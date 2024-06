El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner criticó al expresidente Mauricio Macri y afirmó que "es el máximo responsable de la situación que enfrenta el país" y atacó a Javier Milei por considerar que "sus ideas son viejas".

En una entrevista con la AM 750, el diputado nacional consideró que Mauricio Macri "es el máximo responsable de la situación que enfrenta el país" porque es partícipe necesario del entramado que se autodefine como liberal-libertario. Y recordó que Luis Caputo y Patricia Bullrich fueron funcionarios durante su gestión expresidente.

"Macri decía que no hablemos más del endeudamiento. Y, no, vamos a discutirlo. Hablemos de esto. El ministro de Economía de Milei (Luis Caputo) es el de Macri. La ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) es la de Macri. Que dé la cara, porque no vaya a ser que me lo presenten en 60 dais como un salvador", aseguró.

"Tendría que tener más humildad, entender que sus ideas no son tan buenas como dicen y tratar de sacar la Argentina adelante en vez de ver qué cuota-parte del Gobierno puede sacar para hacer negocios", añadió.

Para Máximo Kircher, Javier Milei "tiene ideas viejas"

El diputado nacional afirmó que Javier Milei "es un conservador más cuando se corren las luces y la actuación", tal y como un poco describió la propia Cristina Kirchner en el extenso documento sobre la gestión del libertario.

Máximo Kirchner cuestionó a Javier Milei

"Sus ideas son viejas. Están expresadas por una persona que tiene las características que tiene. Creo que la sociedad deberá ver y entender que significa que se llame enemigo del Estado. Creo que es correcto discutir el rol del Estado. Y con los desafíos de pensar un futuro mejor. Ahora, destruirlo, no sé. Si yo fuera una persona que va a invertir en Argentina, quisiera tener un Estado presente y previsible", opinó.

"Este Estado presente, por ejemplo, trabajaría bien y a fondo sobre los comedores sociales, la gente que pasa hambre y los alimentos que se vencen almacenados en galpones: "Si el Estado falló en el control de un comedor, porque para eso están los funcionarios, es juntarse con los compañeros de las organizaciones y se va viendo cuáles están y los que están, que tengan el alimento. Son cuestiones lógicas que no deberían discutirse".

Además, se refirió este viernes al eventual veto que podría ejercer Milei ante un escenario de aprobación en el Senado de la ley de movilidad jubilatoria y contestó las recientes críticas del mandatario, luego que este responsabilizara al kirchnerismo de haber "conspirado" para la obtención de la media sanción del proyecto.

"Es una demostración más de la pereza intelectual decir que el kirchnerismo hizo esto o lo otro. Hay que ser más medidos, aparte el trabajo que se hizo el martes, que comenzó mucho antes, tiene que ver con un núcleo de coincidencias mínimas respecto de un tema que se da en la coyuntura", indicó.

"No hay que ser muy lúcido para darse cuenta que los jubilados tienen un grave problema y vienen perdiendo de manera drámatica desde que asumió Milei", sentenció luego.

Máximo Kirchner y el rol de Sandra Pettovello

Para Kirchner, Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, tiene a su cargo una "jefatura de Gabinete bis" y no tiene la capacidad para hacerlo. "Creo que hay una suma de responsabilidad, es su figura que exceden su capacidad. Quizás con el tiempo puede mejorar, pero hoy no tiene la capacidad", concluyó.

Por otro lado, cuestionó el Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) que impulsa el Gobierno en la ley Bases que se debatirá este miércoles en el Senado, y consideró que se trata de un esquema entreguista. Aseguró que trata de una normativa "abusiva" y lanzó: "¿Se entiende que tratan da abusarse de las condiciones en las que quedó Argentina después de la fiesta del endeudamiento?".