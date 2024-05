Ley de Bases y paquete fiscal: la oposición exige más cambios y complica al Gobierno en el Senado

El Senado de la Nación retomó esta mañana el plenario de comisiones que trata la ley de Bases en un mar de dudas con respecto a la firma del dictamen que La Libertad Avanza apura, apalancado en un grupo de senadores aliados, entre ellos, el senador y líder del bloque Cambio Federal, Juan Carlos Romero (Salta).

Según explicó Romero, el objetivo del oficialismo es hacer correr el dictamen este miércoles. Se trata de dos textos, el primero, es el de ley de Bases y, el segundo, es el paquete fiscal, ayer fuertemente cuestionado por el senador kirchnerista Fernando Salino (San Luis) y el radical Martín Lousteau (CABA).

Ley de Bases: el Gobierno busca apurar el debate, pero encuentra resistencia

En este contexto, para responder las dudas del kirchnerismo y parte del radicalismo, el Gobierno tenía en carpeta enviar a funcionarios a la comisión de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, no está claro que así sea ya que el plenario de ley de Bases entró en cuarto intermedio pasadas las 12 y se retomó cerca de las 15.

Al reanudarse, el senador de Unidad Federal, Edgardo Kueider (Entre Ríos), arremetió contra varios puntos de la ley de Bases. Entre ellos, Kueider apuntó contra las facultades delegadas que el Legislativo le otorgaría al presidente Javier Milei y pidió eliminar la palabra "disolución total o parcial".

De no prosperar esta propuesta, el entrerriano pidió la exclusión de una serie de empresas y organismo públicos para que, eventualmente, no puedan ser eliminadas: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Banco nacional de Datos Genéticos; CONADI; Senasa. En esa línea, Kueider solicitó la quita de Aerolíneas Argentinas de las empresas sujetas a privatización.

Para defender su postura, aseguró que "no todos los organismos del Estado pueden dar superávit". Solicitó que se aparte el texto administrativo de ley de Bases y lo mismo con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). No obstante, no le cerró la puerta a un posible apoyo a las modificaciones que podría proponer Lousteau.

El Gobierno debió descartar el Pacto de Mayo y el debate por la Ley de Bases se extiende.

Milei apunta a una "gran coalición" de derecha: qué aliados puede sumar

Con el Pacto de Mayo caído, ante la demora del gobierno de Javier Milei para obtener los consensos en el Congreso para aprobar la Ley Bases, en la Casa Rosada aceleran el armado político y apuestan a transformar a La Libertad Avanza en una "gran coalición" de derecha.

"Karina (Milei) está teniendo muy buenos resultados en sus visitas al interior del país. Antes de lo que muchos esperan vamos a tener el reconocimiento del partido a nivel nacional y ahí muchos se van a querer sumar de cara a 2025", argumentaron a iProfesional fuentes de la Casa Rosada.

Con el objetivo de ganar territorialidad en la provincia de Buenos Aires, el propio Javier Milei recibió este martes a senadores bonaerenses que supieron formar parte del bloque del PRO, pero en la actualidad se sumaron a La Libertad Avanza y prometen "lealtad" al libertario. En el grupo de legisladores que desembarcaron en la Casa Rosada se encuentran Florencia Arietto y el ex intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre.