A pocos días de empezar a tratar la Ley ómnibus, en el bloque de diputados de La Libertad Avanza estalló una fuerte interna que dejó expuesta la pelea entre del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con Oscar Zago, quien luego de un día con cruces y escándalo en una comisión fue desplazado de la jefatura de la bancada oficialista y reemplazado por Gabriel Bornoroni.

La pelea entre los libertarios se viene cocinando a fuego lento. Días atrás, un sector del oficialismo que incluye a Menem ya había intentado correr a Zago, pero no tuvo éxito. La disputa se venía desarrollando puertas adentro con el fin de no complicar más la situación de debilidad parlamentaria que el espacio del presidente Javier Milei tiene en la Cámara baja.

Sin embargo, eso cambió el miércoles, cuando la reunión para elegir a las autoridades de la Comisión de Juicio Político terminó con un escándalo y una disputa pública entre Zago, que impulsó a la diputada Marcela Pagano como titular de ese cuerpo, y Menem, que con el apoyo de una parte significativa del bloque desconoció todo lo actuado y desautorizó al jefe de la bancada.

Por la noche, la mayor parte de la bancada libertaria se reunió -sin la presencia de Zago, Pagano ni otros miembros del oficialismo- y finalmente removieron al diputado porteño de su puesto. La crisis se resolvió pero momentáneamente, dado que quedó flotando el riesgo de una ruptura.

Fuerte interna libertaria: ¿cómo fue la pelea que que derivó en el desplazamiento de Zago?

La interna quedó al descubierto cuando la Comisión de Juicio Político, que estaba convocada para las 11:00 del miércoles, fue suspendida a las 10:59 por indicación de Menem. Pero con quórum sufiuciente, se llevó a cabo de todas formas.

La reunión empezó cuando La Libertad Avanza y aliados de la oposición dialoguista alcanzaron el quórum. Se sumaron luego los diputados de Unión por la Patria. El problema del oficialismo era que un sector se resistía a nombrar a Pagano, como propuso Zago, e impulsaban para presidir esa comisión a Lilia Lemoine.

La pelea interna en La Libertad Avanza tuvo a Menem como protagonista central y derivo en el desplazamiento de Zago

Sin embargo, fuentes parlamentarias deslizaron a iProfesional que en una conversación entre diputados libertarios Pagano aseguró haberle preguntado a Milei por su designación en la Comisión de Juicio Político y el Presidente le dio el ok.

Una vez iniciada la reunión, Zago propuso designar a Pagano y cuando ya se había llevado a cabo la votación el diputado oficialista Nicolás Mayoraz ingresó a los gritos y reclamó que la reunión se suspendiera. "Esto es ilegal", afirmó, en alusión a la orden que había dado Menem con un minuto de anticipación para de levantar el encuentro.

"Decile a Menem que venga, que no mande a sus caniches", se escuchó fuera de micrófono entre los otros diputados oficialistas que respaldaban a Zago y la moción de nombrar a Pagano al frente del cuerpo. La transmisión por Diputados TV ya se había interrumpido y en la oposición dialoguista se escucharon quejas, aunque también algunas risas, al igual que entre los kirchneristas, por el papelón del oficialismo.

Luego de que otros diputados oficialistas señalaran que no compartían la decisión de definir en ese momento la presidencia de la comisión por falta de acuerdo, Pagano se dirigió al resto de los legisladores y expresó: "Me voy a despegar de la desprolijidad". La ex periodista pidió disculpas como miembro del bloque oficialista y, sobre la suspensión, agregó: "Me enteré como ustedes".

En la misma línea se expresó Zago: "No sabemos qué es lo que ocurrió. El presidente de la Cámara de Diputados no nos comunicó lo que ocurrió". Es decir que el jefe de la bancada oficialista blanqueó que no había hablado con el titular de la Cámara sobre la suspensión intempestiva de la reunión, como tampoco otros miembros del mismo espacio. El bloque de La Libertad Avanza quedó sumido en una fuerte guerra interna.

Menem, Zago y Pagano: los cruces que mantienen en vilo al bloque

La pelea entre los libertarios tiene a Menem y a Zago como figuras centrales por ser las dos autoridades máximas del oficialismo en la Cámara baja, pero cruza a toda la bancada oficialista y no da señales de pronta resolución.

