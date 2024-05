La dirigente del Polo Obrero, María Isolda Dotti, conocida como "Tango", se refirió al allanamiento que se realizó en su casa y la inmovilizaron de los bienes en el marco de la causa que investiga a piqueteros por supuestamente tener una red de extorsión y hacer malos manejos del plan Potenciar Trabajo.

A Dotti le secuestraron 54.000 dólares durante las primeras horas del jueves. En diálogo con Crónica TV dijo que los obtuvo de una herencia familiar, aseguró que vive de su sueldo y también alegó que los casi $500.000 que tenía en su poder eran ahorros para el viaje de egresados de su hijo.

En el procedimiento que comandó la Policía Federal Argentina (PFA) -y que tuvo como blanco también a otros piqueteros en el expediente que instruyen el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello- a Dotti le llevaron, además de los u$s54.000 en efectivo, $478.800, su teléfono celular y un boleto de compraventa de una propiedad.

"[Los u$s54.000 vienen] de la herencia de mi familia. Uno de los títulos que lo demuestra se lo llevaron en el allanamiento. El resto estamos preparando para presentarlo ante el fiscal, la documentación que muestra que es herencia. Mi papá era profesor universitario, muy reconocido; mi mamá también, jubilada actualmente, pero profesora universitaria", sostuvo la dirigente social en Crónica TV. Dijo, entonces, que con los abogados que la representan ya recolectan el resto de los documentos legales que le permitan comprobar en sede judicial de dónde vienen esas cifras que todavía no justificó.

De profesión portera en un jardín de infantes del barrio porteño de Soldati, tarea por la que aseveró cobrar $515.000 por mes, Dotti indicó: "Vivo de mi sueldo". Aseguró, en tanto, que los casi $500.000 que también se llevó la Policía eran ahorros para el viaje de egresados de su hijo, que está en séptimo grado de la primaria.

La referente del Polo Obrero se defendió de las acusaciones por extorsión con planes sociales

Extorsiones con planes sociales: la referente piquetera se defendió

Cuando le consultaron si manejaba dinero del Polo Obrero, Dotti dudó. "Eh, no… Muy ocasionalmente. Nosotros nos autofinanciamos para alquilar los lugares donde funcionan los comedores; comprar la garrafa, el detergente. Entonces en algunos momentos se hacen actividades, recaudaciones. En algún momento he manejado montos de esas características", sostuvo y, al respecto de cuánta plata representaban estas cifras, añadió: "No… Eso es un manejo temporario. Se recauda, hay que pagar un alquiler. Acá en una villa un alquiler para un comedor puede salir alrededor de $150.000, los alquileres suben en todos lados, la crisis de la vivienda la conocemos. Una garrafa sale $12.000, $15.000. Son manejos de dinero temporario para el funcionamiento de la organización, que no es el dinero que yo tenía en mi casa".

Sobre ese "autofinanciamiento" del grupo de izquierda, Dotti indicó que se basa en "aportes voluntarios" de quienes lo integran. "El que puede [aporta] el 2%. El que no puede no. La pertenencia al Polo Obrero es optativa", manifestó sobre un porcentaje que le devengan a las personas de lo que cobran por el plan social. "Yo no cobro ni le pago nada a nadie. La persona que logra acceder al Potenciar Trabajo a través de una organización, porque no hay otra manera legal de acceder, se inscribe, va a retirar su tarjeta, va al cajero y cobra. Si quiere, viene y hace su aporte a la organización que elige pertenecer", sostuvo. Asimismo, descartó que echen a aquellos que no se movilizan y marcó que todos los comedores del Polo Obrero existen pese a que el Gobierno denunció que el 50% de los registrados no está en funcionamiento.

De momento, la dirigente -que milita desde hace 30 años- aventuró que el allanamiento que le hicieron se dio porque es parte de las autoridades de una de las cooperativas de la agrupación comandada por Eduardo Belliboni. "Me levanto a las 5.30 de la mañana para ir a trabajar. Me sonó el despertador y empecé a sentir golpes en la puerta poco después de las 5.30, habrán sido seis menos cuarto, plena noche cerrada. No esperaba recibir a nadie. Veo a la Policía en la puerta. La primera preocupación fue el temor ante una situación de violencia represiva, no sabía de qué se trataba. Cuando ingresaron a mi domicilio y me empezaron a leer, ahí empecé a entender que era una cosa más general y no algo particular mío", expresó.

Dijo incluso que todo el dinero que tenía, ella misma se lo presentó a los oficiales. "No tengo nada que ocultar. Conociendo lamentablemente experiencias de tanta gente que en los allanamientos se les rompe la casa... No fue este el caso, fue un allanamiento bastante prolijo", comentó, pese a que desde su organización ya presentaron un pedido de nulidad por considerar que estuvieron mal realizados.

Esta causa se inició por llamados con denuncias al 134, la línea que la funcionaria puso a disposición para denunciar aprietes.