Milei admitió que puede postergarse el pacto con los gobernadores: "Si no es en mayo, será en junio o julio"

El presidente Javier Milei se sumó a lo que había dicho su ministro del Interior, Guillermo Francos, y deslizó la posibilidad de que el Gobierno posponga el Pacto de Mayo si el Congreso no aprueba antes del 25 de este mes la Ley Bases.

"No hay problema, las reformas estructurales son para largo plazo. Si no es en mayo, será en junio o en julio, pero las reformas estructurales, tarde o temprano, las vamos a hacer", dijo el Presidente, quien había convocado el Pacto, para comprometer a la dirigencia en una serie de políticas de Estado, en las proximidades del 25 de mayo.

Sus declaraciones se dieron tras el acto en la Rosada donde el Presidente participó de la inauguración del busto del exmandatario Carlos Saúl Menem en la histórica galería de la planta baja del edificio gubernamental, al cumplirse 35 años del triunfo electoral del dirigente riojano fallecido en 2021.

Previamente, durante una entrevista radial, Francos deslizó la posibilidad de que el Gobierno posponga el Pacto de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei para comprometer a la dirigencia en una serie de políticas de Estado.

Tampoco dejó de lado la posibilidad de sumar a la CGT a ese encuentro donde el presidente Javier Milei pretende dejar sentados diez puntos sobre los que articular las políticas públicas de acá en adelante.

De momento, el ministro del Interior se mostró esperanzado de que este martes el oficialismo logre dictamen en el plenario de comisiones de la Cámara alta para la Ley Bases, lo que habilitaría un tratamiento en el recinto la semana que viene.

El Senado trataría la Ley de Bases en el recinto recién la semana que viene

"Con la ley estamos avanzando, está tratándose con los integrantes de las comisiones, esperemos para hoy tener más o menos definido el dictamen final, es conocido que ha habido propuestas de modificación y estamos tratando de conciliarlas entre todos. Yo creo que hacia el final del día tendremos un dictamen final", aventuró el funcionario, que además aseguró que la "intención" de la Casa Rosada es que el tratamiento formal entonces comience el próximo martes o miércoles.

No obstante, aclaró que son los senadores los que fijarán el ritmo. "Puede ser que algunos no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo, tampoco me parece tan importante. Si se termina, bien; y si no se termina, veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo: si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté la ley", anticipó en Radio Rivadavia.

Luego acotó: "Son decisiones que se tomarán en el momento en que sepamos cómo termina, es una película de suspenso, son temas que no manejamos y dependemos de la voluntad de los senadores".