La designación de la ex periodista y diputada libertaria Marcela Pagano en una comisión hizo estallar la interna

Terminada la escandalosa reunión de la Comisión de Juicio Político, el secretario parlamentario, Tomás Figueroa, emitió una circular que señala que "por indicación" de Menem la "reunión constitutiva de la comisión" se realizará el jueves 18 de abril. De esta manera el presidente de la Cámara baja desconoció el encuentro previo y la designación de Pagano.

Minutos después, diputados que integran la comisión enviaron una nota formal a Menem en la que remarcaron que la reunión se llevó a cabo con quórum suficiente y que se constituyó de manera oficial habiendo elegido "por unanimidad" a Pagano como presidenta, a Paula Oliveto Lago (Hacemos Coalición Federal) como vicepresidenta primera y a Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) como vice segundo.

Poco después, Menem insistió en que la elección de autoridades impulsada por el jefe del bloque oficialista y parte de la bancada fue inválida, con el argumento de que él ordenó suspender la reunión para "buscar los consensos necesarios".

Y como si el escándalo en la comisión no bastara, el titular de Diputados expresó su posición en Twitter, donde afirmó que "los actos posteriores al levantamiento formal de la reunión, carecen de validez reglamentaria, no hay acta constitutiva válida ni autoridades formalizadas".

La tensión llegó al extremo de que horas antes de ser desplazado del cargo, en una entrevista Zago afirmara "Si quieren que deje la presidencia, la dejo. No me ato a ningún cargo. No me quedo colgado de un carguito". Su argumento ante la embestida fue que avanzó con la designación de la presidencia por el riesgo de que el kirchnerismo se hiciera con el control de la comisión.

Por qué la interna puede ser un problema grave para Milei

Zago recibió a lo largo de estos meses tantos cuestionamientos como Menem. Durante meses hubo reproches cruzados por el manejo de los nombramientos en distintos lugares de la Cámara baja -ya sea político o de funcionamiento- y la frustrada votación de la Ley Bases en febrero también generó pases de factura.

Mucho se comentó sobre la posibilidad de que Menem fuera desplazado de la presidencia de Diputados, algo que finalmente se descartó. Su principal apoyo es la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y su asesor más cercano, Eduardo "Lule" Menem. Ambos formaron parte también de la embestida contra Zago y promovían hace semanas a Bornoroni como nuevo jefe del bloque. Finalmente, esta línea interna del oficialismo se impuso.

La pelea es un riesgo para Milei en momento en que el oficialismo debe buscar la aprobación de la Ley Bases

Esta es la interna que estalló en la reunión de la Comisión de Juicio Político y que representa un problema para Milei en la Cámara baja por varias razones, entre ellas, que la interna puede dificultar el diálogo y los acuerdos con los otros bloques, cuyo respaldo es fundamental para el Gobierno que ahora se encamina a tratar la nueva versión de la Ley Bases.

Por otro lado, el riesgo de una ruptura está latente. Según supo iProfesional de fuentes parlamentarias, en el bloque oficialista hay quienes creen que si corrieran a Zago de la conducción el diputado podría irse y llevarse a un puñado de legisladores con él.

Pero además, el problema para Milei es que la oposición más dura, con el kirchnerismo a la cabeza, empezó a agitar hace algunos días la idea de impulsar el juicio político. Si bien no hay una mayoría para eso, el Presidente necesitará tener al frente de esa comisión alguien que no solo sea de confianza sino que además tenga muñeca política. Por eso la postulación de Lemoine que agita un sector del oficialismo hace ruido

Con apenas 41 diputados sobre los 257 que conforman la Cámara baja, la situación de La Libertad Avanza ya es frágil, dado que necesita sí o sí de acuerdos con la oposición dialoguista para frenar cualquier embestida del kirchnerismo y la izquierda, que suman más de 100 bancas. Así, la pelea agrava el problema para el Gobierno.

El bloque de diputados de La Libertad Avanza se encuentra ahora ante el desafío de apaciguar la interna y evitar una ruptura. El rol de Menem será central en ese aspecto como ahora también el de Bornoroni, aunque la decisión final será de Zago. El diputado afirmó que seguirá leal a Javier Milei.