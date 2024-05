Para el diputado y ex titular de la AFIP, Carlos Castagneto, "la Ley Bases blanquea a los testaferros"

El diputado nacional de UxP Carlos Castagneto sostuvo que estamos atravesando una situación económica "turbulenta", en la que lo que hace el Gobierno es "no pagar", sacando pesos del mercado para tender a la dolarización, "que sería una aberración para la Argentina".

Además, expresó preocupación por varios artículos de la Ley Bases. "No había que tomar ninguna de estas medidas y tampoco este brutal ajuste", expresó en diálogo con Radio Perfil.

Castagneto fue titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre 2022 y 2023, director general de recursos de Seguridad Social de la Nación entre 2019 y 2022, y secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, viceministro de desarrollo social entre 2003 y 2015.

"El déficit cero es una mentira porque realmente hay una deuda muy grande del Estado con las Provincias. Hay emisión monetaria y, por otro lado, tenemos deudas con CAMMESA. No hubo transferencias de coparticipación con las provincias, como estamos viendo justamente con los conflictos en Misiones", indicó.

Por ende, agregó "si uno cobra el sueldo y no paga la luz, no paga el mes, no come, a fin de mes va a tener plata. Por otro lado, además, en este mes que estamos desfasados, hubo déficit fiscal. Primero por el gran ajuste que tuvo la economía, lo único que está haciendo hoy el Gobierno es achicar los precios de la economía emitiendo bonos, que usted sabe mejor que yo, son en dólares a X cantidad de tiempo".

Entonces, consideró que "estamos teniendo una situación económica que, a pesar de las otras crisis, me parece la más violenta y la más turbulenta, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional".

"A CAMMESA le ofreció un bono en dólares a largo plazo, cuando siempre se pagó mes a mes, lo que pone el tema energético como un problema en el país. Lo mismo ocurre con la deuda que tiene el Gobierno Nacional con las provincias. Por otro lado, al no presentar el presupuesto 2024, estamos trabajando con un presupuesto iniciado en agosto del 2022, que con la inflación, más el 200%, está dejando sin presupuesto a los ministerios", remarcó.

"Lo que está haciendo el Gobierno es no pagar y sacarle pesos al mercado, tendiendo a este sueño de dolarizar, que sería una aberración para la Argentina", indicó.

La Ley de Bases en el Senado

Sobre el debate que hay en el Senado consideró que "se está llevando bien, porque se están debatiendo muchos temas. Recuerde que se presentó en diciembre, nosotros debatimos en enero y febrero con distintos expositores. Tanto de la sociedad civil, como abogados constitucionalistas, que nos dijeron que la Ley de Bases es inconstitucional, como también el DNU. Lo que ocurrió después, cuando en la discusión en particular de la sesión, el miembro informante pidió que vuelva a comisión, y no vino. Llegó un día viernes, y el día lunes tuvimos sesión".

En ese punto señaló que "algunos están diciendo que nosotros no lo discutimos, pero lo habíamos discutido anteriormente, lo que pasa es que sacaron capítulos y achicaron la ley, como es la parte electoral, la deportiva, y otras cosas más, pero dejaron algo muy importante, que está remarcando el Senado, como es el RIGI y el artículo octavo de la Ley de Administración Financiera donde los incisos cambian y autorizan a vender, fusionar, privatizar y cerrar cualquier empresa del Estado".

"Por eso no entiendo en el artículo que se aprobó en Diputados. No entiendo con qué criterio se consideró la privatización de algunas empresas sí y otras no en Diputados. Cada vez que alguien privatiza ve la tasa interna de retorno, llamada TIR, lo dan en la facultad. Cuál es la rentabilidad que tiene la empresa, cuál es el déficit", añadió.

Las reformas tributarias

Luego Castagneto opinó sobre el proyecto de reforma fiscal. Con respecto al blanqueo, sostuvo que "permiten blanquear sin ningún pago y sin especificar de dónde viene el orígen de los fondos, y que también permite blanquear dejando la plata en otra ciudad, fuera de Argentina. Segundo, muchos pagos se hacen en dólares y la ley acá dice que se tienen que hacer en pesos".

"Otro punto muy cuestionable es el blanqueo de los testaferros. Es decir, mañana José puede decir que está blanqueando los bienes de Juan porque eran de él, y en ese momento no lo podía justificar legalmente, pero ahora se lo permiten", destacó.

Por otra parte, "se retrocede cinco años con respecto a los familiares. Es decir, parte del Gobierno de Macri puede blanquear. Tampoco se oponen a los hermanos con respecto al blanqueo, la parte congénita, eso también hay que ponerlo".

Con respecto a bienes personales, "yo podría decir que llevar a una nota de acá a cinco años, significa que es un impuesto regresivo en lugar de progresivo. Si sale esta ley y usted paga bienes personales este año, todo lo que adquiera hasta 2038 no lo declara".

Y sobre el impuesto a las Ganancias sostuvo que "volvemos a la ley anterior, aumentando a un millón ochocientos para los solteros, y dos millones doscientos para los casados con hijos. Pero creo habría otra forma de compensar lo que nosotros estamos trabajando, la separata que se iba a presentar en la ley de presupuesto y también lo de que dice OCDE con respecto a las multinacionales, cobrar el 15% sobre el sueldo contable. No había que tomar ninguna de estas medidas, y tampoco este brutal ajuste".