponde.

"Queremos ahora trabajar un proyecto de ley para aumentar la coparticipación primaria", dijo a iProfesional un gobernador patagónico luego de la reunión en la Casa Rosada con el jefe del Gabinete, Nicolás Posse, y con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Esa coparticipación es el dinero que el Tesoro manda a las provincias por goteo automático.

La coparticipación primaria establece que la Nación retiene actualmente un 66% de los recursos nacionales que recauda la AFIP y gira a las provincias el 34%. La coparticipación federal secundaria es la que cada provincia tiene dentro de esa última porción de 34% de los distritos del interior. El objetivo podria ser una relacion 60 a 40 o 55 a 45.

El Gobierno está "desesperado" por restituir Ganancias

Pero el Gobierno demostró que está desesperado por captar recursos y no está en condiciones de ceder puntos de su coparticipación. "El Gobierno demostró que está desesperado por restituir Ganancias. Así lo plantearon. Por pedido del Fondo Monetario y los organismos multilaterales. Y no hay consenso en los gobernadores", reveló una fuente que participó del encuentro a iProfesional.

"Para modificar la coparticipación primaria solo es necesario una ley por mayoría simple del Congreso", precisó otro de los mandatarios que salieron de la reunión. La necesidad de aumentar su porción de la torta es porque el Presidente se mantuvo firme ayer en la negativa de restituir los fondos compensador del Transporte y de Incentivo Docente, además de los giros no automáticos por obra pública.

"Queremos tener nuestros propios recursos sin pedirle a la Nacion para obras públicas, educación, salud y transportes", señaló un gobernador. Esta iniciativa aún no está acordada entre todos los gobernadores, pero tiene amplio consenso entre los jefes patagónicos y los de Unión por la Patria.

Los gobernadores plantearon la necesidad de contar fondos, "sin pedirle a Nación", para obras públicas, salud, educación y transporte

La misma mayoría rechaza tajantemente la restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría para incrementar los recursos que recauda la AFIP, que hoy aparecen en caída libre por la recesión y la inflación derivadas del ajuste fiscal del presidente Milei.

El único acuerdo que quedó más o menos claro fue la necesidad de tratar y sancionar la Ley Bases sobre un consenso más reducido a lo que se había votado en la Cámara de Diputados, más un agregado de un capítulo productivo con una Ley de Hidrocarburos y otra del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

Gobernadores más "predispuestos"

Entre los gobernadores de Juntos por el Cambio, por el contrario, hay más predisposición para aceptar la restitución del Impuesto a las Ganancias, eliminado por Milei y por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, y menos consenso para aumentar por ley la cuota de la coparticipación federal como si quieren los peronistas y los patagónicos.

"Fue una reunión favorable y positiva. Ahora el Gobierno tiene que ordenar el Congreso. Los gobernadores están para ayudar y entrar en el final. Al menos los aliados y dialoguistas", dijo a iProfesional uno de los dialoguistas.

"No van a cerrar una ley solo con los gobernadores. Es una mala lectura esa y denota un desconocimiento de cómo funciona el Congreso. Eso se lo plantearon así al Gobierno", aseguró otro mandatario aliado. Se refería a que Milei tiene que consensuar con los bloques parlamentarios.

El ministro Francos dijo luego del encuentro que el Gobierno enviará dos proyectos de ley, uno para restituir Ganancias, aunque por ahora no hay consenso, y otro para modificar la fórmula de aumento jubilatorio. Esto, al margen de la Ley Bases y del paquete productivo.

Guillermo Francos ratificó que el Gobierno no tiene en carpeta restituir los fondos de transporte y para educación

Para tratar todos estos temas el ministro de Economía, Luis Caputo, reunirá a los ministros de Economía de las provincias. Por otra parte, aún no hubo acuerdo pleno en la redacción de los 10 puntos del Acuerdo de Mayo, que sería el punto de llegada de Milei con los gobernadores, el 25 de ese mes, como para escenificar el consenso.

Pero todavía falta mucho camino por recorrer. Los gobernadores se quieren desenganchar de la Nacion y de Milei en el reclamo de recursos públicos. No quieren depender de la buena voluntad del Presidente para hacer obras o manejar la política de transporte, educacion o salud.

"Tambien hubo reclamos a Francos y a Posse para que el gobierno no agreda a los gobernadores", dijo un gobernador, aunque los reclamos, que fueron muchos, fueron formulados en un tono amable y educado. Nadie se sobresaltó, ni siquiera el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Milei había tratado hace semanas a los mandatarios de "parásitos".

Las declaraciones de Milei no cayeron bien

El día anterior Milei había dicho que se había "equivocado al creer que podía acordar con los gobernadores". Esto no cayó bien entre los mandatarios. Otro gobernador patagónico señaló que hubo un "buen ámbito de diálogo, permanente intercambio de opiniones entre las provincias y el gobierno central. Se nos planteó la intención del Gobierno de aprobar una versión nueva de Ley de Bases y un paquete productivo, con Hidrocarburos y el RIGI".

"En general, hubo buena recepción y se verá el correr de los días con los equipos técnicos la redacción más fina de ese proyecto. En general la considero muy buena a la reunión", señaló uno de los mandatarios opositores.

Consultado sobre lo que la Nación se comprometería a enviare a las provincias para compensar los recursos que eliminó, el gobernador señaló: "No se resolvió eso todavía por ahora sigue igual, con la diferencia del diálogo". Es decir, no hubo ningún acuerdo en limpio.

En muchos gobernadores no cayeron bien las declaraciones de Javier Milei el día previo al encuentro en Casa Rosada

"En el fondo es lo mismo. El Gobierno pide que se apruebe la nueva Ley Omnibus (más corta, con menos artículos) incluido volver a ganancias", señaló otro mandatario.

Se dividieron en dos grupos los que aceptan restituir ganancias y los que no. "La gran mayoría acepta estudiarlo, tratar las leyes referidas a lo productivo, pero ganancias divide mucho. Los patagónicos no quieren ganancias, más los de Unión por la Patria y algunas provincias. Los del PRO y algún radical si quieren ganancias", dijo un mandatario a iProfesional. Por lo tanto, Ganancias está complicado. "No creo que salga", señalo otra fuente provincial.

"Como no hay recursos extras, muchas provincias proponemos discutir la coparticipación primaria y funciones o roles que nos tocan hacer por el retiro de la Nación. Pedimos más para las provincias así no pedimos nada a Nación: ni salud, ni obra pública ni educación". Otro mandatario aseguró que como dato político los gobernadores pidieron más amabilidad de Milei. "Se le pidió al Gobierno nacional que no agredan", dijo.