El asedio de los trolls, motivo de la ruptura definitiva de Carolina Píparo con La Libertad Avanza

Entre tantos rompimientos que sufre el gobierno de Javier Milei, lo que provoca ruido político e incertidumbre en los mercados y los actores económicos, el asedio de los trolls libertarios fue el motivo principal de la ruptura definitiva de la diputada Carolina Píparo con La Libertad Avanza y algunos no descartan que lo mismo ocurra con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

"Carolina Píparo estalló porque sacaron a las redes a todos los trolls a matarla por votar diferente a nosotros, en contra de la eliminación de las jubilaciones de privilegio", dijo una diputada de La Libertad Avanza que también sufre los embates de los trolls, operadores digitales de las redes sociales que se dedican a hostigar e insultar, a los usuarios.

El caso Píparo sirve para ilustrar cómo se procesan las discrepancias en el mundo libertario. En diez días echaron al ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, al ex secretario de Niñez y Familia Pablo De la Torre y renunció este jueves el secretario de Ciencia y Técnica, Alejandro Cosentino.

En 180 días de gobierno de Milei fueron despedidos 40 funcionarios de primer nivel y el 33% en la cartera de Capital Humano, donde está debilitada ahora la ministra Pettovello.

"Me quiero ir del ministerio, estoy cansada", le dijo la ministra más golpeada de estos días a Milei en una charla íntima en Olivos entre llantos y gritos. Milei la tranquilizó y le contestó que "si te vas vos, me voy yo".

Tras el portazo de Píparo, crecen las tensiones ahora entre Pettovello y Karina Milei

Existen tensiones ahora entre Sandra Pettovello y la hermana del Presidente, Karina Milei. La ministra era la mejor amiga de la secretaria general de la Presidencia, pero algo cambió. Mientras que Milei dijo que "no se irá porque es la mejor ministra de la historia", su hermana se limitó a decir "es una de nuestras mejores ministras" pero sin sostenerla mucho.

Según pudo saber iProfesional, Piparo, la ex candidata a gobernadora bonaerense de La Libertad Avanza, que acompañó a Milei en toda la campaña casi como compañera de fórmula, fue vapuleada en redes sociales por los jóvenes guerreros de Las Fuerzas del Cielo que consideran que libran una batalla épica. Piparo ocupó ese lugar de segunda luego de que Milei y su hermana echaran de ese sitial a la actual vicepresidenta Victoria Villarruel. La entonces candidata a vice comenzaba a medir bien en las encuestas.

El asedio de los trolls, motivo de la ruptura definitiva de Carolina Píparo con La Libertad Avanza

Pocas semanas atrás, la diputada Marcela Pagano, del bloque de LLA, sufrió el ataque de Karina Milei y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Se plegó al bulying la diputada Lilian Lemoine. Le quisieron impedir que asuma como titular de la Comisión de Juicio Político.

La ex periodista tuvo muchas discusiones con Lemoine en el chat grupal del bloque, pero aún sigue al frente de la comisión aunque sin diálogo con el núcleo duro presidencial.

Las figuras expulsadas de las "fuerzas del cielo"

Villarruel, Pagano y Píparo fueron expulsadas de las Fuerzas del Cielo y no se sabe el futuro de Pettovello. Pero en cambio la que parece firme es la secretaria legal de Capital Humano y ex militante K y de Sergio Massa en la campaña, Leila Gianni. Al igual que la massista Rosana Lodovico en la Aduana, los ex peronistas tienen más suerte con Las Fuerzas del Cielo.

Aun cuando se le descubrieron los tatuajes K, fotos con Mayra Mendoza, intendente K de Quilmes, y el currículum massista, desde 2008 en distintos cargos en el Estado, Leila Gianni mantuvo un altísimo perfil en los medios denunciando la falta de entrega de alimentos de Pablo de la Torre y la firma irregular de contratos y sueldos.Incluso, se supo que había presionado al director administrativo de Niñez y Familia Federico Fernández para que acusara a De la Torre de digitar los contratos de la OEI, aunque éste en la Justicia dijo que la orden de firmar esos contratos había partido de Sandra Pettovello.

La jugada de Gianni benefició abiertamente al kirchnerismo que recuperó la iniciativa en contra de Pettovello. Dicen que Karina Milei está furiosa con Gianni por su alto perfil y que ese es el motivo de tensión con Pettovello.

