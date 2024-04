Milei dijo que la declaración de Benegas Lynch fue "desafortunada", pero criticó a los medios

El presidente Javier Milei se despegó de los dichos del diputado de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch quien avaló el trabajo infantil, y aseguró que su frase fue "absolutamente desafortunada".

"Una frase absolutamente desafortunada", subrayó el mandatario nacional, aunque cuestionó a la prensa y dijo que "además, fue sacada de contexto".

En declaraciones a Neura, Milei sostuvo que "es un error de Bertie de ir a ese lugar" a dar una nota con la periodista Romina Manguel en FM Milenium, a quien acusó de querer "destruir" a su espacio político.

Javier Milei cuestionó la frase de Benegas Lynch y criticó a los medios

"Los liberales no somos manada, cada cual tiene su opinión. Es una frase absolutamente desafortunada, sacada de contexto por una periodista que vive hablando pestes. A esa periodista no le tiene que empezar el estudio, lo que quiere es destruir el espacio", dijo Milei.

Y, más allá de cuestionar al diputado, cargó contra los medios: "Es un error de Bertie haber ido a ese lugar. Acá hay que entender que los periodistas juegan, juegan para destruir. No tenés que darles notas a esos periodistas, no les interesa saber cómo pensar. Les interesa una frase que te hagan daño".

Milei también cuestionó a la oposición y ex miembros del gobierno de Alberto Fernández porque, según denunció, buscan que la gestión libertaria finalice antes de tiempo: "No es que la política no ayuda, los políticos que dicen que están involucrados con el bienestar de la gente te viven haciendo trampa, te joden la vida. No sólo hay que ir hasta ahí esquivando piedras en el camino, si no que además tenés tipos pegándote. La primera apuesta fue que no llegábamos a enero. El gobierno anterior dejó todo para que no llegáramos a enero".

"¿Vos te crees que estás hablando con gente normal? Toda la posición de Leliqs las pasaron a pases y estaba a un día. Me podían cuadruplicar la bases monetaria en un día. Cuando llegamos damos un diagnóstico tremendamente crudo el día que asumimos, que fue un domingo por suerte, y ahí determinamos las bases de lo que había que hacer. Era gente que apostaba a que nos cayéramos. No es un juego para niños, para ingenuos", sentenció.

Javier Milei se mostró convencido en que la inflación va a bajar

El presidente Javier Milei se mostró convencido de que la inflación continuará a la baja

"Un tipo analógico te dice que a Milei lo votó la gente por bronca. En el fondo es tratarnos como un error. Si creen eso, mejor para mí porque no me ven venir. Tienen un problema de resistencia al cambio. Están formateados con un modelo, no aceptan que es un error y se aferran en decir que eso es un error. Los economistas se enojan con la realidad y lo llaman fallo de mercado, en lugar de entender que cambió el modelo", agregó Milei.

Por otra parte, se refirió a la inflación y adelantó que la tasa continuará en descenso en los próximos meses. Sobre eso y el humor social, resaltó: "Hoy el 75% de los argentinos entiende que estamos peor. Es importante saberlo. Lo tienen claro. Ahora, cuando asimismo sólo el 20% creía que en los próximos 6 meses iban a estar mejor. En enero ese número saltó a 30, en febrero a 40. Hoy es 50. La mitad de los argentinos creen que de acá a 6 meses estamos mejor".

"Pero la otra parte es la siguiente. El problema más grave es la inflación. El 70% de los argentinos no tiene dudas de que la vamos a bajar. Yo estoy súper convencido, no tengas dudas, la vamos a bajar. Dicho esto, de esos 70%, 50% creen que lo vamos a hacer en un año, 20% creen que lo vamos a hacer en dos. La palabra más representativa es esperanza. Hoy la aprobación de la gestión supera con claridad lo negativo, mi imágen está en los mismos niveles que cuando asumí. Soy el segundo presidente con mejor imágen del mundo", concluyó.