El gobierno de Javier Milei confía en que el Senado le aprobará antes del 25 de Mayo la Ley Bases y el Pacto Fiscal para poder firmar el Acuerdo de Mayo en Córdoba. Pero en los bloques opositores aventuran una negociación más compleja que en la Cámara de Diputados, en la que incluso los proyectos podrían salir con modificaciones y tener que volver a la Cámara baja.

Según pudo saber iProfesional, las primeras negociaciones en la Cámara alta encontraron objeciones de diversos bloques en los distintos puntos: los superpoderes para Milei; las privatizaciones, la reforma laboral; el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el impuesto a las Ganancias.

Ley Bases en el Senado: rechazos y negociaciones

Trascendió de las primeras conversaciones que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ordenó a sus senadores votar en contra de la restitución de Ganancias.

Lo mismo harían otros potenciales aliados patagónicos, como Alberto Weretilneck, de Río Negro, Rolando Figueroa, de Neuquén, y Claudio Vidal, de Santa Cruz.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, y la vicepresidenta Victoria Villarruel se transformarán en las dos claves de la negociación con los senadores. Francos le concedió este jueves al gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, obras para modernizar el aeropuerto de la provincia. Eso podría asegurar el voto de la senadora tucumana Sandra Mendoza, pero no el de Juan Manzur.

Extraña concesión en un gobierno como el de Milei que frenó por completo todas las obras en provincias para lograr el superávit fiscal. Villarruel, en tanto, recibió pedidos de senadores y senadoras de conceder cargos en las delegaciones provinciales del PAMI, la Anses, Aduana, Migraciones, Ministerio de Trabajo y otros.

Victoria Villarruel y Guillermo Francos serán clave para las negociaciones con senadores y gobernadores

"Villarruel está preocupada de que la Casa Rosada le abra el juego para poder comprometerse con pedidos de lo que negocia. Pero está totalmente aislada por Karina Milei. Ahora el Presidente la necesitará", señaló a iProfesional un frecuente interlocutor de la vicepresidenta.

Los gobernadores patagónicos no quieren permitir la reversión de Ganancias porque tienen una masa crítica de trabajadores petroleros que serían alcanzados por el tributo y se les perdería gran parte del poder adquisitivo. Allí está la base dura del electorado en esas provincias.

También las fuentes del Senado señalaron a iProfesional que la Ley Bases será apoyada en general y posiblemente también en particular, aunque podría sufrir alguna reforma. En el radicalismo, el senador Martín Lousteau podría verse obligado a frenar las facultades delegadas a Milei, aunque en el PAMI y el Banco Nacion hay funcionarios allegados al senador de CABA, en teoría enfrentado con el presidente libertario. ¿Podrían romperse esos acuerdos?

En tanto, el Paquete Fiscal podría encontrar el rechazo de la mitad más uno de los senadores en el impuesto a las Ganancias, por la objeción de los senadores patagónicos, que se sumaría al núcleo de votos del peronismo que se opondrían a todo el paquete.

Asi las cosas, el tributo a los ingresos podría verse alterado, con un piso mayor para pagar el impuesto. Y el proyecto debería volver a Diputados para su revisión o confirmación. O bien podría quedar rechazado en el peor de los casos.

Los números para Javier Milei en el Senado

Javier Milei podría contar con 26 votos seguros en el Senado para aprobar la Ley Bases

Los senadores del peronismo suman 33 en total y están a cuatro de tener quórum propio. Los del oficialismo suman 29 votos seguros y tienen que buscar al menos ocho legisladores más para estar tranquilos de que ambas leyes no sufrirán alteraciones que las obliguen a volver a Diputados. En el caso de regresar a la cámara de origen, ésta tiene que insistir con la version original con la mayoría absoluta de sus miembros.

El peronismo está dividido entre los bloques del Frente Nacional y Popular, de José Mayans, con 17 bancas, y el de Unidad Ciudadana, de Juliana Di Tullio, con 16. En total son 33, a los que se podrían sumar otros.

El gobernador tucumano Jaldo ayudó al Gobierno en Diputados con ambas leyes. Pero los senadores tucumanos, Juan Manzur y Sandra Mendoza no necesariamente responden al mandatario. Manzur es el más díscolo y Mendoza podría ser aliada a Milei.

Lo mismo ocurre con Catamarca: el gobernador Raúl Jalil colaboró con Milei en la Cámara baja. Pero los senadores catamarqueños, Lucía Corpacci y Guillermo Andrada adelantaron el rechazo a las dos leyes.

Del lado del gobierno de Milei, el bloque libertario de La Libertad Avanza, que preside Ezequiel Atauche, tiene 7 bancas. Los aliados incondicionales del PRO, de Luis Juez, tienen 6, y la bancada dividida de la UCR, de Alejandro Vischi, tiene 13 senadores, de los cuales alguno o algunos podrían fugarse en la votación en particular sobre los superpoderes, ganancias o RIGI.

La senadora por la Justicia Social de Tucumán, Beatriz Avila, acompañará incondicionalmente a Milei, al igual que Juan Carlos Romero, de Cambio Federal, y Alejandra Vigo, de Unidad Federal, cordobesa que responde al gobernador de esa provincia, Martín Llaryllora.

Con ese núcleo duro, Milei podría contar con 26 votos seguros para la Ley Bases, aunque en el radicalismo hubo cuestionamientos este jueves en la primera reunion de bloque porque algunos puntos son objetados. En el Pacto Fiscal, la restitución de ganancias tiene bolilla negra de algunos porque la clase media está castigada por el ajuste.

