Tras la aprobación en Diputados, el Senado se prepara para tratar la nueva fórmula y Milei ya planea el veto

En una inédita sesión impulsada por el arco opositor, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles a la madrugada -sin el respaldo de La Libertad Avanza ni del PRO- el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, a instancias de la oposición dialoguista que junto con el kirchnerismo lograron torcerle el brazo al oficialismo y aprobaron un proyecto unificado que apunta a una mejora para las jubilaciones.

El dictamen que se aprobó finalmente fue el de la oposición dialoguista (UCR, Coalición Federal e Innovación) y que UXP acompañó, luego de que fracasara su propio despacho, cerca de la 1 de la madrugada en general por 160 contra 72 negativos y 8 abstenciones.

Paradógicamente y de ser sancionada por el Senado, esta iniciativa se constituiría en el primer proyecto en ser aprobado por el Congreso, en la gestión de Milei, que rechaza de plano este proyecto.

La actualización será en base a la inflación y se incluirá una recomposición extra del 8,1%. En el marco del debate, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue el punto que generó mayor conflicto.

La oposición logró media sanción para la suba de jubilaciones: las quejas del oficialismo

Al final del debate, el diputado de LLA, César Trefinger, fue el encargado de defender la gestión de Milei y disparó contra la oposición: "Dejen de poner palos en la rueda, dejen de buscar una cuota de un minuto de fama".

"No vamos a prestarnos al show del radicalismo", advirtió el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, al defender la postura del gobierno de Milei, en uno de los discursos de cierre más duros, donde criticó a sus exaliados de Juntos por el Cambio y les recriminó: "Se acordaron ahora caraduras, ustedes fueron los responsables. Hay que darle las herramientas al gobierno que el pueblo voto en las urnas" y disparó: "Dime con quién votas y te diré quién eres", en alusión al acuerdo de la UCR con el kirchnerismo.

Antes, el radical Rodrigo de Loredo, sostuvo que "hay que empezar a ver la taza de tolerancia y de paciencia social; no hay tiempo para personas que ya han esperado 60 años, no hay tiempo que se pueda pedir a este sector de la población".

La sesión se inició poco antes del mediodía cuando los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica y Unión por la Patria lograron el quórum para arrancar el debate y avanzar en una nueva fórmula jubilatoria con una recomposición superior a la que fijó el presidente Javier Milei por decreto en marzo pasado.

Jubilaciones: cómo será el cálculo para ajustarlas

Sobre el cálculo para ajustar los haberes, ambos dictamenes contemplaban el índice IPC y la posibilidad de tomar el RIPTE si es más favorable. Ambos también buscaban la recomposición de un 8,1% para alcanzar -con la ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que hubo en enero y aspiran a que ningún jubilado gane menos de una Canasta Básica Total aunque UP aumenta ese piso mínimo.

En tanto, el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo, al igual que el despacho del PRO que suma además el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno "a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo".

Por su parte, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

Entre las modificaciones, el dictamen contempló no obstante, a pedido de Pichetto mantener las jubilaciones de privilegio para los expresidentes y vicepresidentes, que generó una fuerte polémica al final de la sesión.

Tras la aprobación en Diputados, el Senado se prepara para tratar la nueva fórmula y Milei ya planea el veto

El gobierno avisó que "no están los recursos" para nuevos aumentos

Minutos después de la aprobación del proyecto, y en su cuenta de la red social X, la Libertad Avanza publicó: "Recién en la Cámara de Diputados de la Nación, 160 legisladores acaban de votar una Ley para quebrar al Estado Nacional el mismo día que se aumentaron los sueldos. Mientras tanto, el Congreso sigue sin aprobar la Ley Bases para que los argentinos podamos volver a crecer y salir de la crisis".

Antes, el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue uno de los funcionarios que adelantaron el rechazo del Gobierno a la movida opositora.

Francos reiteró que el gobierno "no tiene los recursos disponibles" para hacer frente a los nuevos aumentos de los haberes que propone el proyecto opositor, en sintonía con lo ya anunciado por Milei.

También, el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa, recordó las declaraciones de Javier Milei sobre el tema: "todo lo que atente contra el equilibrio fiscal será vetado" recordó al argumentar que no hay recursos disponibles para el eventual nuevo esquema jubilatorio.

En la oposición ya advierten que el presidente deberá explicar a los jubilados que el ajuste prometido por el gobierno libertario recaerá en los haberes jubilatorios y no en la "casta política", como denomina el presidente a la política tradicional.

Según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del proyecto impulsado por su bancada asciende al 0,45% del PBI.

¿Qué hará Milei si el Congreso aprueba la nueva fórmula?

Milei ya anticipó que no dudará en recurrir al veto y aseguró que no no le importa el denominado "costo político" y que esta es una de las cosas que lo diferencia de la "clase política".

En ese sentido, el presidente está convencido de que el ajuste fiscal dará lugar en el mediano plazo a un crecimiento económico y, por ello, es "innegociable".

Milei ya avisó que vetaría la nueva formula jubilatoria

De todos modos, Milei no podrá evitar que esa decisión genere fuertes críticas por tratarse de un tema tan sensible como es el de los atrasados haberes que perciben los jubilados.

Pero, la carta que Milei tendría preparada para justificar su medida sería recordar que la ex presidenta Cristina Kirchner también vetó una suba de las jubilaciones que la oposición le impuso desde el Congreso en 2010, a instancias del denominado Grupo A, liderado en ese entonces por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Un antecedente, el veto de Cristina

Curiosamente, el argumento de Cristina Kirchner para justificar su veto es similar a la postura que plantea Milei para rechazar esa medida. Es que, la expresidenta en ese momento había advertido: "La oposición intenta desfinanciar y quebrar al Estado para que no pueda cobrar nadie".

"Veté la ley y después me votó el 55% de los argentinos, porque los argentinos no comen vidrio, porque saben que no les miento. Puedo ser brutal, soberbia, pero nunca les voy a hacer daño a los argentinos", lanzó la mandataria años má tarde para defender esa medida.

Un antecedente: el veto de Cristina al 82 por ciento móvil

Si el presidente finalmente veta la movilidad, el Congreso puede insistir volviendo a votar la ley pero necesitaría una mayoría especial, número que e será muy difícil con la actual composición del Parlamento.

El veto está contemplado en el artículo 83 de la Constitución y establece que "desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión".

"Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año", establece la Carta Magna.