Otros señalan que ésta entró en cortocircuito con Eduardo "Lule" Menem, la mano derecha de Karina Milei y en la Presidencia con quien maneja las operaciones de rezago de la Aduana, un tema que aún no escaló pero que generó conflictos con Posse.

Carolona Píparo fue "expulsada" de las Fuerzas del Cielo del presidente Milei

Carolina Píparo vs los trolls de La Libertad Avanza

"Carolina Píparo estalló porque sacaron a las redes a todos los trolls a matarla por votar diferente a nosotros, en contra de la eliminación de las jubilaciones de privilegio", dijo una diputada de La Libertad Avanza que también sufre los embates de los trolls, operadores digitales de las redes sociales que se dedican a hostigar e insultar, a los usuarios. Pero este no es un fenómeno nuevo: Píparo comenzó a ser atacada por los llamados trolls desde que Milei no la dejó asumir en la Anses, el cargo que le había prometido, y nombró a Osvaldo Giordano, que poco despues fue echado.Giordano tuvo que irse a los dos meses de gestión porque su mujer, la diputada Alejandra Torres, votó en contra de la Ley Bases en el primer intento en el Congreso.

"Pero cuando a Píparo la sacaron de la Anses, le mandaron a los trolls para atacarla en forma preventiva, para que no se queje", señalaron fuentes cercanas a la diputada. La consecuencia de ello fue que Píparo nunca se integró al bloque de La Libertad Avanza y formó un bloque aparte, Buenos Aires Libre, junto con la diputada Lorena Macyszyn.

Dicen que en su momento, Piparo fue corrida de la Anses por pedido de Sandra Pettovello, la otrora todo poderosa ministra de Capital Humano, ahora debilitada y a punto de renunciar luego de sucesivas crisis por la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios y los nombramientos de contratos sospechosos con la pantalla de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Cuando terminó la sesión del martes último, donde Piparo votó igual que La Libertad Avanza en el rechazo a al aumento en la movilidad jubilatoria, los trolls no tuvieron piedad porque convalidó las jubilaciones de privilegio presidenciales. Fue entonces que Piparo escribió un posteo en la red X que decía que los dirigentes de La Libertad Avanza "son un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes", con lo cual dio el último portazo al mundo libertario.

Esto ocurrió apenas terminó la sesión del martes último en la que Píparo voto en contra de eliminar las jubilaciones de privilegio de los presidentes y vicepresidentes. Por ejemplo, Cristina Kirchner cobra pensiones por 14 millones de pesos por ella y por su ex marido fallecido Néstor Kirchner. El ex presidente Alberto Fernández obtuvo una jubilación de 7 millones de pesos y un retroactivo de 32 millones por los meses que no pudo cobrar. El ex presidente Mauricio Macri percibe unos 6 millones de pesos.

Un gesto claro de Javier Milei en contra de Piparo fue la posterior renuncia como Presidente, en forma irrevocable, a cobrar alguna vez una jubilación de privilegio, que este jueves fue aceptada por el director de Anses, Mariano De los Heros. Píparo tambien recibió criticas de economistas obsecuentes de Milei como Agustin Etchebarne, de Libertad y Progreso, que en un posteo en la red X señaló que "es una lástima que no se comprenda que la política no debe tener privilegios".

Píparo tambien recibió criticas de economistas obsecuentes de Milei como Agustin Etchebarne

"Hostigamiento preventivo"

En la intimidad, Píparo se quejó ante sus íntimos de que "hace muchos meses que tengo a todos los trolls encima". Señaló que tiene su valoración política personal sobre el rol del Presidente y vice y considera que corresponden las pensiones vigentes en la ley para esos dos cargos.

"Es una posición debatible, como todo, pero que este espacio se haya transformado en verticalismo puro y estricto, es algo de lo que no puedo hacerme cargo", señaló Piparo.

"Por eso escribí y llamé a las cosas por su nombre. Fue un cúmulo de cuestiones, todos saben cuánto trabajé en esa campaña y desde que había cero chances de llegar a la Presidencia", señaló la diputada escindida de LLA.

"Lo paradójico es que desde el día que me informan que no iba a ser titular de Anses, se empieza a hostigarme por redes, casi como una cuestión "preventiva"", le confió Píparo a sus confidentes del Parlamento. "Nada tiene lógica desde ese día para mí", señaló la diputada, que se pregunta si tarde o temprano otros funcionarios como Pettovello no sufrirán la misma suerte en las Fuerzas del Cielo.