"Nos opusimos a eliminar el impuesto cuando Milei apoyo a Sergio Massa para sacarlo, pero ahora Milei lo quiere restituir y la clase media está quebrada. Pero tambien los gobernadores lo necesitan para pagarle a los docentes. No sabemos que vamos a hacer", confió un senador de la UCR. La principal incógnita es el presidente de la UCR, Martín Lousteau, enfrentado con Milei en lo ideológico.

Francos intentará seducir a legisladores de Unidad Federal y Cambio Federal, entre otros bloques, para aprobar la ley

Milei, Francos y el "operativo seducción"

Del bloque Unidad Federal, además de Vigo, Milei y Francos intentarán seducir a Edgardo Kueider y a Carlos "Camau" Espínola. Ambos son de origen peronista no K, aunque Kueider es entrerriano opositor al gobernador Rogelio Frigerio y el correntino Espínola responde a Juan Carlos Romero, que es aliado firme del Gobierno.

Romero ocupa el mismo lugar en el Senado que Miguel Angel Pichetto en Diputados: un peronista no kirchnerista que busca moderar a Milei para llegar a consensos.

En Cambio Federal, Romero tiene a los senadores chubutenses, Andrea Cristina y Edith Terenzi, que responden al gobernador de PRO, Ignacio Torres. Ellas apoyarán la Ley Bases, pero rechazarán la restitución de ganancias por la lógica de los mandatarios patagónicos.

Lo mismo podría hacer la neuquina de Comunidad Neuquén Lucila Crexell, porque los trabajadores petroleros neuquinos de Vaca Muerta queden alcanzados por el impuesto.

Las mismas generales de la ley le caben al bloque Juntos Somos Río Negro, que responde al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, que rechaza el impuesto a las ganancias. Weretilneck está muy duro con Milei y negocia beneficios para su provincia, por lo cual no tiene nada definido. Su senadora, Mónica Silva, responde al gobernador.

Por Santa Cruz, el bloque de José María Carambia y Natalia Gadano, también dependerá de la negociación que el gobernador Claudio Vidal haga con Francos. Pero se descarta que no apoyarán en ganancias.

Por su parte, es una incógnita el voto de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia Social, que responden al gobernador de Misiones Hugo Pasalacqua y al líder provincial Carlos Rovira. Pero los diputados misioneros apoyaron las leyes de Milei.

"Pasalacqua nunca habló con Milei, pero si con Francos", señaló un dirigente del gobierno misionero.

El gobernador rionegrino Alberto Weretilnek rechaza la restitución del Impuesto a las Ganancias

En el bloque del PRO, aseguraron a iProfesional que las votaciones en particular, artículo por artículo, "serán mucho más parejas que en Diputados y van a estar palo a palo". No obstante, descuentan que la Ley Bases será aprobada, pero también tienen dudas en ganancias.

El senador libertario Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, señaló que este martes comenzará el debate en comisiones y que "las leyes saldrán sin problemas". Francos negoció este jueves con Jaldo la modernización del aeropuerto de Tucumán, la implementación de la tarjeta SUBE y mejoras para la producción de limón.

El rol de Guillermo Francos y Victoria Villarruel

"Trabajaremos en conjunto para avanzar en estos temas", dijo por la red X el ministro del Interior. "Esta será una votación que se definirá por la capacidad para operar de Guillermo Francos, que es el único con muñeca política en el Gobierno, que deberá negociar con los bloques provinciales de Misiones, Rio Negro, Santa Cruz y otros independientes, voto por voto", señaló un allegado a Romero.

Tambien Villarruel se ofrece a colaborar con la negociación con cada senador. Sus preocupaciones radican en el veto que tiene de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que la dejó aislada de las decisiones políticas.

"Está totalmente aislada y le cortaron todo. Pero ella puede operar bien, aunque depende de que la Casa Rosada le cumpla y le abra la mano en lo que ella negocie", señalaron interlocutores de Villarruel en el Senado a iProfesional.

Se supo que hay senadores que le propusieron a Villarruel negociar votos a cambio de cargos de conducción en las delegaciones provinciales de organismos nacionales como el PAMI, la AFIP, la Anses, la Aduana, Migraciones, el Registro Nacional de las Personas y el Ministerio de Trabajo.

Muchos senadores le propusieron a Villarruel negociar votos a cambio de cargos de conducción

"Muchos de esos cargos no fueron completados por el Gobierno nacional y son espacios políticos codiciados por los senadores de las provincias. Si la Casa Rosada abre la mano tendrá los votos", señalaron en el Senado.

En el radicalismo señalaron que este jueves hubo reunion de bloque y hubo varias opiniones divididas en temas conflictivos como superpoderes, privatizaciones, RIGI, ganancias, reforma laboral. "Estan divididos porque hay cosas iguales que impactan diferentes en distintas provincias", dijo un senador radical.

Otro senador de la UCR señaló: "En general, se va a votar positivo. El tema va a ser en particular con varios artículos. No estoy de acuerdo con restituir ganancias… salvo levantando mucho el piso, pero bastante", señaló ese legislador de la bancada radical.

Completó su reflexión dubitativa: "Es que en este contexto de crisis, no es como cuando se sacó. Yo vote en contra de que se saque porque se desfinanciaba a las provincias. Pero hoy con lo golpeada que está la clase media me parece inconveniente restituirlo, pero también las provincias tienen que aumentar a los maestros por ejemplo y no tienen guita". El tema no está decidido ni mucho menos.