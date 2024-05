Luis D'Elía esbozó una insólita defensa del intendente de La Matanza Fernando Espinoza, en la causa que lo tiene procesado por presunto abuso sexual. De hecho, el líder piquetero acusó a la víctima, Melody Rakauskas, de realizar una "maniobra de servicios de inteligencia" para acusar al jefe comunal.

D'Elía aseguró que en la casa de la denunciante había colocados dispositivos para grabar audios y videos, por lo que sostuvo: "Hubo un abuso de una mujer a un hombre".

Insólita defensa de Luis D'Elía a Fernando Espinoza en la causa de abuso

En una entrevista con el periodista Luis Gasulla en El Observador, se le consultó a D'Elía si estaba seguro de que había cámaras en la casa de la joven, donde ocurrió el hecho denunciado, pese a que en el expediente no aparece.

"Evidentemente, Espinoza fue a su casa, porque tenía alguna cita. Cuando Espinoza llegó a la cita, encontró dispositivos de cámaras y los audios. Una maniobra bien de servicios de inteligencia. Para que después esos audios y esas cámaras sean exhibidos en medios como La Nación+, adversarios políticos de nuestra fuerza", resaltó el líder piquetero.

"Es muy claro, es casi una tontería lo que hizo. Hubo un abuso. Un abuso de una mujer al hombre", agregó.

Pese a que los periodistas rebatieron que el canal LN+ no exhibió videos, que lo que trascendió fueron audios y fotos de cómo quedó lastimado el cuerpo de la víctima, D'Elía continuó: "Fue una maniobra que se la pueden hacer a Espinoza, a D’elía. A cualquiera. La verdad, es vomitivo. Una porquería".

Por otra parte, D'Elía fue consultado sobre qué sentiría si una hija suya le dice que su jefe "le rompió la ropa e intentó practicarle sexo oral".

El líder de movimientos sociales respondió: "Yo a mi hija no le pregunto a quién cita a su casa, no con quién estuvo, nunca. Una es profesora universitaria y la otra es una excelente profesional, abogada. No son dos taradas. Quién le dio la dirección. Esa fue una cita de común acuerdo. Y cuando estaba en la casa, ella lo empezó a filmar y a grabar. Es una tarea de inteligencia".

Y concluyó: "A mi no me consta que haya habido abuso. Si acuerdo una cita con una mujer, que me invita a su casa, y cuando voy a la casa de la mujer me filma y me graba, me estaba esperando con malas intenciones. Es una maniobra repudiable. ¿Está claro?".

El testimonio de Melody Rakauskas, la joven que denunció a Fernando Espinoza por abuso

Melody Rakauskas, denunciante del intendente Fernando Espinoza por abuso sexual, brindó una entrevista en la que se refirió al hecho como "una pelea cuerpo a cuerpo" y "uno de los peores momentos" de su vida. Además, expresó su temor por su vida y criticó duramente al gobernador Axel Kicillof por haber compartido un acto con Espinoza después del dictamen judicial: "Sentí asco".

La mujer que llegó a trabajar en la secretaría privada de Espinoza habló con LN+. Allí contó sus sufrimientos hasta la resolución judicial que llegó días atrás y asumió que Espinoza "va a tratar de defenderse con mentiras". "Me están desmintiendo todo lo que a mí tanto me costó denunciar", lamentó.

Melody reveló que ni bien comenzó a trabajar en la Municipalidad, el intendente "ya se había autoinvitado" a su casa. Admitió que a su domicilio se acercó tres veces, hechos que considera puede demostrar con las cámaras de seguridad y con las antenas telefónicas que pueden constatar "que estuvo en el radar" de su vivienda. Además "están las grabaciones de cada cena que él estuvo en mi casa y se puede comprobar todo con su propia voz".

Además, manifestó que comenzó a grabarlo "por el miedo que tenía desde el momento que mi pareja me dijo que me iban a entrevistar". Melody comentó que su ex pareja la presionaba para que "acepte" las invitaciones del jefe comunal: "Me decía que era totalmente normal, que él solía hacerlo, que no me iba a hacer nada, que no lo veía así. Mi pareja siempre estaba tratando de apoyar lo que Espinoza hacía, no lo contradecía nunca, al contrario, parece que lo estaba probando y yo me sentía en el medio de dos personas con poder".

"Me cuesta mucho decirlo. Me cuesta horrores, pero me parece que me entrega. No puedo afirmarlo, pero creo que queda muy obvio", expresó sobre su ex novio.

Melody señaló que desde que hizo la denuncia contra Fernando Espinoza "trataron de estigmatizarme, trataron de desmentir mis hechos, aludiendo de que hablando de cosas de mí, que está muy lejos de la realidad que me ensuciaron, me ensuciaron mi imagen injustamente, todo para tratar de justificar por todos los medios que lo que hizo Fernando Espinoza había estado bien".