El presidente Javier Milei cruzó al diputado Miguel Ángel Pichettto, luego de que el legislador defendiera en el Congreso las jubilaciones de privilegio que cobran los ex presidentes.

Sucede que durante el debate por la movilidad jubilatoria Pichetto defendió el beneficio del que gozan los ex mandatarios, sabiendo que es algo que el actual mandatario impulsa la idea de eliminarlo.

Miguel Ángel Pichetto defendió las jubilaciones de privilegio

Durante el debate en Diputados, Pichetto sostuvo: "En la discusión del artículo 11, le están dando vuelta al tema y nadie lo dice: esto determina la jubilación o pensión de los presidentes. Se limita, se prohíbe, que los presidentes, de acá en más, a partir de la sanción de esta ley, no tengan ningún beneficio por parte del Estado".

"El que diseñó esto tiene una visión de la antipolítica muy perversa. Fundamentalmente, cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina, y piensa que el Presidente cuando termina su mandato tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica. Eso es lo que piensa en su cabeza estúpida", sostuvo el diputado del bloque Hacemos Coalición Federal. Las palabras del legislador no tardaron en viralizarse en las redes.

En ese sentido, el diputado sostuvo: "No rompamos este principio que reconoce en la figura de un presidente de la nación un derecho que le debe determinar que luego de que termina su mandato puede hacer un aporte desde las ideas, desde el aporte cultural, intelectual al país".

Javier Milei le contestó a Miguel Ángel Pichetto sobre las jubilaciones de privilegio

El presidente Javier Milei no tardó en responderle a Pichetto. Durante su exposición en el Latam Economic Forum, sostuvo: "Yo puedo estar ocho años si todo sale bien. Después, voy a tener que salir a laburar. Me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, si no el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre".

"Qué conferencias voy a vender el día después si fui un desastre como Presidente", resaltó Milei.

Y aseguró: "Ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio, algo a lo que dije que íbamos a renunciar. Es un incentivo muy importante para hacer las cosas bien. Se creen que hacer las cosas mal, total tienen un seguro. Se les terminó. Que se caguen de hambre por ser una mierda".

En la misma presentación, el mandatario ratificó que vetará el proyecto de ley de movilidad jubilatoria si el Senado confirma la media sanción que le dio Diputado en la noche del pasado martes por ir en contra del déficit 0: "Me importa "tres carajos", dijo frente a empresarios en el Latam Economic Forum 2024, en el Golden Center de la ciudad de Buenos Aires.

El mandatario señaló que vetará la modificación de las jubilaciones porque atenta contra su idea de terminar con el déficit fiscal y en ese carril adelantó que echará a 50.000 empleados públicos más.

"A diferencia de otros que con ajustes de medio punto terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de siete puntos, estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo. Me importa tres carajos", dijo el mandatario.

Sin nombrarlos, cuestionó al kirchnerismo, la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, que avalaron la recomposición de los haberes para los jubilados, que en la actualidad son fijados a través de un decreto.

"Algunos, que decían que no se podía ajustar más de un punto del PBI, cuando terminó siendo el equivalente a 7 puntos, comenzaron a cuestionar la calidad del ajuste. De 123 años, tuvimos 113 de déficit. No era fácil hacer el ajuste. Y han visto lo que son los degenerados fiscales con lo que fue anoche", concluyó Javier Milei.