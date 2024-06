El ministro de Educación explicó la eliminación de la repitencia en los secundarios bonaerenses

El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, dio a conocer este viernes sus fundamentos para implementar a partir de 2025 la eliminación de la repitencia en las escuelas secundarias bonaerenses y señaló que se piensa en un sistema parecido al universitario.

"La repitencia tiene 100 años en el sistema educativo de Argentina. Buena parte del mundo ya se fue de eso. Estamos pensando en un sistema más parecido a la universidad, con sus premios y castigos y por eso creemos que lo que aprobaste no lo tenés que volver a hacer", señaló Sileoni en diálogo con Radio Splendid.

El ministro aclaró que no hay repitencia pero puede haber una trayectoria retenida: "Para más de cuatro materias el alumno va a tener un período de intensificación con su profesor y con otro apoyo de la escuela. Mientras que si tenés una quinta materia, esa la tenés que recursar".

El jueves se había anunciado que el sistema, que se implementará en 2025, no se obligará al alumno a recursar todas las materias del año en caso de no aprobar el mínimo necesario de ese período.

De este modo, la medida tomó revuelo a nivel nacional y ante los comentarios negativos, el ministro volvió a explicarlo: "Tener una trayectoria retenida no significa que repitas, lo que aprobaste no lo vas a rendir de nuevo".

"Es un equipo de acompañamiento de las trayectorias que te van a ayudar a hacer lo que te falta. Nadie va a aprobar si no tienen los conocimientos. Volvemos a la nota numérica, vas a aprobar con 7 y no se promedia. No va a ser más fácil", manifestó.

Se eliminará la repitencia en los colegios secundarios a partir de 2025

Educación: por qué eliminan la repitencia en secundarias de la Provincia

Sileoni ratificó que se trata de una asistencia al estudiante para que no se detengan en su trayectoria educativa: "Te vamos a ayudar a que apruebes todas las materias".

Con respecto a cómo será el trabajo de los docentes, el funcionario señaló: "No arranca antes. En febrero hay espacios de trabajo en las escuelas, en diciembre también".

"Vamos a tener módulos de horas extras para otros docentes que ayuden en esas tareas". No son maestros particulares, es un profesor de apoyo", subrayó y añadió que "va a haber un refuerzo de presupuesto".

"Se escandalizan por pasar con 4 materias, pero en ninguna parte de América hay repitencia. porque coinciden en que repetir no te hace aprender más", expresó.

Por último, Sileoni remarcó: "Hay que hacer la escuela más atractiva para los alumnos. Está perdiendo prestigio. Vamos a trabajar todo este segundo semestre para que esté muy claro".