El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió por primera vez al escándalo luego del procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, acusado de abuso sexual.

Las declaraciones de Kicillof se dieron luego de un acto en la localidad de Pringles donde, consultado por los medios locales, hizo mención a la causa contra Espinoza. Aunque fue escueto y aseguró que dejará "actuar a la Justicia".

Qué dijo Axel Kicillof sobre la denuncia contra Fernando Espinoza

Luego de encabezar un acto en Coronel Pringles este viernes, Kicillof fue consultado sobre el caso Espinoza. Y aseguró: "Dejo actuar a la Justicia. No sé cual es la situación de cada uno de los que están en su faz privada, lo que es personal".

"Somos la única provincia que tiene ministerio de Género. Mi posición en eso es muy clara. Lo que digo, es que si voy o no voy, no estoy sacando un fallo judicial, porque no es mi función", concluyó el Gobernador bonaerense.

El jueves, Kicillof suspendió un acto en que estaba previsto lanzar la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad. Si bien no trascendieron los motivos de la postergación del evento, se conjeturó con que estaba relacionado con la acusación contra Espinoza. Iban a participar, también, la vicegobernadora Verónica Magario y la ministra de Géneros Estela Díaz.

La postergación fue prácticamente en simultáneo con un duro comunicado del colectivo Actrices Argentinas, que condenó el accionar Espinoza e instaron al gobernador Kicillof y a la ministra de Géneros Estela Díaz que rompan el silencio y que se pronuncien sobre el tema.

La denuncia contra Fernando Espinoza por abuso

Espinoza fue procesado acusado de abuso sexual, a partir de una denuncia de hace dos años de quien fuera su secretaria, Melody Rakauskas.

Tanto en su presentación judicial como en distintos audios que se filtraron de la causa, la víctima describió cómo fue el hecho por el que denunció al intendente de La Matanza.

En uno de esos audios, se escucha una conversación entre Rakaukas y Gustavo Cilia, su ex pareja y amigo de Espinoza, quien fue el nexo para que la víctima se convierta en la secretaria privada del intendente.

Allí, la mujer le contó a Cilia lo ocurrido y él le dijo que debería retirar la denuncia. A lo que Rakaukas responde: "¿Eso considerás lo mejor? De un tipo que me abusó. Me rompió la camisa, me tiró sobre la cama, me obligaba una y otra vez a bajarme el pantalón, me forcejeó. Me besó sin mi consentimiento. Me tiró en la cama, el tipo es grandote. Es hombre, yo soy una mujer. Me largué a llorar y no podía más".

La joven denunciante asegura que no firmó ningún contrato de trabajo, ni estuvo en relación de dependencia. Incluso, declaró que Fernando Espinoza le propuso comenzar a trabajar el día que quisiera y utilice otro nombre: "María Miccuci". Para probar el vínculo laboral, la Justicia convocó a empleados de la intendencia.