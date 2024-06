El Senado no se hará cargo de los gastos, como ocurre habitualmente, y provocó la reacción de la oposición. La Vicepresidenta aseguó que "no hay plata"

El viaje de un grupo de estudiantes a las Olimpiadas de Matemáticas provocó un fuerte cruce en redes sociales entre la vicepresidenta y titular del Senado Victoria Villarruel y el senador Mariano Recalde.

Es que todos los años es el Senado de la Nación quien se hace cargo de los pasajes de los estudiantes, pero para la edición del 2024 desde la Cámara Alta se negaron a hacerlo y desde la oposición presentaron un proyecto de ley para que costee los viajes para los seis participantes seleccionados.

Cruce entre Victoria Villarruel y Mariano Recalde por las Olimpiadas de Matemáticas

"Presentamos un proyecto para que el Senado de la Nación garantice los pasajes de la delegación argentina a la Olimpiada Internacional de Matemática, como siempre lo ha hecho. Para Villarruel es un gasto. Para nosotros, apoyar el esfuerzo y el futuro de los jóvenes", publicó Recalde.

La Vicepresidenta rápidamente recogió el guante y contestó: "Senador Recalde, el Presupuesto del Senado no es mío y es de público conocimiento que no hay plata. Sin embargo, si usted quiere, puede cubrir con el aumento de su sueldo algunos de los pasajes. Junto a los firmantes de su proyecto de ley seguro cubren todo y así apoyamos el esfuerzo y el futuro de los jóvenes y no solo declamamos con el bolsillo ajeno".

Victoria Villarruel y Mariano Recalde se cruzaron en redes sociales

Pero la discusión no quedó ahí. El legislador tomó la respuesta de Villarruel y mediante una serie de mensajes retrucó: "Señora vicepresidenta, vamos punto por punto: el Senado asumió, hace casi 30 años, la responsabilidad de financiar los pasajes a las Olimpiadas Internacionales de Matemática. Números de resolución: DR-405/89 y DR-682/99".

"El Senado cuenta con los recursos presupuestarios para el pago de pasajes. Hasta el día de la fecha solo se ejecutó el 40%", agregó Recalde, quien como tercer punto sostuvo: "En solo 6 meses de gobierno, Milei estuvo 1 mes y medio en el exterior. ¿No hay plata para que los chicos viajen a las Olimpiadas de Matemática pero sí para la gira artística del presidente?".

Y concluyó: "Tienen la responsabilidad de hacerlo. Tienen los recursos. Los pibes tienen que viajar". En otro tuit, mostró una noticia en la que se ve a la hermana del presidente Javier Milei paseando por Praga, en el final de la gira del mandatario por Europa.

El viaje a las Olimpiadas de Matemáticas, en duda

El certamen se realizará entre el 11 y el 22 de julio en el Reino Unido. El equipo de matemáticas está compuesto por estudiantes de todo el país, que se preparan durante años para llegar a esta instancia.

La competencia congrega a más de 120 países de todo el planeta y es la más prestigiosa. Sin embargo, el equipo argentino está en vilo este año porque el Senado no emitió las dos resoluciones que habitualmente les brinda el presupuesto necesario para viajar.

Las competencias empiezan en quinto grado de la primaria con diez años y llegan hasta quinto año de la secundaria, es decir hasta los 18 años. Según la complejidad que asciende con los años, en las mismas se resuelven problemas, en un tiempo limitado, problemas ingeniosos y novedosos. El objetivo de esta iniciativa es estimular el pensamiento crítico.

Victoria Villarruel sostuvo que "no hay plata" para pagar los pasajes para que los estudiantes participen de las Olimpiadas de Matemáticas

Los alumnos que aprueban el Certamen Nacional de la Olimpíada Matemática Argentina rinden dos pruebas de selección antes de cada evento internacional. El resultado de estas pruebas determina el equipo argentino en cada ocasión. Este 2024 son seis los chicos argentinos seleccionados.

"Son chicos que se preparan desde hace muchos años para colocarse en esta ubicación y entrenan para esto y forman una comunidad de niños matemáticos sueñan con colocarse en ese equipo, es como para un chico que juega al fútbol ir a la Selección, ese equipo ya está. Es muy importante que los chicos argentinos puedan participar de estas cosas, codearse con chicos de todo el mundo", señaló Patricia Fauring, Presidenta del Comité Olimpico.