¿Renacen las internas? Sectores gremiales le meten presión a la CGT para que llame a un paro nacional

Referentes de los gremios del transporte y de la siempre vigente CGT Azul y Blanca que comanda Luis Barrionuevo, vienen manteniendo una serie de reuniones para analizar la situación político-económica a la que consideran "crítica". En el último encuentro realizado en las instalaciones de Parque Norte, se dieron cita unos 40 secretarios gremiales que coincidieron en la necesidad de reactivar el plan de lucha contra el modelo impuesto por Javier Milei.

Un vocero gremial reveló a iProfesional que "el paro y movilización del 24 de enero era el comienzo de una serie de medidas de fuerza, pero para algunos dirigentes parece que solo fue una muestra del poder de movilización del sindicalismo y con eso nos quedamos".

Agregó que "fue importante el accionar judicial para que las reformas laborales impuestas por el DNU no se apliquen, pero la realidad indica que Milei sigue gobernando a fuerza de decretos, cerrando dependencias y generando despidos en el Estado, que es una señal para que las grandes empresas sigan el mismo camino".

Encuentro de dirigentes del barrionuevismo y del transporte (UGATT)

El dirigente indicó que "aplican un modelo económico donde la variable de ajuste son las jubilaciones y los salarios; se dicen libertarios e intervienen en las paritarias privadas, donde no homologan los acuerdos porque al ministro de Economía no le cierran los números de los aumentos salariales; desfinancian a la salud pública y no envían los fondos a las obras sociales, que es dinero de los trabajadores".

Estos y otros temas que van de las paritarias libres hasta tener un interlocutor para plantear las demandas institucionales, fueron tratados en un primer encuentro que se realizó en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), gremio que lidera Roberto Fernández y que integra la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT).

Los gremios meten presión y exigen a la CGT que le ponga fecha a un paro nacional

Allí confluyeron los gremios de la actividad (desde ferroviarios hasta marítimos portuarios) hasta los integrantes de la central que tiene como referente a Barrionuevo. Si bien la "Azul y Blanca" no está "operativa", ya que se encuentra dentro de CGT, tiene su independencia política-gremial.

Ambos sectores, con el gastronómico y Omar Maturano (titular de los conductores de locomotoras nucleados en La Fraternidad) coinciden en que el accionar de la CGT se fue diluyendo después del rol protagónico que había asumido como contrapeso al modelo Milei.

"La CGT debe revisar su accionar: Hay despidos y no homologan las paritarias"

Una fuente de la UGATT admitió que "la CGT debe revisar su accionar, porque se quedó en la gestión con los gobernadores y el DNU sigue vigente y haciendo daño a la población en su conjunto, con un plan económico que está licuando ingresos, sin ninguna medida en favor de la generación de empleo, la industria nacional y el consumo interno".

Aunque prefirió no decirlo explícitamente, varios dirigentes admiten que "hay mar de fondo" con la conducción cegetista. Consultado sobre el rol de uno de los cotitulares de la central, Carlos Acuña, quien es el referente del barrionuevismo en el triunvirato, dejó entrever que estaría dispuesto a dar "un paso al costado".

Explicó que "el paro del 24 de enero, con las marchas por el Día de la Mujer y la reciente movilización por el Dia de la Memoria, Verdad y Justicia se podía considerar una buena estrategia; pero la realidad indica que creció la conflictividad ante las suspensiones, despidos y la negativa empresaria de otorgar aumentos acordes al Indice de Precios al Consumidor (IPC)".

Impulsan un paro nacional pero sin movilizaciones

Desde la UGATT y la Azul y Blanca insistirán en la necesidad de convocar a un paro nacional "en la primera quincena de abril". Objetan las posturas de algunos dirigentes "por su pasividad, mientras registran despidos y suspensiones, o directamente le paralizan la actividad" y proyectan que el plan de lucha "debe centrarse en un cese de actividades por 24 horas, sin movilizaciones; hay que parar el país para demostrar que están golpeando a la clase trabajadora".

Referentes de los gremios del transporte y de la siempre vigente CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo consideran "crítica" la situación actual

La organización del transporte cuenta con dos actores con alto poder de fuego: Los ferroviarios de Maturano y los choferes de colectivos de Fernández. Ellos son garantía del éxito de una huelga nacional. Sostienen que "ya vimos las movilizaciones que se hicieron y al gobierno no se le mueve un pelo; el impacto será ver las calles vacías".

Si bien no lo consideran un aliado formal, Pablo Moyano -otro de los integrantes del triunviro cegetista- sostuvo que "la conflictividad que se está llevando adelante naturalmente va a terminar en un paro nacional en abril o en una gran marcha federal como están planteando los compañeros". Agregó que "el DNU solo tiene suspendida la reforma laboral, pero el resto están dañando al país con los despidos de miles de trabajadores y las privatizaciones de las empresas del Estado, entre otras medidas perjudiciales".

El también secretario Adjunto del gremio de Camioneros indicó que "el balance de estos primeros tres meses es nefasto para los trabajadores, jubilados y para aquellos sectores populares donde no llegan los alimentos. También para las pequeñas y medianas empresas.