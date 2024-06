Solo quince minutos demoró el oficialismo para conseguir quórum en el Senado para iniciar la sesión en la que se propone aprobar los proyectos de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

A las 10.15 ya había conseguido los 37 senadores necesarios para comenzar el debate. El oficialismo buscará dar la media sanción que les falta a ambas leyes, aunque con la certeza de que lo hará con cambios que obligarán a su vuelta a la Cámara de Diputados en busca de la sanción definitiva.

El jefe de bloque de La Libertad Avanza indicó que se eliminará en el artículo 7, en su el anexo, la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA y se modificó el artículo sobre la prohibición de disolver los organismos de cultura.

Estuvieron los 7 de La Libertad Avanza, los 13 de la UCR, los 6 del Pro, los 3 de Cambio Federal, los 3 de Unidad Federal, los dos misioneros, Beatriz Avila, Lucila Crexell y la rionegrina Mónica Silva.

El senador radical Martín Lousteau garantizó el quórum, lo cual animó al oficialismo para considerar que tienen la votación en general ganada, con 36 votos y el desempate de quien presida en ese momento.

El martes por la noche, horas antes de la sesión convocada para este miércoles por la mañana, los senadores José Carambia y Natalia Gadano avisaron que no bajarán al recinto, y preocuparon al oficialismo en su búsuqeda de 37 senadores para iniciar el debate. Dichos legisladores pusieron como condición que antes se trate el proyecto sobre Medidas Fiscales y el cambio en la fórmula para la suba de jubilaciones que aprobó la oposición en Diputados.

Esto puso en riesgo la sesión porque el oficialismo rondaba los 36 votos, por ello fue indispensable el auxilio que le dio Lousteau, que se perfila para votar en contra del proyecto de Milei, y su compañero de bloque Maximiliano Abad, cuya posición se mantenía en suspenso.

Ley de Bases: Lousteau dio quórum pero votará en contra

El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, afirmó que la ley de Bases tiene más "vicios que virtudes". Lo dijo durante la defensa de su dictamen de minoría, tras dejar en claro que votará contra la iniciativa del Gobierno.

"El gobierno sostiene que esta ley Bases es un punto de despegue y es lo que hace falta para que el país crezca definitivamente, pero ya lo dijo con el DNU que está vigente y no pasó nada de eso, pero si pasó que aumentó la nafta, aumentaron las prepagas y desapareció el desfinanciamiento universitario", dijo.

"Hay poco y nada en la ley Bases que le cambie la vida a los jubilados, a la clase media, PyMES", remarcó y sumó: "Queremos tener equilibrio fiscal, pero no que lo paguen los jubilados. Queremos una reforma del Estado, pero no eliminando la educación pública. Queremos más auditorías para saber cuánto gasta el Gobierno, pero no dejando de cuidar a los que no tienen para comer. Queremos abrir las puertas a las grandes inversiones, pero no a costa de regalarles el país".

"Este proyecto tiene más vicios que virtudes. En esta ley, a las grandes empresas se les da todo y ahora, para siempre, a los jubilados se les dice que hay que esperar", lanzó Lousteau en su alocución.

En esa línea, continuó: "Para las empresas hay menos impuestos y estabilidad tributaria por 30 años, en el paquete para los más millonarios de la Argentina hay menos impuestos y estabilidad por 15 años, pero los jubilados que aportaron 30 años no saben cuánto van a cobrar el mes que viene".

Para una senadora kirchnerista, Milei es "un enfermo mental"

La senadora de kirchnerista Cristina López (Tierra del Fuego) aseguró que el presidente Javier Milei es un "enfermo mental" al enumerar una serie de modificaciones que propone el oficialismo en la ley de Bases.

"Voy a hacer un llamado a los senadores y senadoras, necesitamos trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei, que considero que es un enfermo mental", lanzó López.

En esa línea, continuó: "Por definición, se denomina a un enfermo mental como trastorno de la salud, es decir trastorno que afectan al estado de animo del pensamiento y comportamiento de las personas".

"Solamente un enfermo mental manipulado por un grupito de cómplices caraduras endeudadores seriales mandan al Congreso una Ley Bases y un paquete fiscal que todo lo que está escrito es en contra del pueblo trabajador y los únicos beneficiados son los grandes grupos empresariales", profundizó.

Cuáles son los números para la sesión de la Ley Bases

El oficialismo tiene confianza en aprobar el proyecto que le delega facultades a Milei para tomar medidas sin pasar por el parlamento en materia administrativa, económica, financiera y energética, además de plantear la privatización de empresas públicas, una reforma laboral y un régimen especial para promover grandes inversiones (RIGI), entre otros puntos.

Sin embargo, saben que la votación se encamina a un resultado "apretado". Con el apoyo del PRO, casi toda la UCR y bloques provinciales, el oficialismo ronda los 36 votos, mientras que el kirchnerismo cuenta con 33 y, ahora, espera contar con los santacruceños para rechazarlo. Si Lousteau también vota en contra, había un empate.

Esto sería así, siempre y cuando el oficialismo tenga el acompañamiento de Abad, presidente del radicalismo bonaerense que talla en la espinosa interna partidaria. El senador abrió un compás de duda porque mantiene en suspenso su voto y no atiende consultas de la prensa. En la votación donde se rechazó el "mega DNU" de Milei, el radical se abstuvo.

Si tomara el mismo camino en esta ocasión, el "sí" quedaría clavado en 35 votos. Un dato a tener en cuenta es que Abad tiene muy buena relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien conversa casi a diario. En el oficialismo esperan que la vicepresidenta logre convencerlo de acompañar.

En caso de que haya un empate, definirá Villarruel y si ella no estuviera -porque Milei tiene previsto viajar por la noche a Italia para asistir a la cumbre del G7- le tocará desempatar a Abdala. El triunfo para el oficialismo quedaría así asegurado, aunque sea con el último aliento.

La votación se anticipa muy ajustada y no se descarta que Villarruel tenga que desempatarlo a favor del Gobierno

No obstante, tanto Francos como Villarruel, que son los principales alfiles de Milei para esta sesión clave, mantienen abiertas todas las negociaciones. En el Gobierno no descartan poder sumar algún otro senador en el transcurso de la sesión para sacar al menos un voto más de ventaja. En cualquier caso, todavía eran optimistas respecto de la aprobación.