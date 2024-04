Malena Galmarini: "La gente se hinchó las pelotas de nosotros"

La esposa del ex ministro de Economía Sergio Massa explicó los motivos de la derrota electoral y dijo que el Partido Justicialista necesita debatir más

La ex presidenta de AySA, Malena Galmarini, dio su punto de vista del panorama político actual y señaló que la gente "se hinchó las pelotas" del peronismo, tras la "degradación" que transitó el histórico partido en los últimos años.

"La autocrítica no es solo de un sector, de los últimos cuatro años. Creo que la gente se hinchó las pelotas de nosotros… De una especie de degradación de la política y de las políticas públicas de las últimas dos, tres décadas", consideró la ex funcionaria.

Para la esposa del ex ministro de Economía Sergio Massa, el Partido Justicialista necesita debatir más. Esta postura se da luego del cuestionado congreso que se realizó hace dos semanas y que plasmó fuertes divergencias internas.

"Creo que todavía el peronismo está muy en la boludez de discutir liderazgos. ‘Bueno… Y ahora ¿Quién queda? Que si es un gobernador, si es Máximo (Kirchner), si es Axel (Kicillof). La verdad que no es momento de discutir liderazgos, creo que hay que discutir otras cosas", manifestó Galmarini.

Además, cuestionó la postura durante las últimas dos décadas, que estuvieron acaparadas por Néstor y Cristina Kirchner: "No se podía decir mucho para que nadie se ofenda".

En ese marco solicitó que se convoque con mayor participación a la línea interna que lidera Massa, el Frente Renovador, para discutir cómo encarar el futuro del Partido Justicialista.

También se refirió a la última derrota electoral que sufrió Unión por la Patria en diciembre del año pasado, cuando su esposo terminó siendo derrotado en el ballotage por el ahora presidente, Javier Milei. Sobre eso, Galmarini consideró que hubo "errores no forzados".

"Hubo muchos subsectores de UP que podríamos decir que no creyeron que era posible, que podíamos ganar", declaró Galmarini, quien intentó disputarle la Intendencia de Tigre a Julio Zamora, pero no lo consiguió.

Hacía el final, Galmarini también lanzó críticas al ex ministro de Economía, Martín Guzmán: "Los primeros dos años la política económica siguió siendo la de (Mauricio) Macri, la política financiera con un ministro que no entendía qué pasaba en la calle, en la gente, que estaba muy preocupado por la macroeconomía, como ahora, sin entender cuál era el impacto de sus políticas en la microeconomía".

Sobre el bajo perfil de su esposo desde que perdió el balotaje, explicó que se encuentra viendo "cómo sigue" y que está centrado en la escritura de un libro sobre su paso por la cartera de Hacienda.

Otro de sus apuntados fue el actual secretario de Turismo y Deportes de Milei, Daniel Scioli. Lo criticó por festejar "el boom turístico de Semana Santa" y agregó que "puntualmente con este hombre hace mucho tiempo que tengo mis serias diferencias, cuando fue vicepresidente y no hacía cosas y decía que las manos las tenía atadas, o cuando fue gobernador y la gestión en la provincia de Buenos Aires fue de las peores que hubo".

Acerca del momento económico actual, la ex presidenta de AYSA afirmó que "todavía no vimos lo peor del gobierno de Milei".