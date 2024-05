Axel Kicillof aseguró que en la gestión de Javier Milei "son una manga de inútiles"

El gobernador bonaerense respondió a los dichos del Presidente. "Andará por ahí haciendo conciertos, pero en el gobierno nacional no está", lanzó

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, le respondió al presidente Javier Milei y dijo que en el Gobierno nacional "son una manga de inútiles" que "quieren fundir a las provincias".

El mandatario bonaerense le contestó al jefe de Estado, que este jueves por la noche lo tildó de "incompetente".

Para Kicillof, en el Gobierno son "una manga de inútiles"

Kicillof se expresó así al encabezar una recorrida por los municipios de Torquinst y Coronel Pringles, donde entregó viviendas.

"El gobierno nacional no está, andará por ahí haciendo conciertos o dando vueltas por el mundo, pero no está", ironizó el gobernador de Buenos Aires.

Milei definió a Kicillof como un "incapaz superlativo"

"Es un incapaz superlativo. Me cuesta encontrar a alguien tan incapaz. No tiene recursos y manda recursos a otras provincias. Tiene la provincia dinamitada. El problema de la inseguridad es tremendo y se da el lujo de mandar patrulleros a otra provincia, dejando indefensos a los bonaerenses", opinó el mandatario en una entrevista con LN+ este jueves.

Y agregó: Es un irresponsable, pero no se haga problema, no sólo le vamos a ganar en 2025, sino que nos vamos a quedar con la Provincia en 2027".

¿Qué dijo Axel Kicillof sobre la denuncia de abuso contra Espinoza?

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió por primera vez al escándalo luego del procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, acusado de abuso sexual.

Las declaraciones de Kicillof se dieron luego de un acto en la localidad de Pringles donde, consultado por los medios locales, hizo mención a la causa contra Espinoza. Aunque fue escueto y aseguró que dejará "actuar a la Justicia".

Luego de encabezar un acto en Coronel Pringles este viernes, Kicillof fue consultado sobre el caso Espinoza. Y aseguró: "Dejo actuar a la Justicia. No sé cual es la situación de cada uno de los que están en su faz privada, lo que es personal".

"Somos la única provincia que tiene ministerio de Género. Mi posición en eso es muy clara. Lo que digo, es que si voy o no voy, no estoy sacando un fallo judicial, porque no es mi función", concluyó el Gobernador bonaerense.

El jueves, Kicillof suspendió un acto en que estaba previsto lanzar la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad. Si bien no trascendieron los motivos de la postergación del evento, se conjeturó con que estaba relacionado con la acusación contra Espinoza. Iban a participar, también, la vicegobernadora Verónica Magario y la ministra de Géneros Estela Díaz.